中國重要「鋁鐵盟友」幾內亞突發政變 礦產項目前景添變數

58 分钟前

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 一些年輕人慶祝政變成功。

在鋁和鐵礦資源豐富的幾內亞發生軍事政變後，引發了全球市場對礦產供應可能中斷的擔憂。這個西非國家和中國也有著日益緊密的聯繫，讓外界更加關注這一事件帶來的後續影響。

幾內亞周日（9月5日）發生政變，該國的特種部隊拘禁了總統阿爾法·孔戴（Alpha Condé），奪取政權，並宣佈廢除憲法。政變領導人表示，將在幾周內組成新的「聯合政府」。

領導政變的是上校馬馬迪·杜姆布亞（Mamady Doumbouya），他對在孔戴政府任職的部長說，不會對官員進行政治迫害。目前，83歲的總統孔戴的情況不明。

聯合國、非盟和美國對政變表示譴責，中國外交部也表示反對政變奪權，呼籲立即釋放孔戴總統。

瀕臨大西洋的幾內亞是全球最大的鋁土礦供應國。根據金融分析公司Marex的數據，幾內亞在2020年出口了8240萬噸鋁土礦。而鋁土礦是製造金屬鋁的重要原料。

出於對政變導致鋁土礦供應前途未卜的擔憂，鋁價周一（9月6日）迅速上漲。

據路透社報道，截至格林尼治標凖時間（GMT）16點3分，倫敦金屬交易所（LME）期鋁上漲1.6%，報每噸2769.50美元。在最高位時，一度觸及2782美元，創下10年來的高位。

與此同時，中國的幾內亞鋁土礦價格也創下了近18個月高位。

在上周日（9月5日）晚上的國家電視台節目中，一群士兵說，該國的省長和其他高級行政官員的職務被軍方人員所取代。

杜姆布亞上校說，他的士兵奪取政權是因為他們想結束猖獗的腐敗、侵犯人權和治理不善。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 身著牛仔褲和印花襯衫的孔戴被軍人包圍。

政變發生前後，首都科納克里（Conakry）的總統府附近發生數小時激烈交火，隨後一直處於緊張狀態。反叛的軍人隨後在全國範圍內實施宵禁。

在一段視頻中，孔戴被軍人包圍。他身著牛仔褲和印花襯衫，光著腳坐在沙發上，沒有明顯傷痕。反叛的士兵們要求孔戴證實他沒有受傷，但他拒絶回應。

孔戴於2010年作為反對派領導人在該國首次民主權力交接中上台。儘管在經濟上取得了一些進步，但自那以後，他被指控多次侵犯人權，抓捕反對者。他在去年修改憲法，開始有爭議的第三任期。

政變發生後，聯合國、非盟和地區組織西非國家經濟共同體對此表示譴責，並呼籲恢復民選統治。

「我強烈譴責任何用武力接管政府的行為，並呼籲立即釋放總統阿爾法·孔戴，」聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）在社交媒體上說。

美國國務院對政變表示譴責，稱暴力和「任何超越憲法的措施」只會損害幾內亞的和平、穩定和繁榮。中國外交部也對幾內亞政變表示反對，呼籲立即釋放總統孔戴。

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 去年，幾內亞反對派支持者一直在就有爭議的選舉與警方發生衝突。

對中國影響

幾內亞長期與中國保持著良好關係，在阿爾法·孔戴總統任內，幾內亞成為中國「一帶一路」項目的重要盟友。這讓很多觀察人士關注此次政變是否會對兩國的經貿往來產生重大影響。

中國是幾內亞鋁土礦的主要進口國，進口量獨佔中國的近一半。據中國國資委的官方報紙《有色金屬報》報道，截至2020年12月，中國進入幾內亞開採與洽談鋁土礦開發的中資企業約14家，比世界其他國家總數約7家還多一倍。

其中，中鋁集團在位於幾內亞博法（Boffa）礦區的鋁土礦項目於2020年4月投入運營，這是中國在該國投資的最大鋁土礦項目。

據報道，該項目保有可開發資源量約17.5億噸，可持續開採長達60年，一期工程總投資約5.85億美元，設計規模為年產優質鋁土礦1200萬噸。

據《華爾街日報》報道，澳洲聯邦銀行（Commonwealth Bank of Australia）礦業和能源商品研究部主管維維克·達爾（Vivek Dhar）認為，在向中國出口鋁土礦方面，澳大利亞和幾內亞是競爭關係，如果幾內亞供應受阻，澳大利亞鋁土礦開採商可能從中受益。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 一艘載有幾內亞鋁土礦的船在中國山東煙台港卸貨。

「如果幾內亞政局不穩定導致其鋁土礦出口中斷，我們預計鋁土礦價格將上漲。鑒於澳大利亞是全球第二大鋁土礦出口國，澳大利亞將受益最多，」達爾說。

除了鋁土礦外，政變也給位於幾內亞南部西芒杜（Simandou）的鐵礦石項目帶來不確定因素。

西芒杜是世界上最大的未開發優質露天赤鐵礦之一，已探明鐵礦石儲量達24億噸，滿負荷狀態下鐵礦石的年產量預計可達1.5億噸，一直是鐵礦界的「香餑餑」，但其開採一直因法律糾紛和腐敗指控延宕。

西芒杜北部的1號和2號區塊幾經易手，在2019年11月，由中國企業主導的財團「贏聯盟」（Winning Consortium）獲得85%的股份。南部3號和4號區塊由中國企業控制近40%的股權。

近年來，中國每年進口逾10億噸鐵礦石，其中約60%來自澳大利亞，20%來自巴西。儘管西芒杜的產量看似不多，但在中澳關係跌落冰點之際，分析人士認為中國可以以此減少對澳大利亞的依賴。

「西芒杜鐵礦的開採將改變全球市場，使幾內亞成為與澳大利亞和巴西並列的鐵礦石出口大國，」倫敦大學亞非學院中國研究所副研究員勞倫·約翰斯頓（Lauren Johnston）此前對《日經新聞》（Nikkei）分析道。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 幾內亞總統阿爾法·孔戴

兩國的密切關係讓幾內亞成為今年首批接受中國疫苗援助的國家之一。此前，孔戴修改憲法，並於2020年10月再次當選總統後，儘管反對派指責他存在選舉舞弊行為，中國仍迅速向他表示祝賀。

在政變後，軍方特種部隊領導人杜姆布亞在一份聲明中說，軍方「將發起一次磋商，以確定過渡期的廣泛範圍，然後將建立一個全國性的聯合政府來指導過渡。」

杜姆布亞告訴前部長們，他們不能離開這個國家且必須上繳公務車輛。他還宣佈重新開放陸地和空中邊界，試圖減輕外界的擔憂。

杜姆布亞還要求礦業公司繼續在該國開展業務，並補充稱，這些公司將免受目前正在全國範圍內實施的宵禁限制。

中國駐幾內亞大使館周一（9月6日）發佈公告，呼籲在幾內亞的中國公民「保持冷靜，暫勿外出，注意觀察周邊形勢」。