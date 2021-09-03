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阿富汗戰爭：四位美國總統如何改變這個國家的命運
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阿富汗戰爭：四位美國總統如何改變這個國家的命運
12 分钟前
在過去的20年，四位美國總統共同見證了阿富汗戰爭。他們面對阿富汗問題時採取了不同的方式，體現了他們對美國價值觀和利益的獨特看法。
BBC採訪了一些專家，對他們在阿富汗問題上的功過作出了評價。
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