菲律賓總統杜特爾特接受黨內提名參選下屆副總統

54 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 杜特爾特於2016年當選菲律賓總統。

菲律賓總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）已接受其所在政黨「民主人民力量黨」的提名，將在下一次選舉中參選副總統。

菲律賓憲法禁止杜特爾特連任，任期至2022年6月。競爭對手指責其試圖繼續掌權。

但杜特爾特稱，他的動力來自對國家的熱愛。

BBC亞太事務編輯杉麗雅（Celia Hatton）報道，外界猜測他將尋找一個政治上的軟弱競選伙伴，以便其從二號人物的位置進行統治。

杜特爾特還公開表示，作為副總統，他將免受國際刑事法院的起訴。杜特爾特倡導的「禁毒戰爭」已導致數千人死亡。但目前還不清楚他是否會保留法律豁免權。

杜特爾特曾敦促參議員和親密盟友克里斯托弗·「蒙」·吳（Christopher 「Bong」Go）接替他的位置，但吳周三拒絶該黨的總統提名，說他的「心思專注於為選民服務」。

雖然民主人民力量黨表示希望吳重新考慮其決定，但他拒絶提名後，公眾認為杜特爾特的女兒可能會加入其競選行列。

圖像來源，Reuters

薩拉·杜特爾特·卡皮奧（Sara Duterte Carpio）儘管在今年進行的每項民意調查中都處於領先地位，但對參選一事的態度模糊。

杜特爾特在2016年憑借打擊犯罪和解決國家毒品危機的平台贏得總統之位，但批評者稱，他鼓勵警察對嫌疑人進行法外處決。

6月，國際刑事法院的檢察官申請對菲律賓「禁毒戰爭」中的殺人事件進行全面調查，稱可能犯下反人類罪。