東京殘奧會閉幕 因新冠疫情載入史冊的運動盛會

22 分钟前

圖像來源，EPA

第16屆夏季殘疾人奧林匹克運動會閉幕式9月5日在日本東京舉行閉幕式，從8月24日開始的這一國際體育盛事劃上了句號。下一屆殘奧會將在法國巴黎舉行。

國際殘奧委會（IPC）主席帕森斯（Andrew Parsons）在東京殘奧會的總結記者會上對日本舉辦本次運動會表示讚揚。他說：「考慮到新冠疫情，我相信沒有其他國家能夠像日本這樣舉辦大型賽事。世界絶不會忘記日本所發揮的作用。」

殘奧會創辦至今61年，為精英運動員提供競技舞台之外，更向世人展示運動員們身殘志不殘的拼搏精神。然而，本次的殘奧會仍然因為新冠疫情而成為人類運動史上一次極為特殊的運動會。

疫情下的殘奧會

本次殘奧會上，共有超過4400名運動員參加了比賽。

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在閉幕式上，國際殘奧委會主席帕森斯說：「多麼了不起的旅程！多麼了不起的賽事！多麼了不起的一屆運動會。東京，我除了表示感謝，還能說什麼呢？！」

他說：「2020年東京殘奧會不僅是歷史性的，更是精彩的。在12個神奇的日子裏，運動員們給世界帶來了信心、快樂和希望。運動員們打破了記錄。運動員們溫暖了人心。運動員們打開了思路。運動員們改變了生活。」

帕森斯在閉幕致辭中表示，當我們從疫情中走出建設更美好生活時，佔全世界總人口15%的12億殘疾人不能被拋在後面，而應該看到他們的存在。

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他說，讓殘疾人在一個包容的世界中成為積極的公民，正是殘奧會創始人路德維希·古特曼爵士（Sir Ludwig Gutmann）的願望。

受新冠疫情的影響，本次東京殘奧會除了少數場次比賽允許學生入場觀看外，是在沒有觀眾的情況下舉行的。日本的新冠病例數在運動會開始前四天首次突破了每天25,000例。

東京奧組委主席橋本聖子表示，殘奧會期間進一步貫徹了新冠病毒檢測和訪日相關人士的行動管理，稱「殘奧會也實現了安全第一，未出現大的問題」。

英國「刷新曆史紀錄」

英國殘奧會主席彭妮·布里斯科(Penny Briscoe) 說，英國隊在東京的表現「刷新了歷史紀錄」。

在本次的殘奧會上，英國共贏得了124枚獎牌，包括41枚金牌，在獎牌榜上僅次於中國。

雖然這些數字與五年前在巴西里約奧運會上的獎牌數有所下降，但英國殘奧隊參賽的19個項目中，共有18個項目獲得了獎牌，創造了新的團隊紀錄。

由於本次俄羅斯運動員組成俄羅斯奧林匹克殘奧隊出賽，英國保持了2016年獎牌總數第二的成績非常難能可貴。

而且疫情給運動員們帶來了更多方面的難題。布里斯科向英國廣播公司BBC廣播五台表示，「英國隊為備戰東京殘奧會付出了巨大的努力，在12天的比賽裏，在奧運會之前的18個月中，情況非常艱巨、複雜，特別困難。」

中國獎牌數五連冠

東京殘奧會上，中國隊以207枚獎牌總數再次成為獎牌榜第一名。

這也是自2004年雅典殘奧會上中國成為獎牌總數第一名後，連續第五次位居榜首。中國運動員在1984年首次參加殘奧會，在短短20年時間內迅速登上了獎牌第一。

本次中國殘奧隊派出了400多人的代表團，其中運動員共有250多人。據中國媒體報道，本次參加殘奧會的中國運動員全部是業餘選手，職業有工人、農民、學生、公務員、職員和自由職業者等。運動員平均年齡27.5歲，年齡最大的為56歲，最小的年僅16歲。

據2019年中國國務院公布的白皮書，中國共有殘疾人8500萬。這一數字超過了英國6600萬總人口。