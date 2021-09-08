阿富汗局勢：塔利班組建政府 細數最高領導人和內閣已知的主要人物

1 小时前

圖像來源，Afghan Islamic Press 圖像加註文字， 海巴圖拉·阿洪扎達（Mawlawi Hibatullah Akhundzada）是一名政治和宗教領袖，塔利班領導層中的第三把交椅。

塔利班在8月僅用10天即橫掃阿富汗，迅速取得各個城鎮的控制權，令許多人震驚。

這個武裝組織如今已經宣佈成為臨時政府，將這個國家定義為「伊斯蘭酋長國」。

內閣由這場運動的創始人之一穆罕默德·哈桑·阿洪德（Mullah Mohammad Hassan Akhund）領導。他將擔任臨時政府的總理。

以下是目前塔利班內閣領導層當中的主要人物，以及我們所了解的相關信息。

1. 希巴圖拉·阿胡恩扎達（Hibatullah Akhundzada）

希巴圖拉·阿胡恩扎達在2016年5月成為塔利班的最高領導人，現在也是所謂阿富汗伊斯蘭酋長國的元首。

1980年代，他參加了伊斯蘭抵抗運動，反對蘇聯在阿富汗的軍事行動，但當時他的地位更多是一名宗教領袖，而不是軍事指揮官。

20世紀90年代，阿胡恩扎達擔任伊斯蘭宗教法院的負責人。

在1990年代首次掌權時，塔利班曾根據他們對伊斯蘭教法的嚴格解釋實施各項懲罰：他們公開處決殺人犯和通姦者，並砍下小偷的四肢。

在隱居的塔利班創始人和精神領袖穆罕默德·奧馬爾（Mullah Mohammed Omar，據信在2013年死亡）的領導下，塔利班還禁止電視、音樂、電影和化妝，並禁止10歲及以上的女孩上學。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 2013年去世的塔利班前領導人穆罕默德·奧馬爾只有非常少的照片留存。

外界相信，阿胡恩扎達現年60多歲，其一生大部分時間都在阿富汗度過。

然而，據專家指，他與所謂的「奎達舒拉」（Quetta Shura）保持著密切聯繫。「奎達舒拉」是一個由阿富汗塔利班最高領導層組成的組織，他們據稱長期駐扎在巴基斯坦城市奎達。

作為塔利班的最高指揮官，阿胡恩扎達掌管著政治、軍事和宗教事務。

2. 總理——穆罕默德·哈桑·阿洪德（Mullah Mohammad Hassan Akhund）

穆罕默德·哈桑·阿洪德是1994年在阿富汗創建塔利班組織的四個人之一。

他長時間擔任塔利班強大的決策機構領導委員會（Rehbari Shura）的領頭人。

在1996-2001年塔利班執掌阿富汗政權期間，他擔任外交部長和副總理。

因為那段時期在該政府當中的角色，他目前正受到聯合國制裁。

3. 內政部長——希拉傑丁·哈卡尼（Sirajuddin Haqqani）

希拉傑丁·哈卡尼（Sirajuddin Haqqani）是這個組織的另一個首腦人物，正在美國聯邦調查局（FBI）的通緝名單上。

父親賈拉勒丁·哈卡尼（Jalaluddin Haqqani）去世後，他成為「哈卡尼網絡」的新領導人。該組織被指涉及近年阿富汗境內發生、主要針對政府軍及其西方盟友的嚴重暴力襲擊事件。

「哈卡尼網絡」目前是該地區最強大、最令人恐懼的武裝組織之一。有人說，它在阿富汗甚至比所謂「伊斯蘭國」（IS）更有影響力。

圖像來源，FBI 圖像加註文字， 哈卡尼網絡目前是阿富汗最強大、最令人恐懼的武裝組織之一。

該組織被美國定義為恐怖組織，但它負責監督塔利班在巴基斯坦和阿富汗邊境的金融和軍事資產。

外界相信哈卡尼年約45歲。

4. 副總理——阿卜杜勒·加尼·巴拉達爾（Abdul Ghani Baradar）

阿卜杜勒·加尼·巴拉達爾是塔利班組織的創始人之一。

2001年，塔利班被美國領導的盟軍推翻後，他成為反叛組織的關鍵人物。

但在2010年2月，他在巴基斯坦南部城市卡拉奇的一次美巴聯合行動中被捕。

他在監獄裏度過了八年，直到和平進程計劃開始後被釋放。自2019年1月以來，他一直在卡塔爾擔任塔利班政治委員會的負責人。

2020年，巴拉達爾與特朗普（Donald Trump）通了電話，成為第一位與美國總統直接溝通的塔利班領導人。在那之前，巴拉達爾代表塔利班簽署了多哈協議，該協議承諾美軍撤離。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 2020年9月，美國時任國務卿蓬佩奧與巴拉達爾在多哈會面。

5. 國防部長——穆罕默德·雅各布（Mohammad Yaqoob）

穆罕默德·雅各布是塔利班創始人穆罕默德·奧馬爾的兒子。

外界相信，他剛過30歲，目前是該組織軍事行動的指揮官。

2016年，前塔利班領導人阿赫塔爾·曼蘇爾（Akhtar Mansour）去世後，一些武裝分子希望任命雅各布成為該組織新的最高領導人，但另一些人認為他過於年輕，缺乏經驗。