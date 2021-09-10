朝鮮國慶閲兵式：有別以往的特殊含意

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圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 朝鮮在夜間凌晨舉行73週年國慶閲兵式。

朝鮮舉行國慶73週年閲兵式，但與近年不同的是，這次沒有展示任何大型彈道導彈。

2021年9月朝鮮舉行的這次國慶閲兵沒有重點展示朝鮮人民軍的武裝力量，而是命名為「民間及安全武力閲兵式」。

閲兵式在夜間凌晨舉行。其他特別之處還包括，大批身著防化服裝戴著防毒面具的士兵和工人列隊參加遊行。

朝鮮領導人金正恩看上去明顯比過去消瘦。他在一大群沒有戴口罩的人和孩子的簇擁下觀看閲兵。韓國媒體還注意到，金正恩這次閲兵並沒有發表講話。

糧荒和新冠

閲兵結束後第二天，朝鮮官方媒體在遊行中發佈了消防車、拖拉機和施放煙花的圖片。

分析人士指出，朝鮮這次閲兵式時長和規模均不及往年。主要接受檢閲的是勞農赤衛軍、社會安全軍、青年近衛軍等組織。

不過，這不是朝鮮首次在夜間舉行閲兵。過去有來自中國的軍事分析人士指出，朝鮮在夜間閲兵有多重考慮，包括夜間的空軍飛行和傘兵空降顯示了朝鮮空軍比以前大大提高了夜戰能力。

據韓聯社報道，朝鮮勞動黨中央委員會書記李日煥在此次閲兵式上的講話中號召朝鮮人民「今後也要一如既往地憑借團結一心的力量克服難關......」。

全球新冠疫情爆發之後，朝鮮遭受糧食短缺和經濟危機不斷加深的嚴峻形勢。

此次朝鮮閲兵遊行隊伍中出現一部分人身穿紅色的防化套裝和戴防毒面具，這一點引起外媒的特別關注。

在韓國的BBC記者分析，遊行隊伍中一部分人身穿紅色的防化套裝和戴防毒面具，這可能是一個跡象，表明朝鮮已經組建了一支特種部隊來幫助防止新冠的蔓延。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 遊行隊伍中出現一部分人身穿紅色的防化套裝和戴防毒面具引起外媒關注。

BBC駐首爾記者比克爾的分析：

朝鮮舉行閲兵一般有兩個目的。

有些時候，閲兵可以成為無視國際制裁、向外界炫耀新的軍事裝備和彈道導彈的一種方式。但大多數情況下，閲兵是為了凝聚國內支持的一種手段，在困難時期尤其是這樣。

朝鮮通過閲兵來鼓舞士氣，鼓勵群眾觀看集體力量展示，並用煙火為他們加油。在朝鮮一些地區，即使人們要餓著肚子去看。

身著紅色防化服的部隊特別令人好奇，並暗示平壤渴望向其人民表明，即使朝鮮聲稱它並沒有新冠確診病例，遏制病毒傳播的不懈戰鬥還是要繼續。

平壤在過去12個月的時間裏已經舉行了三次閲兵式，這即使在朝鮮也是異常的頻繁。

試想一下，在一個尚未接種疫苗的國家，在一場疫情全球大流行時期，在首都聚集大量不戴口罩的人群有多大的風險。

無論出於什麼目的，金正恩肯定都必須計算冒這個風險是值得的。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 閲兵式在平壤金日成廣場舉行。

朝鮮近況

據中國官方媒體報道，中國國家主席習近平向金正恩發去了國慶賀電。

中國是朝鮮最堅定的政治和經濟盟友，朝鮮依靠中國獲得食物、化肥和燃料。但自2020年1月朝鮮關閉邊境以阻止新冠病毒傳播以來，兩國之間的貿易量急劇下降。

平壤還在9月初拒絶接受來自中國的300萬劑疫苗。

世界衛生組織（WHO）在8月下旬發佈的每周情況通報中說，截至8月19日，朝鮮沒有報告任何新冠病例。不過批評人士稱，這不太可能。

隨著國際援助組織報告朝鮮人餓死和經濟搖搖欲墜的情況，金正恩已經公開承認朝鮮正面臨糧食嚴重短缺的問題。

與此同時，朝鮮的核問題繼續存在。上個月，聯合國原子能機構表示，朝鮮似乎已經重啟了一座可以生產用於核武器的鈈的反應堆，並稱這是一個「令人深感不安」的發展。