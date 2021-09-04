Mu變種：香港台灣均已出現，世衛新增關注的新冠變異病毒是怎麼回事

口罩女子

圖像來源，EPA

全球繼續面對傳染力比早前新冠病毒強的Delta變種的時候，世界衛生組織指另一變種病毒正在部份南美國家蔓延，更可能減低目前通行疫苗的效用。

這個病毒的正式名字是B.1.621，世衛名命規則以希臘字母代表不同的變種，因此它又稱Mu變種。

世衛資料顯示，截止8月31日，已經從39個國家或地區接獲有關與Mu變種病毒有關的新冠肺炎確診個案，總共約4500宗。在亞洲，公開報道顯示香港、台灣、韓國等地本周已經發現感染這一病毒變種的病例。

世衛8月30日正式將這個變種列為「受關注變種」，指它的基因排序有不少變異，顯示它可能有能力迴避免疫系統，但強調仍然需要進行更多研究，才能進一步了解它的臨牀特徵。

什麼是Mu變種病毒？

世衛表示，任何病毒經過一段時間都會發生變異，新冠病毒也不例外，這些變異都不會改變病毒的本質，但部份變異就可能會改變病毒的傳染力、殺傷力和抵抗疫苗及藥物的能力。

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圖像加註文字，

專家指接種疫苗仍然是應付新冠疫情最有效的方法。

Mu變種最早今年1月在南美國家哥倫比亞發現。當地衛生官員表示，這個變種已經成為當在最流行的新冠病毒變種。

法新社引述哥倫比亞官員指，這個病毒今年4月至6日在當地引發了第三波疫情，平均每天因感染新冠去世的700名死者中有三分之二都感染了Mu變種病毒。

從疫情爆發至今，哥倫比亞累計已經有約12.5萬人死於新冠肺炎。

當地官員又形容，這種新變種「十分具傳染性」，但沒有說明與Delta變種病毒相比哪個更具傳染力。

疫苗有效嗎？

截至周五（9月3日），香港共發現三宗與Mu變種病毒有關的新冠肺炎確實個案，兩宗是從哥倫比亞的輸入個案，一宗從美國輸入。其中從美國輸入的個案涉及病人已經接種過兩劑復必泰（BioNTech）新冠疫苗。

台灣官員周四（9月2日）指當地發現一宗Mu變種感染個案，病人從美國回台，同樣已經接種兩劑復必泰疫苗。

詳細資料

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*平均死亡數（每10萬人口

美國 640578 195.8 39360874
巴西 581914 277.8 20830495
印度 439895 32.5 32903289
墨西哥 261496 207.2 3387885
秘魯 198364 620.1 2152118
俄羅斯聯邦 181560 124.6 6857243
印度尼西亞 133676 49.9 4100138
英國 132920 198.0 6862904
意大利 129352 213.4 4553241
哥倫比亞 125097 251.9 4913031
法國 114669 176.4 6799240
阿根廷 112195 252.9 5195601