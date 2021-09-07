2021年搞笑野生動物攝影獎：憤怒鳥和遮嘴發笑的海豹

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2021年搞笑野生動物攝影獎（Comedy Wildlife Photography Awards）又來了，遮嘴發笑的海豹，真實版的憤怒鳥，姿態嫵媚動人的熊，每一張決選照片都捕捉了野生動物王國令人莞爾一笑的奇妙瞬間。

圖像來源，Martina Novotna 圖像加註文字， 遮著嘴笑的海豹，瑪蒂娜·諾沃特納（Martina Novotna）拍攝於英國約克郡

搞笑野生動物攝影獎收集了來自世界各地的攝影師用鏡頭捕捉野生動物令人髮噱的瞬間，2021年進入決選的照片除了咯咯笑的海豹和憤怒鳥之外，還有看起來像在引吭高歌的狒狒。

搞笑野生動物攝影獎 Comedy Wildlife Photography Awards 的創辦人是保羅·約翰遜-西克斯（Paul Joynson-Hicks）和湯姆·蘇拉姆（Tom Sullam），他們都是專業攝影師，也是熱心動物保護的活動人士。

2021年的搞笑野生動物攝影獎的競賽伙伴是「拯救野生紅毛猩猩」（Save Wild Orangutans），除了希望能讓人開懷一笑之外，也希望能凸顯野生保育的重要性，喚起更多人參與。

搞笑野生動物攝影獎將在10月22日舉行頒獎典禮，宣佈得獎作品。

以下就是今年進入決選的部分作品，看看哪一張能讓你捧腹大笑。

周一早晨的心情寫照，安德魯·邁耶斯（Andrew Mayes）拍攝於南非

圖像來源，Andrew Mayes 圖像加註文字， 椋鳥

一起來跳舞，安迪·帕金森（Andy Parkinson）拍攝於俄羅斯遠東堪察加半島（Kamchatka Peninsula）

圖像來源，Andy Parkinson 圖像加註文字， 棕熊

噓！我昨晚的宿醉還沒醒，阿妮塔·羅斯（Anita Ross）拍攝於美國加州

圖像來源，Anita Ross 圖像加註文字， 貓頭鷹

卡腳，布魯克·伯靈（Brook Burling）拍攝於美國威斯康星州

圖像來源，Brook Burling 圖像加註文字， 浣熊

上學了，攝影人 Chee Kee Teo 拍攝於新加坡

圖像來源，Chee Kee Teo 圖像加註文字， 水獺

看誰跳得高，攝影人 Chu Han Lin 拍攝於台灣

圖像來源，Chu han lin 圖像加註文字， 彈塗魚

引吭高歌的狒狒，克萊門斯·圭納德（Clemence Guinard）拍攝於沙特阿拉伯

圖像來源，Clemence Guinard 圖像加註文字， 狒狒

絨毛，埃德文·斯密茨（Edwin Smits）拍攝於荷蘭

圖像來源，Edwin Smits 圖像加註文字， 馬嘴部的絨毛

跳起來，薩羅什·羅迪（Sarosh Lodhi）拍攝於印度

圖像來源，Sarosh Lodhi 圖像加註文字， 耍猴戲

痛到爆，拍攝者：肯·簡森（Ken Jensen）

圖像來源，Ken Jensen 圖像加註文字， 金絲猴

給我畫一張吧！維諾娜·蘇達姆（Wenona Suydam）拍攝於美國阿拉斯加

圖像來源，Wenona Suydam 圖像加註文字， 棕熊