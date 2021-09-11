習近平再強調「鬥爭」、911事件20週年、「娘炮」挨批和本周更多重要故事

27 分钟前

圖像來源，Getty Images

9月第二周，911事件迎來20週年，外界重新審視它對世界格局的影響，包括中國的角色。另外，中國國家主席習近平在幹部培訓班中說要幹部「要丟掉幻想、勇於鬥爭」，被視為習近平預視中共同西方的對立將會加劇。

香港當局繼續以《國安法》針對當地民主派組織採取行動，最新發展包括拘捕多名支聯會常委會成員，部份人之後以「煽動顛覆國家政權罪」起訴。

剛剛過去的一周，BBC中文的以下新聞內容受到讀者的關注。如果你錯過了它們，BBC中文帶你一一回顧。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 2001年9月11日，紐約世貿中心遭到撞擊，濃煙從雙子塔中噴湧而出。

今年是美國911事件20週年，這場轟動全球的襲擊，令美國和聯軍先後入侵阿富汗和伊拉克，推倒塔利班的政權，也把薩達姆侯賽因（Saddam Hussein）趕下台，最後更成功擊殺被視為911主謀的拉登。

但隨著阿富汗戰爭結束，塔利班重奪權力，外界開始分析這20年對全球各國的影響。分析人士指出，中國從「911」後美國的反恐行動中看到契機，尋求改善原本緊張的雙邊關係，得以爭取到「關鍵的十年」迅速提升國力，成長為有能力挑戰美國世界霸主地位的新興超級大國。

而與此同時，美國深陷反恐泥潭，耗費了巨大資源，客觀上放鬆了對中國崛起的警惕，疏於對中國戰略圍堵。美國總統拜登不久前的講話或許是對這一「此消彼長」做了最痛徹的詮釋。

另外，中國外長王毅宣佈，將向阿富汗提供價值約2億元人民幣的救援物資，包括糧食、藥物、疫苗和禦寒物資等。這是塔利班在當地奪取權力後，首次有外國政府提供物資。至今仍然沒有國家明確表示會不會承認塔利班的政權，包括中國。

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習近平在9月1日中共中央黨校中青年幹部培訓班開班儀式上向中共後備幹部發表講話。「我們面臨的風險挑戰明顯增多，總想過太平日子、不想鬥爭是不切實際的，」習近平稱。「要丟掉幻想、勇於鬥爭，在原則問題上寸步不讓、寸土不讓。」

這一段話較講話中的其它內容引起更多關注，許多評論認為這是習近平對中國對外事務的最新表述。中國官媒《人民日報海外版》旗下的社交媒體公眾號「俠客島」也轉發了這段文字。

有分析人士向BBC中文指出，習近平此番講話顯示中共同西方的對立將會加劇，伴隨中國外交官們在多個場合依舊延續咄咄逼人的「戰狼」風格，這種「鬥爭」精神難以在國際舞台上給中國帶來空間。

圖像來源，Getty Images

中國國家廣電總局表示，為了抵制低俗和庸俗作品的生產，將嚴厲打擊娛樂節目中的「娘炮」審美和「低俗網紅」，引起一片嘩然。這些新規是中國官方近期針對娛樂行業一波又一波的打擊行動中最新的限制措施。廣電總局表示，政治立場和道德應作為演員選拔的標凖。

「在節目演員和嘉賓選用上要嚴格把關，政治立場不正確、與黨和國家離心離德的人員堅決不用，」廣電總局在一份通知中寫道。

有批評稱，新規是普通民眾生活不斷被蠶食的又一證據。 也有評論認為，這種帶有強烈歧視性語言出現在官方語言是一種不包容的做法，會助長針對少數群體的霸凌。

2010年代，一條中國公司興建「尼加拉瓜運河」的新聞曾經轟動世界。然而，如今這個原本宣稱2019年完工的「世紀工程」究竟發展到何種程度了的問題，恐怕國際上能回答出來的人為數不多。

在中國2021年整頓資本市場期間，這家曾震驚世界並號稱開挖尼加拉瓜運河的、曾市值千億的中國公司——信威集團已被摘牌退市，之後多次公告信用債違約。

儘管「尼加拉瓜運河」的神話早已在中國國內被戳穿為讓無數中國投資者損失了數百億人民幣的「騙局」，但是信威目前中英文官網仍可訪問，網站仍號稱運營全球通訊業務，以及為世界文明進步貢獻力量和在五年內進入世界前三名的豪言壯語仍在。

一家中國民營企業為何能在國內和國際市場上成功製造數百億規模的「騙局」？

圖像來源，KMT 圖像加註文字， 此次四位參選人分別是朱立倫、江啟臣、張亞中與卓伯源。新任主席將在9月25日由國民黨黨員投票選出。

台灣最大在野黨中國國民黨主席競選開跑，上周日（9月4日）在台北舉辦電視政見辯論會發表會，四位參選人髮言主軸仍是以兩岸論述為焦點，「九二共識」再次成為國民黨兩岸政策的主軸。

四位參選人分別是朱立倫、江啟臣、張亞中與卓伯源。新任主席將在9月25日由國民黨黨員投票選出。根據國民黨統計，今年擁有投票權的黨員約有39萬人。

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漫威電影宇宙(MCU)推出的新片：《尚氣與十環傳奇》（又譯《上氣》Shang-Chi And The Legend Of The Ten Rings）讓亞裔演員衝破了多年的「玻璃屋頂」，推出首位銀屏上的華裔超級英雄尚氣（劉思慕）。

BBC文娛事物記者泰勒（Alex Taylor）說，由導演克萊頓（Destin Daniel Cretton）執導的這部漫威新片的超級英雄首次讓一位亞裔演員領銜主演開創了歷史先河。

除劉思慕以外，這部新片還啟用了眾多亞裔面孔的演員和新人，其中包括扮演尚氣父親的香港著名演員梁朝偉、邦德片女郎楊紫瓊、美籍香港演員陳法拉，以及張夢兒和奧卡菲娜 。