女性玩電子遊戲卻贏不了電競比賽的背後原因

19 分钟前

圖像來源，Cloud 9 White

儘管電子競技近年來在全球突飛猛進增長迅速，但最新研究顯示，女性卻沒有跟上電競發展的迅猛步伐。

據電競收入（Esports Earnings）向BBC獨家透露的統計數字，電競運動中收入最高的前300人當中，沒有一個女性。

電競運動有史以來收入最高的第一位女性，是來自加拿大的莎霞·斯卡勒特·霍斯汀（Sasha 「Scarlett」 Hostyn），她是一名變性人，排在338位。

再想在名單上看到下一位女選手，要一直找到第680位才出現，她是來自中國的李小萌Liooon。

電子競技是有組織的電子遊戲競賽，在這個正在快速增長的行業中，出現了更多的玩家，更高的收入和更大的觀眾群。

不斷增長的行業

根據2021年統計軟件Statistica的數據，全球電競市場的價值超過10.8億美元，比上一年增長了近50%。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 視頻：電子競技是一種運動嗎？

今年晚些時候，電子遊戲公司Valve將舉行Dota 2遊戲的年度世界錦標賽，預測獎金將達到創紀錄的4千萬美元。

以前的冠軍得主如約翰·桑德斯坦（Johan Sundstein）現在已經是千萬富翁。

但電競收入（Esports Earnings）創始人傑森·尤瑞塔（Jason Ureta）的研究顯示，在Dota 2的歷史上，女性只贏得了獎金總數的0.002%。

女性僅贏得0.002%的獎金

電競比賽的獎金總額為2.35億美元，其中僅有6300美元是由女性玩家贏得的。

電子遊戲在女孩和婦女中的受歡迎程度正在上升，尤其在亞洲，根據遊戲數據市場分析公司Newzoo的數據，全球近一半的電子遊戲玩家是女性。

很多女性從事流媒體電子遊戲行業非常成功，也很有影響力，但電競領域的女性在哪裏？

來自馬來西亞的23歲女孩Bette Chai，在網上被稱為iStarx，是一個半職業的Dota 2玩家。她贏得了一些獎項，但她的大部分收入都是通過與流媒體合作獲得的。

不成熟的文化

圖像來源，iStarx 圖像加註文字， Bette 'iStarx' Chai 是很有抱負的 Dota 2電競職業玩家

她認為，普羅大眾中尚不成熟的遊戲文化可能會使年輕女性不把電競當作一個正經職業來認真對待。

「大多數電子遊戲中，會出現兩種情況。一種是其他玩家或粉絲看見女玩家會說些很奇怪的話，比如『哦，寶貝，我愛你』，就像他們一生中從未見過女孩子一樣。但有時，就很惡毒。他們會說『女人還是回廚房去吧』，或者說，『（你）這個賬戶怎麼不讓男朋友來打？』 諸如此類的胡說八道。」

在全世界各地的女子電競隊中有一個表現非常優異，那就是Cloud9 White，她們在「特戰英豪」（Valorant中國大陸譯： 無畏契約）中超出了所有其他女子隊。

Cloud9 White 也認為，在電子遊戲行業中普遍存在的這種文化使女性在電競中無法實現自己的目標。

粉絲性別歧視

Cloud9 White團隊成員之一Katsumi說：「人們在電子遊戲中對女性特別有性別歧視，說起話來特別粗魯無禮。」

圖像加註文字， Cloud 9 White 是特戰英豪（Valorant ，中國大陸譯： 無畏契約）電子遊戲中最成功的女子隊。

「我認為這對我們來說相對比較容易，因為我們知道我們已經很成功，有相當的成就，但女性在遊戲中每天都會遭遇騷擾，在這種環境下參加比賽真的很困難。特別是如果你想贏，想成功，這就很難了。」

一些電子遊戲公司正試圖使他們的遊戲更適合所有人玩，以此幫助女性成功勝出。開發特戰英豪的銳玩遊戲（Riot Games）公司推出了一個新的改變遊戲規則倡議，他們說這將為女性玩家創造一個更加包容的競爭環境。

同樣，一級方程式電競也推出了一個「外卡」名額，以確保至少有一名女性選手能夠進入電競比賽的後期階段。

沒有理由分男女

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 新加坡的電競學院：年輕人的新選擇？

還有人建議，將男性和女性分開比賽可能有助於更多女性成功，但Cloud9 White反對這樣做，說沒有理由男女不能競爭。

Cloud9 White團隊成員之一Katsumi說，「分男女比賽太沒有意思了。如果那樣的話，至少我自己就不會玩遊戲了。」

「如果我們只和其他女隊比賽，我們就不會有任何競爭。如果你只和特戰英豪所有玩家中的一小部分人比賽，那還有什麼意義？」

Cloud9 White認為，要解決女性參加電競人數少這個問題，真正的辦法是遊戲組織方為女性電競選手提供全面資助和更多支持。

Cloud9 White隊長梅蘭妮-卡彭（Melanie Capone）說， 「我認為真正重要的是拿出高質量的解決辦法。」

「電競組織方需要給這些團隊提供所需要的各方面資源，不僅僅為她們提供公關宣傳簽合同，而且還要提供教練、副教練、分析師、真正的好經理，等等。」