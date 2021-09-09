巴黎襲擊案時隔六年開庭 涉及人員超過600的世紀審判

10 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 在巴黎接受審判的嫌疑人在警方護送下被送往法庭。

2015年巴黎恐怖襲擊案時隔六年後在當地時間9月8日開庭審判，20名男性受審。審判預計將持續九個月，堪稱法國現代史上最大型的審判。參與策劃和執行這次襲擊的團伙中的唯一倖存者薩拉赫·阿卜德斯拉姆（Salah Abdeslam）在法庭上稱自己是一名「伊斯蘭國戰士」，並抱怨稱包括自己在內的被告人「像狗一樣被對待」。

2015年11月13日，巴黎巴塔克蘭劇院發生恐怖襲擊，造成130人死亡，近500人受傷，是二戰後法國發生的最嚴重的襲擊。所謂伊斯蘭國（IS）承認對巴塔克蘭劇院、體育場、餐廳和酒吧實施了襲擊。

該案件僅聽證會就將持續140多天，涉及約330名律師、300名受害者以及時任法國總統奧朗德（François Hollande）的證詞。

法庭現場

根據法國媒體報道，阿卜德斯拉姆在被告席上大喊，說他從來沒有抱怨過，因為他死後會「復活」。

「你應該把我們當人一樣對待，」法國電視台BFMTV援引他的話說。

「那我們呢？130個人死去了，」法庭上有人發出這樣的叫聲，回應阿卜德斯拉姆。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 法庭專門為這次審判而建造，據說是法國有史以來最大的法庭。

法官隨後提醒阿卜杜勒薩拉姆，這裏不是「教會法庭，而是民主法庭」。

阿卜杜勒薩拉姆還告訴法庭：「我放棄了工作，成為一名伊斯蘭國士兵。」

巴塔克蘭恐襲案中八名倖存者的律師維克多·埃杜（Victor Edou）說，一些客戶在聽到阿卜杜勒薩拉姆的言論後「感覺不太好」。

時任法國總統奧朗德在審判開始前告訴法國媒體，這對受害者來說是一個重要時刻，他稱襲擊是「戰爭行為」。

周三上午，嫌疑人在嚴密安保下乘警車抵達法庭。審判開始前，他們坐在被告廂裏，面戴口罩。

最高法院的法官要求阿卜德斯拉姆確認身份。他確認了自己的名字，並說出伊斯蘭教的誓言「惟有安拉」。

接受審判的20人中有6人缺席。他們面臨謀殺、共謀和恐怖主義陰謀的指控。如果罪名成立，大多數被告可能被判處終身監禁，包括阿卜杜勒薩拉姆。

現年31歲的阿卜杜勒薩拉姆被控向襲擊者提供後勤支持。他拋棄了自己的自殺式腰帶，逃離殺戮現場。調查人員後來發現腰帶存在缺陷。

阿卜杜勒薩拉姆是當時歐洲的頭號通緝犯，四個月後在比利時首都布魯塞爾與警方交火後被捕。

他此後拒絶與法國調查人員合作。在2018年比利時的另一場審判中，他基本上保持沉默。很多人猜測他可能不會在這次審判中發言。

受害者家屬：「我做了很多噩夢」

讓-皮埃爾·阿爾貝蒂尼（Jean-Pierre Albertini）的兒子斯特凡內（Stephane）在巴塔克蘭襲擊中受害，他告訴路透社，阿卜杜勒薩拉姆說自己是伊斯蘭國士兵，這表明他仍「處於戰鬥中」。

菲利普·杜佩龍（Philippe Duperron）的兒子托馬斯（Thomas）也在襲擊中喪生。杜佩龍先生說他對這次審判的感覺很複雜，除了不耐煩和焦慮，還有別的情緒。 「這是所有受害者作證的機會，是非常痛苦的時刻，讓我再次感受到痛苦。」

另一位名叫索菲·帕拉（Sophie Parra）的女士告訴法國BFM電視台，她對在法庭上面對嫌疑人感到焦慮，但她會在審判中作證。她說自己做了「很多噩夢」，夢見「所有可能發生的情況」，但她覺得必須為受害者做些事。

法庭周圍的區域被封鎖，帶警犬的武警在審判前巡邏。這是特別為此案建造的法庭，可以容納數百人。參加庭審的人需要通過幾個檢查點才能獲准進入。

審判過程將被記錄在案，但不會進行現場直播。在法國，倖存者和受害者的親屬被稱為民事原告，如果他們不能出席，可以通過流媒體廣播參與。

根據BBC駐巴黎記者休·斯科菲爾德（Hugh Schofild）報道，審判的第一天「夾雜著混雜著混亂與莊嚴，戲劇與乏味」。

「大家一開始都很混亂，不知道該往哪裏走。但到了下午1點，首席法官走進法庭，寂靜降臨了。我想在那一刻，每個人都深吸了一口氣，明白了這一刻的意義。」

審判的前幾天預計將以走程序為主，受害者將在9月底被傳喚作證。

圖像來源，Belgian/French police 圖像加註文字， 2016年3月，阿卜杜勒薩拉姆在離布魯塞爾家不遠的一次突襲中被捕。

誰是受審的嫌疑人？

阿卜德斯拉姆是被疑實施襲擊的組織中唯一倖存的成員。自2016年在比利時被捕以來，他一直在獄中。

出庭的其他13名被告被控一系列罪行，包括資助襲擊和策劃襲擊。其中一名叫穆罕默德·阿布裏尼（Mohamed Abrini），他被控為襲擊者提供資金和武器。這名36歲的男子還將在明年接受2016年布魯塞爾爆炸案的審判。

33歲的穆罕默德·阿姆裏（Mohammed Amri）和27歲的哈姆扎·阿圖（Hamza Attouh）也是嫌疑人，他們在比利時被捕，承認在法國接到阿卜德斯拉姆，並在襲擊發生後立即開車將他送回了布魯塞爾。