朝鮮核問題：平壤試射新遠程巡航導彈
朝鮮官方媒體在周一（9月13日）報道稱，該國已經試射一枚新的遠程巡航導彈，能夠覆蓋日本大部分區域。
據朝鮮中央通訊社（KCNA）消息，周末進行的試射導彈飛行距離達1500公里（930英里）。
相關試驗未有違反聯合國安全理事會的決議——有關決議在過去令朝鮮受到嚴厲制裁。
但是這一消息顯示，朝鮮在糧食短缺和經濟危機的狀況下仍然有能力發展武器。
朝中社報道，此次試射對於以威懾手段保證朝鮮安全和「有力遏制」外敵的軍事行動具有「戰略重要性」。
據朝鮮問題分析家安吉特·潘達（Ankit Panda）指，這是該國首枚可以搭載核彈頭的遠程巡航導彈。
聯合國安理會的制裁令禁止朝鮮進行彈道導彈試驗。
安理會認為彈道導彈比巡航導彈更具威脅，因為它有更強大的承載量，射程更遠，飛行速度更快。
彈道導彈由一枚火箭搭載，沿一條類似拋物線的軌跡飛行；而巡航導彈則是由一個飛機引擎驅動，在低空飛行。
日本內閣官房長官加藤勝信表示，「日本有強烈擔憂」，並正與美國及韓國合作，關注事態進展。
美國軍方亦作出回應，表示此次試射顯示朝鮮「繼續專注發展其軍事項目，對鄰國和國際社會構成威脅」。
美軍還表示，美國致力於守衛韓國與日本盟友的承諾「仍然堅定不移」。
美日韓三國的高層官員將於本周開會，商討有關朝鮮無核化進程事務。
韓聯社表示，韓國軍方正在與美國情報部門合作，對相關的試驗進行深入分析。
美國則一直呼籲朝鮮放棄核武器，而平壤與拜登政府之間的關係一直處於緊張狀態。
日本與朝鮮之間亦長期緊張，源於日本曾經對朝鮮半島進行過35年的殖民統治，而平壤發展核武和導彈技術以及朝鮮過去曾經綁架日本公民的舉動，亦令日本不安。
分析
BBC駐首爾記者勞拉·比克（Laura Bicker）
一些人可能對這次導彈試射不置可否，因為這是一枚巡航導彈。此類導彈沒有違反聯合國現行對朝鮮核武項目的制裁令。
一些人可能會將此看作是平壤作出的一次低端挑釁——或許是試水，看看會有怎樣的反應。它肯定沒有登上韓國的新聞頭條，也沒有出現在朝鮮官方報紙的首頁。
問題是，朝鮮再一次證明了，它在嚴格的國際制裁之下，仍然能夠發展新的具有危險性的武器。
這種巡航導彈在低空飛行，難以偵測，而且1500公里的射程將能覆蓋日本很多地方。
官方媒體也形容這些導彈具有「戰略性」，這通常意味道著朝鮮當局希望在上面安裝核彈頭。
分析人士尚未肯定，朝鮮是否能將核彈頭小型化至可以裝載入一枚巡航導彈。不過，考慮到這個神秘的政權至目前為止所取得的進步，沒有人會賭它做不到。
自2019年特朗普與金正恩的河內會談崩盤之後，平壤或許一直比較沉默。
但是，這不代表它的武器開發部門有閒下來過。
在本次試射之前幾天，平壤剛剛進行了規模有所縮小的閲兵式，紀念這個共產主義政權建立73週年。
閲兵式當中沒有展示任何大型彈道導彈，不過卻有出現身穿防護服的工作人員。這可能顯示該為防止新型冠狀病毒擴散而成立了某個特別部隊。
至8月19日，世界衛生組織（WHO）表示朝鮮未有錄得任何2019冠狀病毒病（COVID-19）確診病例——只不過批評者表示，這不太可能。
朝鮮已經封鎖國境超過一年，並在疫情期間切斷了與最大的盟友中國之間的貿易往來，而外界相信朝鮮的經濟處於非常困難的狀況。
金正恩承認，朝鮮麵臨糧食短缺問題，有來自救援組織的報道指，朝鮮經濟陷入困難，有民眾捱餓至死。
不過，平壤的核武計劃卻沒有縮減。
今年3月，朝鮮違反制裁令，試射了彈道導彈，引發美、日、韓的強烈遣責。
上個月，聯合國的原子能部門表示，朝鮮似乎已經重新啟動了一個核反應設施，可能會生產核武器所需的鈈元素。該部門稱這一進展「令人深深困擾」。
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