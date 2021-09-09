菲律賓總統杜特爾特接受黨內提名參選下屆副總統
菲律賓總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）已接受其所在政黨「民主人民力量黨」的提名，將在下一次選舉中參選副總統。
菲律賓憲法禁止杜特爾特連任，任期至2022年6月。競爭對手指責其試圖繼續掌權。
但杜特爾特稱，他的動力來自對國家的熱愛。
BBC亞太事務編輯杉麗雅（Celia Hatton）報道，外界猜測他將尋找一個政治上的軟弱競選伙伴，以便其從二號人物的位置進行統治。
杜特爾特還公開表示，作為副總統，他將免受國際刑事法院的起訴。杜特爾特倡導的「禁毒戰爭」已導致數千人死亡。但目前還不清楚他是否會保留法律豁免權。
杜特爾特曾敦促參議員和親密盟友克里斯托弗·「蒙」·吳（Christopher 「Bong」Go）接替他的位置，但吳周三拒絶該黨的總統提名，說他的「心思專注於為選民服務」。
雖然民主人民力量黨表示希望吳重新考慮其決定，但他拒絶提名後，公眾認為杜特爾特的女兒可能會加入其競選行列。
薩拉·杜特爾特·卡皮奧（Sara Duterte Carpio）儘管在今年進行的每項民意調查中都處於領先地位，但對參選一事的態度模糊。
杜特爾特在2016年憑借打擊犯罪和解決國家毒品危機的平台贏得總統之位，但批評者稱，他鼓勵警察對嫌疑人進行法外處決。
6月，國際刑事法院的檢察官申請對菲律賓「禁毒戰爭」中的殺人事件進行全面調查，稱可能犯下反人類罪。
國際特赦組織（Amnesty International）的一份報告發現，在杜特爾特擔任總統的前六個月，有超過7000人被警察或身份不明的武裝襲擊者殺害。
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