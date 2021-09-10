習近平拜登七個月來首次通話 白宮稱雙方進行了廣泛戰略討論

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圖像來源，EPA / XINHUA

美國白宮表示，美國總統拜登在當地時間9月9日同中國國家主席習近平進行了通話。

中國央視新聞報道稱，習近平北京時間9月10日上午應約同拜登通電話，就中美關係和共同關心的問題進行了「坦誠、深入、廣泛的戰略性溝通和交流。」

白宮聲明稱，兩位領導人進行了「廣泛的戰略討論」，既談論了雙方利益相交的話題，也觸及了「利益、價值觀及觀點存在分歧」的領域。

「他們同意公開且坦誠地處理這兩類問題，」白宮聲明表示。

中美關係正處於數十年來的最低點。這是拜登與習近平自2月11日中國農曆新年後首次通話。

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）和美國全國公共廣播電台（NPR）引述一位高級政府官員的話稱，這次通話是由拜登發起。

路透社稱，通話持續了約90分鐘。白宮官員表示，此次通話重點為經濟話題、氣候變化以及新冠疫情。

管控風險

白宮聲明中稱，這次討論是美國為「負責任地管理」兩國競爭所做的持續努力的一部分。

「拜登總統強調了美國對印太地區和世界和平、穩定、繁榮持續的關注，兩位領導人討論了兩國為確保競爭不會陷入衝突所應付的責任。」

中國官方媒體報道稱，習近平表示「美國採取的對華政策致使中美關係遭遇嚴重困難」，如今國際社會面臨很多共同難題，中美應該推動兩國關係盡快回到「穩定發展的正確軌道」，造福兩國人民。

央視新聞稱，拜登表示，兩國沒有理由由於競爭而陷入衝突。美方從無意改變一個中國政策。