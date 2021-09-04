Mu變種：香港台灣均已出現，世衛新增關注的新冠變異病毒是怎麼回事

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圖像來源，EPA

全球繼續面對傳染力比早前新冠病毒強的Delta變種的時候，世界衛生組織指另一變種病毒正在部份南美國家蔓延，更可能減低目前通行疫苗的效用。

這個病毒的正式名字是B.1.621，世衛名命規則以希臘字母代表不同的變種，因此它又稱Mu變種。

世衛資料顯示，截止8月31日，已經從39個國家或地區接獲有關與Mu變種病毒有關的新冠肺炎確診個案，總共約4500宗。在亞洲，公開報道顯示香港、台灣、韓國等地本周已經發現感染這一病毒變種的病例。

世衛8月30日正式將這個變種列為「受關注變種」，指它的基因排序有不少變異，顯示它可能有能力迴避免疫系統，但強調仍然需要進行更多研究，才能進一步了解它的臨牀特徵。

什麼是Mu變種病毒？

世衛表示，任何病毒經過一段時間都會發生變異，新冠病毒也不例外，這些變異都不會改變病毒的本質，但部份變異就可能會改變病毒的傳染力、殺傷力和抵抗疫苗及藥物的能力。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 專家指接種疫苗仍然是應付新冠疫情最有效的方法。

Mu變種最早今年1月在南美國家哥倫比亞發現。當地衛生官員表示，這個變種已經成為當在最流行的新冠病毒變種。

法新社引述哥倫比亞官員指，這個病毒今年4月至6日在當地引發了第三波疫情，平均每天因感染新冠去世的700名死者中有三分之二都感染了Mu變種病毒。

從疫情爆發至今，哥倫比亞累計已經有約12.5萬人死於新冠肺炎。

當地官員又形容，這種新變種「十分具傳染性」，但沒有說明與Delta變種病毒相比哪個更具傳染力。

疫苗有效嗎？

截至周五（9月3日），香港共發現三宗與Mu變種病毒有關的新冠肺炎確實個案，兩宗是從哥倫比亞的輸入個案，一宗從美國輸入。其中從美國輸入的個案涉及病人已經接種過兩劑復必泰（BioNTech）新冠疫苗。

台灣官員周四（9月2日）指當地發現一宗Mu變種感染個案，病人從美國回台，同樣已經接種兩劑復必泰疫苗。