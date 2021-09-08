阿富汗局勢：塔利班公布新政府領導人 高層位列美恐怖分子名單

34 分钟前

圖像來源，Supplied 圖像加註文字， 新政府將由穆罕默德·哈桑·阿洪德領導。

塔利班周二（9月7日）宣佈在阿富汗成立臨時政府，並宣佈將阿富汗的國號從共和國改為「伊斯蘭酋長國」。

全部都是男性的新內閣由塔利班高層人士組成，其中一些人在過去20年曾因對外國軍隊發動襲擊而聲名狼藉。

新政府將由穆罕默德·哈桑·阿洪德（Mullah Mohammad Hassan Akhund）領導。他是塔利班的創始人之一，被聯合國列入黑名單。

內政部長是被美國聯邦調查局（FBI）通緝的武裝組織哈卡尼（Haqqani）的頭目西拉傑丁·哈卡尼（Sirajuddin Haqqani）。該組織是隸屬於塔利班的一個派別，曾多次製造襲擊而令人生畏。

塔利班在三個多星期前奪取了阿富汗大部分地區的控制權，推翻了民選總統阿什拉夫·加尼（Ashraf Ghani）。

臨時內閣的宣佈是組建塔利班永久政府的關鍵一步，但新領導人將面臨重大挑戰，尤其是如何穩定國家經濟及讓該政權獲得國際認可。

塔利班此前曾表示，他們希望組建一個包容性的政府。然而，周二（9月7日）宣佈的所有內閣部長都是塔利班的領導人，其中沒有女性。

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要求執行伊斯蘭教法

塔利班最高領袖阿胡恩扎達（Mawlawi Hibatullah Akhundzada）發表聲明，要求政府維護伊斯蘭沙裏亞教法。

這份以英文發表的聲明中，塔利班表示希望「在相互尊重和互動的基礎上，與我們的鄰國和所有其他國家建立牢固和健康的關係」。但塔利班也強調，他們將尊重「與伊斯蘭法律和該國價值觀不衝突」的國際法和條約。

阿胡恩扎達從未公開露面。這是自上個月塔利班控制以來他發出的第一條信息。

圖像加註文字， 塔利班發言人在一場記者會上宣佈了該任命。

新的臨時總理哈桑·阿洪德曾在塔利班第一次執政時期（1996年至2001年）擔任副外長，他在塔利班的影響力在於宗教方面，而非軍事。

他的任命被視為一種妥協，此前有報道稱，塔利班組織內一些相對溫和的人與其強硬派同僚之間發生了內訌。

美國恐怖分子名單上的內政部長

任代理內政部長的西拉傑丁·哈卡尼是被稱為「哈卡尼網絡」（Haqqani network）的激進組織的頭目。該組織隸屬於塔利班，參與了過去20年來的戰爭中一些最致命的襲擊，包括2017年喀布爾發生的一起卡車炸彈爆炸事件，該事件造成150多人死亡。

塔利班並不在美國的恐怖組織名單之列，但「哈卡尼網絡」則不然，其已被美國指定為外國恐怖組織，它還與基地組織（al-Qaeda）保持著密切聯繫。

根據聯邦調查局關於西拉傑丁·哈卡尼的資料，他「因與2008年1月喀布爾一家酒店遇襲有關而被通緝審問」，該襲擊據報導致6人死亡，其中包括一名美國公民。

資料還稱，「據信，他協調並參與了針對美國和駐阿富汗聯軍部隊的跨境襲擊。哈卡尼還被控參與了2008年企圖暗殺阿富汗（前）總統卡爾扎伊（Hamid Karzai）的計劃。」

2011年9月12日，「哈卡尼網絡」還被指襲擊了位於喀布爾的美國大使館，以及附近的北約基地。有8人在襲擊中喪生，其中包括4名警察和4名平民。

一個長期在暗中活動的組織，連其名字只會出現在世界恐怖分子的觀察名單上，現在宣佈了世界各國政府稱呼它們的名字。

代理總理哈桑·阿洪德似乎是一位折衷的候選人。此前有報道稱，即將在他手下任職的主要軍事和政治人物之間存在競爭。

它的看守政府的性質也為塔利班從槍枝走向執政提供了喘息的空間。

這也強調了塔利班的觀點，即塔利班的勝利只意味著塔利班的統治。消息人士說，他們反對建立「包容性」政府的呼聲，不願將前政治人物和官員囊括其中。因為他們已經有機會登上高層，特別是那些存在腐敗的人。

「其他國家都是自行其是，我們卻為什麼要讓其他國家來選擇我們的內閣？」該組織反駁道。

至於女性，她們從來沒有機會擔任部長職務。婦女事務部似乎已被完全廢除了。

新政府的其他任命

毛拉·雅各布（Mullah Yaqoob）擔任代理國防部長。他是塔利班創始人、已故最高領袖毛拉·奧馬爾（Mullah Omar）之子。他在2015年首次嶄露頭角。當時在他父親去世後發佈的一段音頻中，呼籲該武裝組織內部團結一致。

塔利班聯合創始人毛拉·阿卜杜勒·加尼·巴拉達爾（Mullah Abdul Ghani Baradar）將是副總理之一。巴拉達爾曾任塔利班政治辦公室主任，並在去年監督美國撤軍協議的簽署。

阿米爾·汗·穆塔基（Amir Khan Muttaki）任代理外交部長。他是一位高級領導人，參與了和美國的撤軍談判。

當被問及為什麼沒有女性被任命時，一位塔利班高級人員對BBC說，內閣尚未最終確定。

政府宣佈這一消息的當天，塔利班武裝分子向喀布爾的一群抗議者開槍。當時，主要是婦女的抗議者正在街頭集會，反對塔利班執政並要求婦女享有權利。

現場影片顯示，人們跑向安全地帶，背景中傳來武裝分子發出的警告槍聲。

塔利班現在宣稱完全控制了阿富汗，稱他們已經擊敗了在喀布爾北部潘傑希爾（Panjshir）山谷的抵抗勢力。

阿富汗全國抵抗陣線（NRF）在一份聲明中說，它「認為塔利班宣佈看守內閣是非法的，是該組織與阿富汗人民為敵的明確標誌」。