911事件20週年：美國舉行悼念活動紀念逝去生命

27 分钟前

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「911」事件20週年之際，美國舉行紀念儀式悼念在美國本土發生的最致命的恐怖襲擊事件中喪生的受害者。在儀式中，罹難者的親屬宣讀了受害者的名字。

許多人在911事件災難中心或「原爆點」（Ground Zero）舉行的儀式上強忍淚水。911事件災難中心是在基地組織武裝分子的襲擊中被摧毀的紐約「雙子塔」所在地。

失去丈夫的麗莎·雷納（Lisa Reina）哭著說：「20年的時間彷彿是永恆的，但仍然感覺發生在昨天。」

人們在每架被劫持的飛機墜毀的確切時間舉行一分鐘默哀。

當時擔任美國總統的喬治·W·布什（George W Bush）在賓夕法尼亞州發表講話，在那裏，其中一架飛機在乘客制服劫持者後墜入農地。

他說：「世界響起大屠殺和警報聲，然後安靜下來，丟失的聲音再也聽不到。很難描述我們所經歷的複雜感受。」

紐約的官方紀念活動在8點46分（格林尼治標凖時間12點46分）以默哀一分鐘的形式開始，這是2001年第一架飛機撞上世貿中心北樓的確切時刻。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 悼念活動一直持續到晚上，兩道光照亮四英里（6.4公里）的天空。

整個上午，玫瑰花繼續被放在刻在911事件災難中心紀念碑旁，上面刻有2977名受害者的名字。

在接下來的幾個小時裏，還有五個默哀時刻：悼念第二架飛機撞上南塔，第三架飛機撞上華盛頓特區外的五角大樓，第四架飛機在賓夕法尼亞州墜毀，以及最後每座塔倒塌的時間。

悼念活動一直持續到晚上，兩道光照亮四英里（6.4公里）的天空。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 「9/11」事件20週年：改變美國和世界的102分鐘

「直到我們重逢，我的摯愛」

儀式上宣讀了數以千計受害者的名字，耗時數小時才完成。

麥克·洛（Mike Low）首先發言，他的女兒是撞上世貿中心的第一架飛機上的空姐。他感謝那些幫助他的家人度過「我們生命中最黑暗的日子」的人。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 在悼念儀式上相識的兩個女人髮現，她們失去的親人相互認識。

洛回顧襲擊發生後紐約的「灰黑色世界」，並希望人們記住911事件，「（它）不是數字或日期，而是普通人的臉」。

麗莎·雷納（Lisa Reina）的丈夫約瑟夫（Joseph）遇難時，雷納已懷孕近八個月。

她強忍著淚水說：「我們的兒子與你一模一樣......請繼續保佑我們和你的家人。直到我們重逢，我的摯愛。」

襲擊發生後，一代人誕生。一些人走上舞台在活動中分享思念。一位年輕女孩告訴她已故的叔叔：「我從未見過你，但我真的很想你」。

往屆和現任美國總統的悼念

美國現任總統拜登和第一夫人吉爾·拜登與前總統克林頓和奧巴馬，以及前第一夫人希拉里·克林頓和米歇爾·奧巴馬一起參加在紐約的紀念活動。

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圖像來源，AFP 圖像加註文字， 美國前總統喬治·W·布什和前第一夫人勞拉·布什在賓夕法尼亞州尚克斯維爾參加911事件紀念活動時祈禱。

拜登於周六前往所有三個襲擊地點：紐約、賓夕法尼亞和弗吉尼亞。在二十週年紀念日前夕發佈的一段視頻中，他向受害者表示敬意。

他說：「無論時間過去多久，這些紀念活動都會讓人痛苦地回想起一切，就像你幾秒鐘前剛剛得到消息一樣。」

美國副總統哈里斯在賓夕法尼亞州的尚克斯維爾（Shanksville）繼喬治·W·布什之後發表講話。

她說：「為了我們的孩子，我們必須挑戰自己，回顧和銘記過去......也因為此，我們也必須向前看。」

人們認為，墜入尚克斯維爾機場的飛機劫持者意在襲擊華盛頓特區的國會大廈，但乘客和機組人員進行反擊。拜登在獻花儀式上說，他們表現出「真正的英雄主義」。

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美國聯邦調查局發佈一份新解密的文件，該文件調查了在美國的沙特公民與兩名「911」事件襲擊者之間的聯繫。

「911」事件受害者親屬長期以來一直敦促公布這些文件，稱沙特官員事先了解情況，但並未試圖阻止襲擊。

但該文件沒有提供任何證據表明沙特政府與「911」事件有關。

周六上午，前總統特朗普發佈一份視頻聲明，讚揚現場應急人員（First responder），並補充說這是一個「悲傷的時刻，我們對那些對我們國家造成如此傷害的人髮動的戰爭，於上周結束」，他指的是美國從阿富汗撤軍。

特朗普沒有出席在紐約舉行的儀式，但他確訪問了特朗普大廈附近的一個曼哈頓警察局。周六晚些時候，他將為他的長子小唐納德在佛羅里達州的一場拳擊比賽發表評論。

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其他儀式包括在紐約消防局的紀念牆前守夜。那是一座56英尺高的銅牆，紀念在襲擊當天死亡的343名消防員。

總共有441名現場應急人員遇難，這是美國歷史上遭受的最大數量的現場應急人員損失。

在華盛頓郊外的五角大樓舉行了一個黎明儀式。

兩名吹奏者演奏著名基督教聖詩《奇異恩典》（Amazing Grace），一群軍官莊嚴地注視著五角大樓，大樓沐浴在藍色的燈光下。

在美國航空公司77號航班墜入美國國防大廈的地方，現在建有一座紀念教堂。