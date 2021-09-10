911事件20週年：改變歷史的那天早上分分秒秒都發生了什麼

安娜·佩斯（Ana Pais）和塞西莉亞·湯比西（Cecilia Tombesi）

BBC記者

1 小时前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 2001年9月11日的襲擊改變了美國和世界歷史。

20年前的一個夏末清晨，世界被改變了。那是2001年9月11日，四架被劫持的飛機撞向了象徵美國經濟、政治和軍事實力的兩座標誌性建築。

該襲擊造成2996人死亡，這是有史以來美國本土遭到的規模最大的襲擊，其後果延續至今。

正是在此次襲擊後，美國發動了所謂的「反恐戰爭」，包括入侵阿富汗和伊拉克。

從更個人的角度來看，整整一代人仍清楚地記得，當那天襲擊的消息傳來時，他們身在何處。

當天早上的149分鐘內發生了什麼，混亂和恐怖如何開始蔓延？

07:59

美國航空11號航班（AA11）從波士頓洛根國際機場（Logan International Airport）起飛，飛往洛杉磯。當時，機組成員全部在崗，包括一名駕駛員、副駕駛員和9名乘務員。

81名乘客中混進5名劫機者，他們由來自埃及的穆罕默德·阿塔（Mohamed Atta）領導。

襲擊計劃開始實施了。

這些襲擊者是五年前由基地組織（al-Qaeda）在阿富汗的大本營訓練的。

巴基斯坦激進分子哈立德·謝赫·穆罕默德（Khalid Sheikh Mohammed）被認為是此次襲擊的策劃者。他提出將伊斯蘭教徒訓練成飛行員的想法，目的是劫持飛機並將其用作對付美國的武器。

圖像加註文字， 哈立德·謝赫·穆罕默德和基地組織領導人奧薩馬·本·拉登是9·11恐怖襲擊的主謀。

該計劃由基地組織頭目奧薩馬·本·拉登（Osama bin Laden）批准進行。本·拉登是一位沙特百萬富翁，一直受到美國情報機構的關注，他即將成為世界頭號通緝犯。

08:14

在波士頓機場的另一個航站樓，美國聯合航空（United Airlines）175號航班（UA175）起飛了，目的地也是洛杉磯。機上有9名機組人員和56名乘客。

其中5人是劫機者。

與此同時，在AA11航班上，劫機者設法進入駕駛艙並控制了第一架飛機。

先開始，兩名乘務員被可能是乘坐頭等艙的劫機者刺傷。緊接著，五名劫機者中唯一一名接受過飛機駕駛訓練的阿塔，在另一名劫機者的保護下從商務艙趕來。第五名劫機者刺殺了一名乘客。

受害者是丹尼爾·列文（Daniel Lewin），他曾在以色列軍隊服役四年，當時就坐在阿塔身後。據信他是在試圖阻止劫機時被殺的。

就像在其他被劫持的飛機上發生的一樣，其餘的機組人員和乘客被迫轉移到飛機後部。基地組織武裝分子使用刺激性氣體，並用炸彈威脅乘客。據信， 實際並沒有炸彈。

08:20

美國航空77號航班（AA77）從華盛頓特區的華盛頓-杜勒斯國際機場（Washington Dulles International Airport）起飛，機上有6名機組人員和58名乘客，其中包括5名劫機者。

目的地同樣是洛杉磯。

這並非巧合。四架被劫持的飛機都計劃飛躍東西海岸，這意味著它們需裝載多達43,000升燃油。

在劫機者手中，飛機變成了導彈。

08:24

阿塔試圖與乘客溝通，但按錯了按鈕，導致他將劫持事件的消息發給了波士頓的航空管制員。

他透露說，不只是一架，而是多架飛機被劫持。

航空管制員感到困惑，試圖弄清楚到底發生了什麼，但來自阿塔的第二條信息讓人毫無疑問：AA11航班被劫持了。

此時，劫機者已關閉了飛機的應答機，這是一種幫助航空交通管制人員識別每架飛機並確定其航線、速度和高度的設備。

這使得定位飛機變得更加困難。

劫機消息開始通過政府的空中交管機構美國聯邦航空管理局（FAA）的指揮系統中向上匯報。

過了半個多小時，聯邦航空管理局官員和航空公司終於明白了阿塔的話的真正含義：「我們有一些飛機」。

與此同時，全國各地的航班繼續在沒有預警的情況下起飛。其中包括當天被劫持的第四架也是最後一架飛機。

08:42

美國聯合航空93號航班（UA93）從新澤西紐瓦克國際機場（Newark Liberty International Airport）起飛，飛往舊金山。

飛機原定早上8點起飛，但機場早上的交通延誤了起飛時間。

這架飛機將無法達到預定目標，延誤被認為是造成這一結果的原因之一。

但還有另一個關鍵因素。這架飛機載有7名機組人員和37名乘客，其中4人是劫機者，而其他三架飛機則有5人。

當UA93起飛時，第二架飛機UA175正在半空中遭到劫持。

08:44

被劫持半小時後，AA11飛入了紐約晴朗的天空。

這裏不僅沒有烏雲，也沒有其他飛機。航空管制員認為這架客機正飛往約翰·F·肯尼迪國際機場，要求其他飛機讓路。

儘管存在風險，空乘人員馬德琳·斯威尼（Madeline Sweeney）在大約15分鐘的時間裏，一直在通過飛機尾部的電話向美國航空航班服務經理邁克爾·伍德沃德（Michael Woodward）報告進展。

AA11航班開始降落，但並不是飛往肯尼迪機場。「有點不對勁。我們正在快速下降，」斯威尼說。

伍德沃德讓斯威尼看看窗外，是否能確定他們的位置。

「我們飛得很低。飛得非常非常低。我們飛得太低了，」斯威尼說。

幾秒鐘後：「天啊，我們太低了。」

電話就此中斷。

08:46

AA11航班撞上了世貿中心雙塔之一的北塔。它110層樓的高度在30年間都是紐約天際線的最高點。

這絶對讓人難以置信。

康斯坦斯·拉貝蒂（Constance Labetti）當時正在南塔第99層工作，她看到第一架飛機飛來。

「我呆呆地站住了。我沒有動，也動不了，」她說。

她的話是那些在9·11紀念博物館中被紀念的倖存者和受害者親屬的聲音之一。

「我可以看到它越來越近，可以看到它尾翼上的AA，我可以看到駕駛艙的有色玻璃。這就是我和它的距離。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 飛機撞擊導致世貿中心燃起熊熊大火。

拉貝蒂說，北塔的撞擊聽起來像是一陣咆哮：「有那麼一刻，就在那一刻，我幾乎鬆了一口氣，直到我意識到……所有的那些剛剛在那座塔裏喪生的人。」

飛機撕裂了大樓的第93層至第99層，導致了數百人死亡。

據信，這也使得從92層往上的所有樓層都無法通行，導致數百人被困。

在撞擊過程中，飛機上的燃油爆炸成一個火球，摧毀了至少一部電梯和一些低層區域，包括西街大廳和地下的B4層。

在一些地方，溫度達到1000°C，濃密的黑煙吞沒了上層區域，不僅在北塔，還包括南塔。

內部通訊廣播告知人們不要撤離，但拉貝蒂所在的怡安集團（Aon Corporation）的老闆羅恩·法齊奧（Ron Fazio）告訴所有人立即從樓梯離開大樓。

這個決定拯救數十人。

08:47

美國總統喬治·布什（George W. Bush）正要走入佛羅里達州薩拉索塔的艾瑪·E·布克小學（Emma E. Booker Elementary School）的教室，他被告知「一架小型雙引擎螺旋槳飛機」撞上了其中一座雙子塔。

因為還沒有進一步信息，他繼續進行為孩子們讀書的計劃。

儘管美國聯邦航空局已經知曉第一架飛機被劫持超過20分鐘，但沒有任何記錄顯示華盛頓的任何其他機構得到相關消息。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 布什當時正在一間小學參加活動。

白宮也並不知情。

副總統迪克·切尼（Dick Cheney）從電視上得知這一消息，他的反應與全世界數百萬人一樣：「飛機怎麼會撞上世貿中心？」

大約在同一時間，劫機者控制了第三架飛機AA77。

08:56

第一次撞擊10分鐘後，北塔的頂層幾乎沒有地方可以躲避高溫、火災和煙霧。

可以看到很多人從離地面300米的高處墜落或跳樓身亡的畫面。

這場悲劇呈現出一種新的恐怖感。

09:01

位於紐約的聯邦航空局空中交通控制中心一片混亂，第二架飛機UA175並未關閉應答機或偏離航線，它順利飛抵紐約市區上空。

等到聯邦航空局收到可能發生新的劫機事件的信息時，採取行動為時已晚。

09:03

UA175撞上世貿中心南塔，撕裂了77層到85層。這距離北塔發生第一次撞擊僅過去了17分鐘。

紐約歷史上最大規模的救援行動正在進行中。

康斯坦斯·拉貝蒂還在下樓時，飛機撞上了她所在的南塔。

「我想我到了72樓、75樓時，當我們聽到並感覺到一聲巨響。樓梯上的人開始摔了下來，」她在9·11紀念博物館錄製的證詞中說。

「感覺就像有人拿起了大樓，搖晃了一下，再把它放回原處一樣。我緊緊抓住扶手，所以沒有摔倒，但樓梯上很多人都摔倒了。」

拉貝蒂繼續下樓，她認為是北塔倒塌在了他們的建築上。

然而，電視屏幕前的數百萬人知道，第二架飛機撞上了拉貝蒂所在的第二座塔。

最初認為這可能只是一起事故的懷疑消失了。

與第一架飛機不同的是，UA175在墜毀前向下傾斜，導致它撞擊的樓層沒有完全垮塌。

其中一個樓梯仍然可以上下，至少91層以下可以通行。但下樓並不容易，火災、煙霧、黑暗和燃油的惡臭使逃生變得越來越困難。

這裏還存在另一個問題：應急電話911的服務。

應急服務部門接到了大量電話，他們建議人們待在原地，直到救援人員到達，也不管他們是在撞擊的上方還是下方，也不管他們能否自行撤離。

圖像來源，Getty Images

數字存在差異，但南塔上似乎只有幾十名倖存者設法從撞擊層或以上樓層下來。

09:05

布什仍坐在7歲的孩子們的面前。白宮幕僚長安德魯·卡德（Andrew Card）在他耳邊悄悄告訴他雙子塔遭遇第二次襲擊的消息。

總統仍然坐著，微微點了點頭，抿起嘴唇。

「在危機期間，保持當時的氣氛很重要，不要恐慌。不過，我是在等待一個合適的時機離開教室，」布什在紀錄片《9/11：走進總統的作戰室》中對BBC說。

「我不想做任何戲劇化的事情，我不想從椅子上突然起身，嚇到滿教室的孩子，所以我等待著。」

圖像來源，Reuters

09:24

在雙子塔第二次受到撞擊後不久，美國航空和聯合航空決定在全國範圍內停飛它們的航班。

擁有40多年工作經驗的聯合航空交管員埃德·巴林格（Ed Ballinger）決定更進一步，警告當天在他的雷達範圍內的每一架航班。

UA93就是其中之一，幾分鐘後它將成為第四架被劫持的飛機。

「當心任何駕駛艙的入侵。兩架a/c（飛機）撞上了世貿中心，」巴林格在簡短信息中說。

飛行員傑森·達爾（Jason Dahl）顯然有些困惑，「埃德，請確認最新的信息——傑森」。

但他並未及時得到答案。

幾年後，巴林格還在後悔，認為自己當時的信息也許不夠清楚。

09:28

UA93發出求救信號，機長或副駕駛在扭打中大喊。

俄亥俄州克利夫蘭市的交管員接到求救電話，但他們無能為力。劫機者已經劫持了飛機。

UA93航班在起飛46分鐘後被劫持，而不像其他三架飛機那樣是半小時。這一額外時間和起飛延誤了42分鐘，共同決定了航班的命運。

在黎巴嫩人齊亞德·賈拉（Ziad Jarrah）的帶領下，襲擊者重覆用所謂的炸彈戰術來威脅乘客和機組人員，並稱他們正在將飛機開回機場，同時將所有人趕到飛機後部。

從飛機尾部，人們開始用手機和機載電話給親友打電話。他們中的一些人說，劫機者看到他們打電話時並沒有不安。

他們至少打了37通電話。

他們因此得知了紐約的兩起襲擊，察覺到如果不採取行動，等待他們的命運將是什麼。

09:34

在華盛頓的司法部，官員們已得知第三架飛機被劫持。

聯邦檢察總長西奧多·奧爾森（Theodore Olson）從在AA77航班上的妻子芭芭拉（Barbara）那裏聽到這一消息。

奧爾森後來回憶說，在斷線之前，她告訴他：「我應該告訴飛行員什麼？我可以告訴飛行員做什麼？」

在過去的半個小時裏，聯邦航空局一直試圖對這架飛機進行定位，但飛機的應答機已經關閉。

官員們決定通知軍方。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 襲擊後，洛杉磯機場的航班顯示全部被取消。

位於華盛頓的聯邦航空局中心對北美防空司令部（NORAD）說，「我們還失去了一架美航77飛機。」北美防空司令部負責保護美國領空免受攻擊。

華盛頓羅納德·里根機場（Ronald Reagan Washington National Airport）的官員通知特勤局，一架身份不明的飛機正在向白宮飛去。

副總統被帶到地堡。

但是飛機轉了330度。它不再向白宮或國會大廈飛去，而是以全速每小時850公里飛向8公里外的五角大樓。

09:37

AA77撞上了五角大樓西翼，撞出了一個高出屋頂60米的火球。

機上64人全部遇難，國防部總部有125人遇難。

數十人嚴重受傷。

對9·11事件的新聞報道集中在更具視覺衝擊力的雙子塔襲擊上，這淹沒了對五角大樓撞擊的關注。

但布什總統的經歷卻與此不同。

他在BBC紀錄片中說，那時他才意識到，國家正處於戰爭狀態。

「第一架飛機可能是一場事故，第二架肯定是一次襲擊，第三架是宣戰，」他說道。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 針對五角大樓的襲擊導致機上64人全部遇難，國防部總部有125人遇難。

09:42

五角大樓襲擊後，聯邦航空局發佈了一項前所未有的措施，命令所有商業航班立即在最近的機場降落。

全美約有4500人的飛行被取消。

人們擔心仍在空中的UA93。該航班被劫持，應答機關閉。

09:57

到目前為止，UA93的機組人員和乘客都知道，如果不採取行動阻止襲擊者，他們將難逃一死。

艾麗絲·霍格蘭（Alice Hoagland）是一位前空姐，她給在飛機上的兒子馬克·賓漢姆（Mark Bingham）留了兩條語音信息。

「馬克，我是你媽媽。有消息說它被恐怖分子劫持了，他們可能計劃將這架飛機作為襲擊地面上某個地點的目標。我想說的是勇往直前，盡你所能去制服他們，因為他們是喪心病狂的，」她在第一條信息中說。

在第二條信息中，她重覆了建議，語氣更加急促：

「他們說有一架正飛往舊金山的飛機。它可能就是你的這架。 所以， 如果可以的話，找一些人，也許能盡你所能地控制它。我愛你，親愛的。祝你好運。再見。」

根據傳遞給地面人員的信息，飛機上的每個人都投票決定，最好的策略與襲擊者戰鬥。

09:58

隨著恐怖事件接連登場，南塔倒塌了。

整座大樓只在11秒內就完全倒塌了。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 僅僅11秒，世貿中心南塔就完全垮塌了。

大樓裏的所有人都遇難了，還有部分馬路上和位於世貿中心大院內的萬豪酒店（Marriott Hotel）的人也未能逃過一劫。

拉貝蒂是設法逃離雙子塔的人之一，當時該地區被巨大的灰塵和碎片包圍。

第二天早上，她得知當初鼓勵所有人撤離的老闆兼「英雄」法齊奧卻未能成功逃出。

10:03

過去六分鐘，UA93航班上的乘客一直試圖進入駕駛艙，從劫機者手中奪取飛機的控制權。

當他們試圖強行開門時，飛行記錄儀捕捉到了巨大的砰砰聲、撞擊聲、呼喊聲以及打碎玻璃和盤子的聲音。

在某個時刻，齊亞德·賈拉開始左右搖晃飛機，試圖讓乘客失去平衡，另一名劫機者則死死擋住艙門。

「好了嗎？我們能了結了嗎？」賈拉說。另一名劫機者回答：「不，還沒有。等他們都來時，我們就把它了結。」

他們離目標華盛頓還有20分鐘。

賈拉再次問另一名劫機者是否應該讓飛機墜毀。這一次，他被告知「是的」。

當UA93航班俯衝時，一名劫機者高喊：「真主至大，真主至大。」

當乘客繼續開艙門時，飛機以超過每小時930公里的速度墜毀在賓夕法尼亞州尚克斯維爾的一片空地上。

沒有人倖存。

白宮將花幾分鐘時間來確定這架飛機是否被軍方擊落。

軍方此前接到命令將其擊落，以防其擊中目標——據信是白宮或國會大廈。

10:28

距離AA11航班撞擊北塔已經過去了100多分鐘。

它堅持的時間是另一座塔的兩倍，但最終遭遇同樣的命運，在9秒鐘內垮塌。

紐約消防局的比爾·斯派德（Bill Spade）離北塔只有幾米遠。爆炸將他拋到大約12米外的瓦礫下。

他花了一個小時才走出來。他後來得知，自己是12名消防員中唯一的倖存者。

他在UA93航班上的叔叔也遇難了。

除了19名劫機者外，9·11事件造成2977人死亡，是美國本土遭到最致命的襲擊。

這也是美國歷史上救援人員的最大一次損失。僅在紐約，死者中就有343人是消防員。

此外，美國疾控和預防中心（US Center for Disease Control and Prevention）稱，在幾個月的清理和重建過程中，有約40萬人遭遇毒素、傷殘和情感傷害的折磨，很多人得了慢性疾病，甚至死亡。

9·11襲擊的衝擊一直持續至今。

2001年，由於當時塔利班政權為基地組織提供庇護，美國對本·拉登的追捕演變成對阿富汗的入侵。

因為總統布什的「反恐」信念，也就有了2003年美國入侵伊拉克。

襲擊事件已過去20年。在紀念日到來前幾周，美國從阿富汗撤軍之際，發生了更多的暴力和混亂。

塔利班再次掌權。