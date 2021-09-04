美軍撤離阿富汗、中國打擊「996」、台積電漲價和本周更多重要故事

7 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 周二早些時候，塔利班武裝分子進入喀布爾機場，迅速利用了廢棄的美軍軍事裝備。

9月的第一周，美國最後一架軍機已經離開喀布爾，標誌著美國結束了長達20年的阿富汗戰爭；但隨著當地狀況開始塵埃落定，阿富汗的維吾爾人卻擔心美國留下的真空會由中國來填補；中國最高法和人社部明確將「996」加班文化涉及的案例認定為違法行為並公布，阿里巴巴創始人馬雲提倡的加班文化受到官方否定；全球晶圓代工龍頭台積電宣佈即日起將該公司新訂單漲價，分析稱將直接衝擊全球半導體產業及相關產品；一封香港歐洲商會給香港政府的關於防疫措施的公開信再度引發對香港防疫「清零」政策的討論。

剛剛過去的一周，BBC中文的以下新聞內容受到讀者的關注。如果你錯過了它們，BBC中文帶你一一回顧。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 第82空降師指揮官克里斯·多納休（Chris Donahue）少將登機離開時的畫面

美國最後一架軍機已經離開喀布爾，標誌著美國結束了長達20年的阿富汗戰爭。

美國在該地區的最高軍事指揮官肯尼斯·麥肯齊（Gen Kenneth McKenzie）將軍表示，這架C17飛機在當地時間周二午夜後不久離開喀布爾，美國大使也在飛機上。

他還說，將繼續外交任務，以幫助那些無法在最後期限前離開的人。

飛機起飛後，塔利班以槍聲表示慶祝。

這場大規模撤離行動於8月14日展開，當時塔利班剛佔領阿富汗不久。

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 阿富汗馬扎里沙里夫市街頭的小販，這裏生活著一小群維吾爾人。

就像其他數百萬阿富汗人一樣，阿富汗馬扎里沙里夫的維吾爾人在兩周前一覺醒來就發現變天了，塔利班成為了掌權者。像其他阿富汗人一樣，維吾爾人對塔利班控制下的生存狀況感到恐懼，但是他們的恐懼還有另一個源頭：來自中國的更大影響力。

他們的阿富汗身份證上顯示的是「維吾爾人」或者「中國難民」，他們害怕，假如美國留下的真空由中國來填補，他們可能會成為目標。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 「996」是指上班族從早9點工作到晚9點，每周工作六天。

中國商業大亨馬雲有一句名言，他說很多人加入所謂的「996加班文化」是一種「福報」。「996」是指上班族從早9點工作到晚9點，每周工作六天。

現在，中國當局嚴厲提醒企業，這種繁重的工作制實際上是非法的。

在上周四發佈的一份聯合聲明中，中國最高人民法院與人力資源和社會保障部詳細列舉了10項法院對勞動爭議的裁決，其中許多涉及勞動者被迫加班。

這些案例涵蓋了從科技、媒體到建築等廣泛行業的各種情況。這些官司中，僱主們都輸了官司。

圖像來源，Getty Images

全球晶圓代工龍頭台積電（TSMC）8月25日陸續通知客戶，即日起該公司生產的7納米（奈米）以上的制程新訂單全面漲價20%，7納米以下的先進制程漲價7%到9%。消息震撼全球半導體供應鏈，分析稱將直接衝擊全球半導體產業及相關產品。

事實上，根據台灣媒體分析，過往台積電鮮少漲價，但此刻在全球晶圓代工生產持續供不應求、芯片（晶片）嚴重短缺的情況下，台灣其他規模較小的晶圓代工廠已數次漲價，加上台積電正積極設廠，在成本需求增加下決定漲價。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 香港嚴格的隔離政策讓不少外商望而卻步。

該商會主席高飛（Frederik Gollob）接受BBC採訪時說，這是「非常極端的做法」 。換言之，是沒有辦法的辦法。

香港作為國際金融中心，一頭連著世界，另一頭連著中國大陸。新冠疫苗大規模接種後，歐美多國開始採取「與病毒共存」的抗疫模式，而中國仍舊在嚴格實行其賴以成功的「清零」模式。