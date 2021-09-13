阿富汗局勢：塔利班宣佈大學性別隔離政策，女生需符合著裝新規

13 分钟前

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 周六（9月11日）數百名支持塔利班性別政策的女性在阿富汗沙希德·拉巴尼教育大學（Shaheed Rabbani Education University）舉行遊行。

塔利班9月12日表示，阿富汗各大學將實行性別隔離政策，同時女生校內還需遵循新的著裝要求。

塔利班高等教育部長阿卜杜勒·巴奇·哈卡尼（Abdul Baqi Haqqani）當天宣佈，將允許女性上學，但她們不能同男性一起學習。

同時，塔利班將對學校的授課科目進行審查。

在1996至2001年的塔利班掌權期間，阿富汗的女性及女童們曾被禁止接受學校和大學教育。

塔利班已經表示，他們將不會阻止女性受教育及就業。但自8月15日掌握控制權以來，要求除公共衛生領域，全體女性需要留在家中停止工作，直到安全形勢有所好轉。

在高等教育政策出爐前一天，塔利班在阿富汗總統府舉行升旗儀式，象徵其政府開始運作。

最新的高校政策與塔利班接管前阿富汗的慣常操作有明顯不同。在此之前，沒有針對女性學生的著裝要求，各高校對男女學生共同授課。

哈卡尼認為新的政策沒有任何問題。「我們在結束混合教育上沒有任何問題，」他說。「這個國家的人是穆斯林，他們會接受的。」

他稱，在情況允許的地方，女性學生將由女性教師進行授課，課堂將保持性別分離。

有看法認為，新規將女性排除在教育系統之外，因為各大學沒有提供性別隔離課堂的資源。但哈卡尼堅持表示，阿富汗女性教師人數充足，而在沒有女性教師的地方，也可以有其他方法解決這一問題。

「這完全取決於大學的容納能力，」他說。「我們還可以用男教師在簾子後面上課，或是使用科技。」

在小學與中學階段，女性學生及男性學生也將分開上課。

圖像來源，GETTY IMAGES 圖像加註文字， 阿富汗女性的前路充滿不確定性。

哈卡尼稱，根據規定，女性學生需要佩戴喜佳伯（hijab），但沒有明確表示是否強制要求遮蓋面部。

在解釋對科目內容進行審查時，哈卡尼向記者表示，塔利班希望「創造一種理性的伊斯蘭課程，這種課程既同我們的伊斯蘭教、國家及歷史價值觀相符，也可以同其他國家競爭。」

在新規宣佈之前，數百名支持塔利班性別政策的女性在阿富汗沙希德·拉巴尼教育大學（Shaheed Rabbani Education University）舉行遊行。

她們大多身穿黑色尼卡伯（niqab），手持塔利班小旗，聆聽了多場演講。這些演講大多讚美新政權，及抨擊阿富汗境內要求女性權益得到保護的示威。

自2001年塔利班下台以來，阿富汗的入學率及識字率，尤其是女童和女性的這兩項數字得到了大幅提升。

聯合國教科文組織（UNESCO）最近一份報告表示，在塔利班下台後的17年間，阿富汗小學的女學生數量從幾乎為零增長到了250萬。

這份報告還指出，阿富汗女性的識字率在10年間增長了近一倍，已經達到30%。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 上周末，數百名支持塔利班性別政策的女性在阿富汗沙希德·拉巴尼教育大學舉行遊行。

與此同時，塔利班新政府還用美德部取代了此前民選政府所設的女性事務部。

在上次塔利班掌權期間，這個令許多人感到擔憂的部門負責向街頭部署宗教警察，執行伊斯蘭教法。針對違規行為毆打女性的做法使得這一部門為外部所熟知，這些行為包括穿著暴露及在沒有男性監護人同行的情況下外出。