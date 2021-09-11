阿富汗局勢：聯合國譴責塔利班「用警棍鞭子甚至實彈對付示威者和記者」

8 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 聯合國表示，塔利班的武裝份子以警棍、鞭子甚至實彈對付示威者。

塔利班在阿富汗奪權數星期後，聯合國發表聲明批評它近期以「越來越暴力」的方式應對當地的反塔利班示威。

塔利班在8月15日控制首都喀布爾後，阿富汗全國各地先後爆發不同規模的示威，要求塔利班尊重女性的權利，也要讓公民社會有更多的自由度。

聯合國人權高級專員辦事處的聲明稱，塔利班的武裝份子以警棍、鞭子甚至實彈對付示威者，至今已經造成四人死亡。

聲明呼籲塔利班「立即停止以武力對待行使和平示威權力的人和報道這些示威的記者，停止無理扣押他們」。

塔利班今年八月以勢如破竹的攻勢，奪取全國各個省會的控制權，最終在兩星期內取得首都喀布爾的控制權。

多國之後在美國領導下從喀布爾的國際機場撤離，最終在8月31日前成功撤離約12萬人。

圖像來源，Getty Images

圖像加註文字， 阿富汗民眾在塔利班奪權後發動多次示威，但部份被塔利班武裝分子鎮壓。

聆聽阿富汗男女的聲音

聯合國發言人拉維娜·沙姆達薩尼（Ravina Shamdasani）在周五（9月10日）一個記者會上，批評塔利班鎮壓示威。

她表示阿富汗境內示威持續，但塔利班從周三（9月8日）開始禁止未經批評的集會，在第二天又要求電訊商暫停喀布爾的流動網絡服務。

沙姆達薩尼呼籲塔利班「在這個十分不明朗的時期」，要走上阿富汗街頭聆聽各方的聲音。

聯合國的聲明批評塔利班向報道採訪這些示威的記者使用暴力。早前有當地記者向BBC表示他們採訪時，被塔利班武裝份子毆打、扣留和鞭打。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 有記者表示自己在報道喀布爾示威時遭到塔利班的毆打。

聯合國屬下多個組織在塔利班奪權後，相繼發表聲明對當地局勢表示關注。

其中，聯合國的世界糧食計劃指當地93%的家庭都沒有足夠食物，當地乾旱的天氣令情況加劇，小麥產量據報已經下跌40%。

美國《華爾街日報》引述當地救援組織人員指，可能最快在數個月內，阿富汗全國人口就會跌到貧窮線下。

聯合國教科文組織也警告，經過過去20年的進展後，當地的教育再次面對「世代災難」，尤其是女童的教育。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 阿富汗局勢：示威者在塔利班佔領下揮舞國旗，人群中響起槍聲

美國撤僑行動繼續

美國的撤僑行動原本預計要到9月11日才能完成，但隨著塔利班的攻勢加劇，美國加快撤僑行動，提前到8月31日完成。

周四（9月9日） 有首班美軍完全撤離後的民航客機離開阿富汗，機上搭載約100名美國、英國、加拿大和荷蘭藉的乘客。之後另一班民航客機在第二天離開，法國當局確認機上載有49名法國公民，美國又指機上另有19名美國公民。

另外，美國當局也確認在華府協助下，兩名美國公民和11名永久居民透過陸路離境到達第三國，但沒有說明是哪裏。