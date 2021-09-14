美國德州墮胎法：拜登政府起訴德州 《德克薩斯心跳法案》爭議何在？

23 分钟前

圖像來源，GETTY IMAGES 圖像加註文字， 支持女性擁有墮胎選擇權的美國人本月在德克薩斯州議會外進行示威。

9月10日，美國司法部就德克薩斯州遭受爭議的墮胎法提起民事訴訟。美國司法部長梅裏克·加蘭（Merrick Garland）稱，此法「明顯違憲」。

「SB8」又被稱為《德克薩斯心跳法案》，在一周前生效。根據此法，在可以檢測到反墮胎運動人士所謂的胎兒心跳後便禁止墮胎，這一時間點通常在孕期第六周，而且任何人可以對違反規定參與墮胎過程的人員進行起訴。

美國醫生群體和女性權益群體對此法表示強烈譴責。一些醫療管理機構還稱此法中胎兒「心跳」的說法有誤導性。

在此之前，有墮胎服務提供者向美國最高法院提出緊急上訴，但聯邦最高法院以5比4的裁決允許此法生效。

最高法院在一份沒有簽名的意見指出，雖然上訴針對此法的合憲性提出了嚴肅的問題，但由於複雜和「新出現的」程序性問題，最高法院無法阻擋法律生效。

「SB8」有何規定？

自1973年最高法院對羅訴韋德案（Roe v. Wade）做出的歷史性裁決以來，美國女性一直享有在胎兒具有存活能力——即胎兒可以在子宮外存活前可以墮胎的權利。這個時間節點通常在孕期22周至24周之間。

所謂的《德克薩斯心跳法案》禁止在孕期六周後墮胎，許多女性在這個節點尚不清楚自己已經懷孕。

美國婦產科醫師學會（American College of Obstetricians and Gynaecologists）表示，所謂「心跳」的說法有誤導性，在這一階段可以被檢測到的是「隨著胚胎發育將成為心臟的一部分胎兒組織」。

德克薩斯此法的執行還採取了一種不同尋常的途徑：任何普通公民都可以根據此法起訴「幫助和教唆」進行非法墮胎的任何人員。

美聯社報道稱，孕婦自己不會遭到起訴。

SB8對醫療緊急情況開了綠燈，這種情況下需要出示醫生給出的書面證據。但強姦或亂倫導致的懷孕無法得到例外考慮。

如果有德州女性希望在懷孕六周後進行墮胎，她們將需要跨越州界，支持墮胎的美國醫療組織古特馬赫研究所（Guttmacher Institute）估計，她們平均需要穿越399公里路程。

此法的墮胎限制有何不同？

圖像來源，GETTY IMAGES 圖像加註文字， 美國司法部長加蘭德宣佈，就墮胎法起訴德州。

在此之前，大部分針對墮胎的限制措施在執行時依賴的是刑事處罰或者某種形式的監管處罰。

德克薩斯此法則授權「私人民事訴訟權利」，允許人們起訴以踐行這項法律，即便訴訟人自己可能沒有受到任何傷害。

任何普通美國人，不論他們身處德克薩斯還是其他地方，都可以根據此法在民事法庭上向墮胎服務提供機構和醫生尋求高達1萬美元的損害賠償，他們起訴的對象還可以包括所有參與這一過程的人。也就是說，診所員工、墮胎者的家庭成員、或神職人員，只要他們對墮胎進行了鼓勵或者提供了幫助，理論上也可以被起訴。

反墮胎組織「德克薩斯生命權」（Texas Right to Life）人士施瓦茨（Kim Schwartz）向BBC表示，大多數反墮胎法律已經「被擱置在法院系統中許多年」，這種情況「阻撓了人們的意願」。她聲稱，法院會需要「發生非法墮胎情況的可信證明」，且仍將進行事實核查程序。

但向最高法院提起上訴的美國公民自由聯盟（American Civil Liberties Union）以及其他一些批評聲音認為，SB8將會鼓勵形成「民間義警訴訟」下的「一種賞金狩獵機制」，其目的在於騷擾尋求墮胎的女性。美國公民自由聯盟注意到，反墮胎群體已經開設舉報熱線。

拜登政府與德州怎麼說？

加蘭表示，這是一個「想要使美國憲法失去效力的計劃」，「所有美國人，無論他們的政治傾向和所屬政黨，都應該對此感到恐懼」。

他稱，更大的危險在於，其他州也可能在類似權利問題上效仿德克薩斯州的做法。他警告稱，如果情況如此，司法也將會同樣提起訴訟。

拜登此前曾對最高法院的決定予以譴責，稱這是對女性權益「前所未有的侮辱」。

德克薩斯州議會中共和黨人佔多數。在州議會通過後，此法由共和黨籍的德州州長阿伯特（Greg Abbott）簽署於9月1日生效。阿伯特表示，德州將「一直捍衛生命權」。

「沒有任何自由比生命本身更重要，」他在推特上表示。

美國人如何看待墮胎權？

在美國，墮胎一直是最受爭議的社會話題之一。不過，皮尤研究中心（Pew Research Center）的一項民意調查結果顯示，近60%的美國人認為，在任何情況或大多數情況下，墮胎都應該是合法的。

這一數字在過去二十年間保持相對穩定，但也掩蓋了背後的兩黨分歧——只有35%的共和黨人支持這一觀點。

在保守派佔多數的德克薩斯，今年四月一項民調結果顯示，該州近一半選民支持孕期六周後禁止墮胎的規定。

限制墮胎措施背景

圖像來源，GETTY IMAGES 圖像加註文字， 9月2日，一名女性在最高法院前進行抗議。在此之前，最高法院決定拒絶阻止德州墮胎法生效。

除德克薩斯的SB8外，在共和黨人控多個州最近還有其他限制墮胎的措施出台。

愛達荷（ Idaho）、俄克拉荷馬（Oklahoma）及南卡羅來納（South Carolina）三州今年也已通過六周禁令，均因遭受司法挑戰尚未生效。

根據古特馬赫研究所方面的統計，自近50年前羅訴韋德案作出裁決以來，2021年出台的限制墮胎措施數量已經超過此前任何一年。

最高法院大法官的構成比例使得這些措施的支持者們更有底氣。目前在美國最高法院中，保守派大法官佔6-3多數。

支持女性擁有墮胎選擇權的美國人擔心，如果有機會，最高法院的保守派法官們會選擇推翻全國性的墮胎權。如果這樣，雖然這並不代表墮胎將在美國全境內成為違法行為，但選擇權將交會到各州手中。