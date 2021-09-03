意大利無人機製造商被中國國企高價收購，涉非法技術轉移遭調查

29 分钟前

圖像來源，Guardia di Finanza 圖像加註文字， 這家意大利公司設計和製造軍用無人機，以及飛機和太空飛行器。

意大利警方周四（9月2日）表示，搜查了一家當地的軍用無人機公司，他們相信這家公司被中國國有企業收購，並把重要技術轉移到中國。

該公司三名意大利籍及三名中國籍的管理人員正遭調查，他們被懷疑違反意大利的武器法例，以及限制把戰略資產出售於外國的法例。

這家總部位於意大利東北部的公司並沒有被具名，但據警方透露，它的業務包括為北約組緒提供軍用無人機，也與意大利國防部有合約。

涉事意大利公司否認指控，強調相關收購交易透明。

香港公司高價收購引起懷疑

意大利波爾德諾內省的檢察部門發現，2018年，一家香港註冊公司以市值90倍的價格，收購了這家無人機公司的75%股權。

當時這部分股權市場價格約為4.5萬歐元，但收購的交易估價接近400萬歐元。

調查人員指，這家香港註冊公司實際上是以一個複雜且不透明的企業控股網絡來掩蓋真正的身份，收購背後真正的買家是中國兩家國有公司。

意大利金融犯罪調查部門懷疑這宗交易違反意大利的「黃金權力」（golden power）法規，該法律阻止或限制將戰略資產出售給外國投資者。

該法律涵蓋國防、國家安全以及基礎設施等類別資產的銷售，而這家位於波代諾內省的公司需要接受專項稽查，因為它是意大利軍方的供應商。除了無人機之外，該公司還製造飛機和航天器。

該公司的六名管理人員——三名中國人和三名意大利人——已經因為涉及這宗銷售而被報告給了檢控方。

意大利當局稱，該公司沒有按法例通報相關交易，而這宗收購並非單純投資交易，而是相關公司希望取得包括軍用的技術，並把技術轉移到中國，該公司正在將無人機生產轉移到上海以西約135公里的中國華東城市無錫。

根據意警資料，這家公司有中國和意大利團隊分別在兩國營運，其中，一架軍用無人機在2019年出口至中國上海一場展銷會，當時公司提交給意大利海關文件中描述為一架無線電控制的模式飛機，當局指控，這家公司在當時沒有作出正確聲明。

該公司的律師否認收購有違反任何意大利法律——沒有將戰略科技資產轉出意大利，也沒有違反「黃金權力」法規。他們表示，該收購在公司的價值和稅務方面是透明的。

該意大利公司的律師團隊表示，他們對於收購被公開感到震驚，並指稅務警察以不恰當的方式過早公布了細節。