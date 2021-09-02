中美關係：氣候變化優先於政治分歧？ 克里訪華未達到目的

31 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 克里表示中國應該可以在防止氣候變化方面作出更多貢獻

美國氣候特使約翰·克里訪問中國，並向東道主陳述了白宮方面有關防止氣候變化努力應該比兩國之間現存任何政治分歧都重要的立場。

克里是在天津與中方官員會晤兩天後陳述以上立場的。克里在9月2日天津舉行的記者會上表示，他告知中方「氣候是沒有意識形態的，不分敵我的，也不是一個地緣政治武器」。

他說：「這一點很關鍵……無論我們有什麼分歧，我們必須應對氣候危機」。

中國外長王毅則在9月1日警告說，美中關係繼續惡化將可能影響到未來雙邊在氣候問題上的合作。王毅呼籲美國「停止把中國視為威脅或對手」，並指責華盛頓在對華關係方面有「重大戰略誤判」。

王毅指出，在目前美中關係大環境中想把美中氣候合作升級是「不可能」的。

美中關係因人權、南海和新冠疫情源頭等一系列分歧問題，最近一段時間來繼續惡化。

美中分歧

中國2006年成為世界第一大碳排放國，每年碳排放量超過全球排放量的四分之一。儘管美中雙方都公布了自己應對氣候變化的步驟，克里繼續呼籲中國方面增強減少碳排放方面的努力。

習近平主席曾表示，中國碳排放將在2030年達到峰值，並將在2060年達到碳中和目標。不過中國方面還沒有公布具體實現上述目標的步驟。

克里表示，他希望在今年晚些時候在蘇格蘭格拉斯哥舉行的聯合國COP26氣候峰會上再度會晤中國領導人，並繼續努力推動減排目標。克里說，美國方面一貫態度是鼓勵包括中國在內的國家盡最大努力減排，並且認為中國方面可以作出更多貢獻。

BBC駐上海記者白洛賓（Robin Brandt）表示，如果美中雙方在減排合作方面有任何進展，現在應該能夠看到官方渠道認證了。

這次是約翰·克里幾個月來第二次訪問中國。

看來中國沒有認可美國提出的條件。中國不同意把氣候變化方面的談判與北京和華盛頓雙邊更廣泛分歧分別對待；要談就一起談。

也就是說，約翰·克里迄今未能將美國方面的唯一談判項目擺在談判桌上。他強調，這麼重大的事項不應該受到關稅、制裁或引渡事件的影響。