親俄噴子被指大規模針對西方媒體網站企圖影響輿論

戈登•柯雷拉（Gordon Corera）

BBC安全事務記者

7 分钟前

英國一項研究發現西方媒體文章下出現了支持俄羅斯利益的評論，相信是一起影響公眾輿論的大型行動。

英國卡迪夫大學犯罪與安全研究所發現，16個國家的32家知名媒體網站遭到黑客攻擊，其中包括《每日郵報》、《每日快報》和《泰晤士報》。

研究人員表示，隨後俄語媒體引用這些評論，作為報道的基礎。

這一行動在今年被發現。不過，據信至少自2018年以來，該行動一直在升級，最近的重點是西方從阿富汗撤軍。

在研究人員強調的一個例子中，《每日郵報》網站上月發表的一篇關於塔利班在阿富汗掌權的報道中，有2500條公眾評論。

但據稱，其中一些評論是俄羅斯有組織發表的。

通過選擇少量評論，一篇俄羅斯新聞報道的標題是：「英國人將塔利班的崛起掌權與西方文明的終結相比」。

這位卡迪夫研究人員表示，這是最近有關喀布爾陷落的18篇報道之一，這些報道利用英美讀者的評論，支持俄羅斯關於自由民主終結、北約失敗的敘述，或將西方國家支持鳥克蘭的意願聯繫起來。

卡迪夫團隊表示，這只是一項長期計劃的最新部分。

他們發現了242個故事，其中包含針對與俄羅斯有關的文章發表的挑釁性親俄或反西方言論。

研究人員使用模型識別技術（pattern recognition techniques）分析讀者評論，這些評論表明，一些賬戶以有組織的方式發佈親克里姆林宮的內容。

圖像來源，Cardiff University 圖像加註文字， 研究人員給出了一個例子

有時，這些帖子會被其他人指為俄羅斯噴子，但大多數情況下，他們不會回應。

這些評論隨後被俄羅斯媒體機構引用，並使用這些評論構建一個俄語新聞報道，特別傾向於暗示「英國人認為這樣或那樣」。

這些報道是為了暗示西方公民對俄羅斯、普京總統或某項特定政策有廣泛的支持。

這些報道在俄羅斯發表，也在其他歐洲國家，特別是保加利亞。這些信息將在社交媒體平台上進一步放大，包括Telegram。

「精密」

馬丁·英尼斯（Martin Innes）教授表示，這「精密」行動利用了這樣一個情況：社交媒體網站投入了更多資源來檢測影響行動，而傳統主流網站在防止創建多個虛假身份方面的安全措施較少。

其中一個賬戶自去年6月創建以來，更改了69次位置和549次名稱。

英尼斯教授在接受BBC採訪時表示：「人們傾向認為，影響行動只是圍繞著推特、臉書等平台上的虛假社交媒體賬戶。」

「這項研究的重要之處在於，它展示了其他類型的媒體是如何在幾乎產業化的規模上被操縱的。」

一些媒體網站也允許人們對評論進行投票，研究人員表示，親克里姆林宮的評論獲得了異常高的「贊成票」。

俄羅斯一直否認參與宣傳和虛假信息行動。

其他被針對的網站還包括美國的福克斯新聞、法國《費加羅報》、德國的《明鏡周刊》和《世界報》，以及意大利的《新聞報》。

這項研究由卡迪夫大學犯罪與安全研究所的開源通信分析研究項目開展，由英國外交、聯邦和發展事務部資助。