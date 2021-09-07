阿富汗塔利班重新掌權對巴基斯坦的影響

詹姆斯·蘭德爾（James Landale）

BBC外交事務記者

1 小时前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 塔利班和巴基斯坦士兵守衛阿富汗與巴基斯坦的邊界。

西方大國現在因為塔利班重新上台，也在調整對巴基斯坦的關係。阿富汗塔利班與巴基斯坦是什麼錯綜複雜的關係呢？

阿富汗塔利班已經重新掌權，對於一些希望影響塔利班新政府的西方大國來說，巴基斯坦有望扮演調解人的角色。

巴基斯坦與阿富汗有著獨特的關係：兩國共享約2570公里的邊界；它們也是重要的貿易伙伴；彼此之間也有許多密切的文化、種族和宗教聯繫。

阿富汗前領導人卡爾扎伊曾形容說，巴基斯坦和阿富汗是「無法分割的兄弟」。

但對於目前排著隊希望恢復與伊斯蘭堡關係的西方大國來說，感覺或許很複雜。

在打擊伊斯蘭聖戰恐怖主義的鬥爭中，巴基斯坦並沒有被所有國家視為堅定的盟友。

長期以來，美國和其他國家的許多人一直指責巴基斯坦為塔利班提供支持。但巴基斯坦對此予以否認。

然而，西方國家的外交官們希望說服阿富汗塔利班允許西方國家的國民離開阿富汗，讓人道主義援助進入阿富汗，並對阿富汗進行相對溫和的國家治理。這意味著他們需要與巴基斯坦和該地區其他國家對話。

巴基斯坦與阿富汗和塔利班有什麼關係？

批評巴基斯坦的人們指責說，巴基斯坦一直在阿富汗和塔利班問題上兩邊下注。

在911恐怖襲擊事件之後，巴基斯坦在所謂的反恐戰爭中，將自己定位為美國的盟友。

但與此同時，巴基斯坦部分軍事和情報機構與包括塔利班在內的阿富汗伊斯蘭組織保持著聯繫。據有關方面的指稱，這些聯繫有時變成了重要的物質和後勤支持。

戰略家們相信，巴基斯坦希望在阿富汗擁有一定的利益和影響力，以確保阿富汗不會最終出現一個親印度的政府。

不過，巴基斯坦對塔利班的支持程度和持續的時間仍然存在著不同看法。

但是在20年前，當塔利班上次掌權時，巴基斯坦是少數幾個正式承認其政府的國家之一。

當塔利班2021年8月佔領喀布爾時，巴基斯坦總理伊姆蘭·汗宣佈阿富汗人正在「打破奴隸的鎖鏈」。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 很多阿富汗人一直在與巴基斯坦交界處等候逃難到巴基斯坦。

巴基斯坦擔心什麼問題？

然而要注意的是，巴基斯坦對塔利班的歷史性支持，並不意味著巴基斯坦對阿富汗塔利班在喀布爾的接管就完全放心了。

多年來，巴基斯坦人因伊斯蘭恐怖組織從阿富汗邊境發動襲擊而遭受巨大損失。

巴基斯坦非常希望確保喀布爾新政府將打擊基地組織和當地伊斯蘭國呼羅珊分支等組織。這意味著，巴基斯坦非常希望塔利班採取堅定行動，不能允許阿富汗淪為無政府主義的一個空間。

巴基斯坦的另一個重大關切是難民危機。以前的戰爭給巴基斯坦已經留下大約300萬阿富汗難民，巴基斯坦自身經濟狀況不佳，它無法再支持更多難民了。

巴基斯坦駐英國高級專員穆扎姆·艾哈邁德·汗告訴BBC新聞節目《今日》，巴基斯坦實際上已經沒有能力接納更多的難民，這就是為什麼巴基斯坦建議、甚至請求有關方面坐下來談判溝通，盡努力避免這種可能性。

這對巴基斯坦與西方的關係意味著什麼？

巴基斯坦與西方的關係並不是很好。

也許其中關係最差的是美國。拜登自就任總統以來，甚至拒絶給巴基斯坦伊姆蘭·汗總理打電話。

美國前國家安全顧問麥克馬斯特中將在一次政策交流研討會上表示，如果巴基斯坦不停止對伊斯蘭聖戰組織的支持，它應該被視為一個「下流國家」。

他說，美國必須停止假裝巴基斯坦還是合作伙伴。他指責巴基斯坦一直作為敵國反對美國，組織、訓練和裝備聖戰組織的武裝，並繼續利用聖戰恐怖組織作為其外交政策的一個手段。

但是，上述美國人的觀點並沒有阻止其他西方大國紛紛去敲開巴基斯坦的大門。最近幾天，英國和德國的外長已經訪問了伊斯蘭堡，意大利人很快就會去。

外交人士認為，或者至少是希望：巴基斯坦仍然對阿富汗塔利班擁有一定的影響力。他們還擔心，拋開巴基斯坦可能會進一步鼓勵巴基斯坦進入中國的熱情懷抱。

圖像來源，xinhua 圖像加註文字， 毛拉阿卜杜·加尼·巴拉達爾早在2021年7月份就訪問了中國，與中國外長王毅會談。

當然，一個關鍵問題是巴基斯坦是否真的能夠影響阿富汗塔利班。