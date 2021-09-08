日本人的 Ikigai理念：讓工作和生活幸福滿滿的關鍵詞

三橋由裏香（Yukari Mitsuhashi）

BBC旅行

25 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 日本人經常加班和超時工作。

對於日本各大城市的上班族而言，每天清晨通勤擠火車，站在前胸貼後背的車廂內是典型一天的開始。

日語中還專門有一個詞來形容這一情景：sushi-zume，意思是說車廂裏的通勤者就像是被壽司飯團緊緊裹住的米粒一樣。

上班族的壓力還不止於此。日本的加班文化意味著工時長、等級制度森嚴。

超時工作非常普遍，午夜末班車上經常擠滿了西裝革履剛剛下班的人們。這樣沒日沒夜工作的日本人如何吃得消？

圖像來源，AFP 圖像加註文字， Ikigai是讓你每天起牀的動力。

其秘訣或許就在於日本人的生活哲學：ikigai。這個詞沒有英文對等的直接翻譯。但中文表達可以理解為生命的意義或者是活著的價值，也就是說它是讓你每天起牀的理由。

對那些熟悉Ikigai理念的西方人來說，它經常與四種相互重疊品質的文氏圖（也稱維恩圖，約翰·維恩是19世紀英國的哲學家和數學家）有關：你所熱愛的、你所擅長的、世界所需要的和你所得到的回報。

但對日本人而言，這一理念可能略有不同。對他們來說，一個人的Ikigai可能與收入無關。

事實上，日本2010年對2千人的調查發現，只有大約三分之一的日本人認為工作是他們生命意義所在。對有些人來說，人生價值體現在工作上，但當然不僅限於此。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， Ikigai可以讓你即使在現在很痛苦的時候展望未來。

追根溯源

東洋英和女學院大學副教授、臨牀心理學家長谷川明弘(Akihiro Hasegawa)在2001年與他人合著的一篇研究論文中把Ikigai歸為日語每日用語的一部分，該詞由兩部分組成：iki是生命的意思；gai形容價值或意義。

長谷川認為，這個詞的起源可以追溯到日本的平安時代（794-1185年）。「gai來源於kai（日語中貝殼的意思，甲斐）, 貝殼當時被認為是貴重物品，生活價值的意思也是由此衍生，」長谷川說。

Ikigai也可以理解為集生活中所有價值為一體的綜合概念。

與「幸福」類似

日本有許多關於Ikigai的書，其中1966年出版的《Ikigai-ni-tsuite》（關於Ikigai）的書被認為更具權威性。

這本書的作者、精神病醫生神谷美恵子（Mieko Kamiya）解釋說，Ikigai一詞與幸福相似，但還是有細微的差別。Ikigai可以讓你即使在很痛苦時刻也能展望未來。

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 日本人相信每日生活的點滴樂趣讓人生更充實和滿足。

長谷川指出，英語中life一詞既有一生也有日常生活的意思，因此把Ikigai翻譯為生命目的或生活目標有點太泛泛。「日語中有兩個詞：jinsei意味著終生，seikatsu則指日常生活。」他說。

在日本，Ikigai一詞與日常生活更接近。長谷川通過研究發現，日本人相信每日生活中的點滴樂趣能讓整體生活更充實和圓滿。

長壽原因？

日本是世界上最長壽國家之一 - 根據日本厚生勞動省的數據，日本女性平均壽命為87歲；男性是81歲。

那日本人的長壽是否跟Ikigai生活理念有關呢？

專門研究長壽的《藍區：長壽者的經驗之談》（Blue Zones：Lessons on Living Longer from the People Who've Lived the Longest,）作者丹·布特納（Dan Buettner）認為的確如此。

布特納走遍全球，尋找長壽社區，他把這些長壽社區稱之為「藍區」。日本的沖繩就屬於這樣的藍區，那裏有許多百歲壽星，沖繩人獨特的飲食與居民的長壽有很大關係，但布特納認為日本人的Ikigai理念也起了一定的作用。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， KBG84 的奶奶們在沖繩縣小濱島的花園表演

布特納說，老人是受尊敬，他們覺得有責任把智慧傳遞給年輕一代。這讓他們在生活之外有了一個目標，即為自己所在社區服務。

布特納還說，Ikigai這一理念並非沖繩獨有，在他所研究的所有藍區內，包括意大利的撒丁島以及尼科亞半島的長壽者中都有Ikigai理念存在。

雖然沒有一個確切詞來形容它，但布特納建議如果把你的價值觀、你喜歡做的事情以及你擅長的事情列出來，三者重疊的部分就是你的Ikigai。

付諸行動

布特納說，僅僅找到自己的Ikigai還不夠，關鍵是要付之於行動。比如，對92歲的目仲奶奶來說，她的Ikigai就是每天能和KBG84女子合唱團的成員們一起跳舞。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 下班

日本人力資源諮詢公司負責人曾和利光表示，日本文化中，團隊價值高於個人價值，日本員工的動力來源於對別人有價值、能得到同事的尊重和感謝。

日本高管獵頭公司的CEO 裕子（音譯，Yuko Takato）表示，那些以工作為 Ikigai人的共同特點是特別有動力，而且行動迅速。

從小處著眼

然而，這並非是說努力和超時工作是Ikigai哲學的關鍵信條。接近四分之一的日本員工每月加班超過80個小時，每年有2千多人死於過勞死，十分不幸。

相反， Ikigai的目的是讓別人因為你的工作而感帶來改變。

一直以來，管理專家門對人們如何在工作中找到意義這一話題非常感興趣。

沃頓商學院管理學教授格蘭特在一份研究論文中解釋說，能有效激勵員工的是由於「自己的工作能影響他人的福祉」，以及「看到或見到那些由於自己的工作而改變的人」。

在一項實驗中，當密西根大學的電話募捐者跟他們為募捐獎學金的受益人見面接觸後，他們所募得的款項比那些沒有與受益人見面、只是打電話集資的那一組高出了171%。

也就是說，見到受益的學生讓募捐者感覺工作更有意義，從而提高了他們的績效。

這一原則也適用於一般生活，與其試圖解決世界饑餓問題，還不如從身邊小事做起，比如加入當地的志願團體。

圖像來源，AFP 圖像加註文字， Ikigai可以是由於你的工作給他人的生活帶來轉變。

目標多樣化

對那些從工作中尋找自己Ikigai的人，退休可能會給他們帶來巨大的失落感和空虛感，尤其是對職業生涯較短的運動員來說。

2012年退役的日本跨欄冠軍為末大（Dai Tamesue）在接受採訪時表示，他退休後曾自問：自己從事體育運動到底想實現什麼？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 退休讓日本田徑運動員 為末大重新思考人生和工作的意義。

他說，自己就是想通過田徑比賽來改變人們的觀念。因此，在退休後他創辦了一家專門支持體育業務的公司。

為末大的故事證明了Ikigai的可塑性，以及如何把它運用到實際當中去。這樣，當退休來臨時就不至於不知所措。它幫助你明白工作的意義除了領工資之外還包括是什麼。