阿富汗戰爭：四位美國總統如何改變這個國家的命運

在過去的20年，四位美國總統共同見證了阿富汗戰爭。他們面對阿富汗問題時採取了不同的方式，體現了他們對美國價值觀和利益的獨特看法。

BBC採訪了一些專家，對他們在阿富汗問題上的功過作出了評價。