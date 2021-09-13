朝鮮核問題：平壤試射新遠程巡航導彈

20 分钟前

圖像來源，KCNA 圖像加註文字， 朝鮮官方媒體發佈了這些新型巡航導彈的圖片

朝鮮官方媒體在周一（9月13日）報道稱，該國已經試射一枚新的遠程巡航導彈，能夠覆蓋日本大部分區域。

據朝鮮中央通訊社（KCNA）消息，周末進行的試射導彈飛行距離達1500公里（930英里）。

相關試驗未有違反聯合國安全理事會的決議——有關決議在過去令朝鮮受到嚴厲制裁。

但是這一消息顯示，朝鮮在糧食短缺和經濟危機的狀況下仍然有能力發展武器。

朝中社報道，此次試射對於以威懾手段保證朝鮮安全和「有力遏制」外敵的軍事行動具有「戰略重要性」。

聯合國安理會的制裁令禁止朝鮮進行彈道導彈試驗。

安理會認為彈道導彈比巡航導彈更具威脅，因為它有更強大的承載量，射程更遠，飛行速度更快。

彈道導彈由一枚火箭搭載，沿一條類似拋物線的軌跡飛行；而巡航導彈則是由一個飛機引擎驅動，在低空飛行。

日本內閣官房長官加藤勝信表示，「日本有強烈擔憂」，並正與美國及韓國合作，關注事態進展。

美國軍方亦作出回應，表示此次試射顯示朝鮮「繼續專注發展其軍事項目，對鄰國和國際社會構成威脅」。

美軍還表示，美國致力於守衛韓國與日本盟友的承諾「仍然堅定不移」。

美日韓三國的高層官員將於本周開會，商討有關朝鮮無核化進程事務。

韓聯社表示，韓國軍方正在與美國情報部門合作，對相關的試驗進行深入分析。

美國則一直呼籲朝鮮放棄核武器，而平壤與拜登政府之間的關係一直處於緊張狀態。

日本與朝鮮之間亦長期緊張，源於日本曾經對朝鮮半島進行過35年的殖民統治，而平壤發展核武和導彈技術以及朝鮮過去曾經綁架日本公民的舉動，亦令日本不安。

分析

BBC駐首爾記者勞拉·比克（Laura Bicker）

一些人可能對這次導彈試射不置可否，因為這是一枚巡航導彈。此類導彈沒有違反聯合國現行對朝鮮核武項目的制裁令。

一些人可能會將此看作是平壤作出的一次低端挑釁——或許是試水，看看會有怎樣的反應。它肯定沒有登上韓國的新聞頭條，也沒有出現在朝鮮官方報紙的首頁。

問題是，朝鮮再一次證明了，它在嚴格的國際制裁之下，仍然能夠發展新的具有危險性的武器。

這種巡航導彈在低空飛行，難以偵測，而且1500公里的射程將能覆蓋日本很多地方。

官方媒體也形容這些導彈具有「戰略性」，這通常意味道著朝鮮當局希望在上面安裝核彈頭。

分析人士尚未肯定，朝鮮是否能將核彈頭小型化至可以裝載入一枚巡航導彈。不過，考慮到這個神秘的政權至目前為止所取得的進步，沒有人會賭它做不到。

自2019年特朗普與金正恩的河內會談崩盤之後，平壤或許一直比較沉默。

但是，這不代表它的武器開發部門有閒下來過。

閲兵式當中沒有展示任何大型彈道導彈，不過卻有出現身穿防護服的工作人員。這可能顯示該為防止新型冠狀病毒擴散而成立了某個特別部隊。

至8月19日，世界衛生組織（WHO）表示朝鮮未有錄得任何2019冠狀病毒病（COVID-19）確診病例——只不過批評者表示，這不太可能。

朝鮮已經封鎖國境超過一年，並在疫情期間切斷了與最大的盟友中國之間的貿易往來，而外界相信朝鮮的經濟處於非常困難的狀況。

不過，平壤的核武計劃卻沒有縮減。

今年3月，朝鮮違反制裁令，試射了彈道導彈，引發美、日、韓的強烈遣責。