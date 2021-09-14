亞馬遜在墨西哥貧民窟的全新倉庫為何引發爭議？

1 分钟前

圖像來源，Omar Martínez 圖像加註文字， 攝影師奧馬爾·馬丁內斯 (Omar Martinez) 拍攝的亞馬遜倉庫照片在網上走紅

亞馬遜在墨西哥城市蒂華納（Tijuana）的現代化倉儲配送中心與周圍貧民窟形成鮮明對比，照片在社交媒體上引發關注。

有些人把它視作資本主義不平等現象的完美體現。

世界上最富有、最全球化企業之一的亞馬遜和蒂華納勉強糊口的貧民窟家庭比肩相鄰，個中諷刺意味沒有逃過網民的眼睛。

有人在推特上把亞馬遜這座價值2100萬美元（約1.35 億人民幣）的配送中心稱作「反烏托邦」；另外一些人則稱其揭示了「資本主義絶對邪惡的原因」。

爭議的起點是攝影師奧馬爾·馬丁內斯（Omar Martínez）的一張航拍照片。

41歲的馬丁內斯為墨西哥Cuartoscuro圖片社工作，他本人也是蒂華納人，這是一座緊鄰美國的墨西哥邊境城市。

馬丁內斯對BBC表示，他拍攝這些照片是想展示自己城市中的一些巨大反差。「我很高興我的照片引發的這場大辯論，」他說。

馬丁內斯說，這組照片很難拍，因為那裏不太安全，它靠近一條污水渠，經常有許多毒品販子和各種幫派勢力在那裏。

最後，馬丁內斯只能利用無人機遠距離航拍才獲得這些照片。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 該地區不僅貧窮，而且不安全。

全球資本主義象徵？

加州大學聖塔芭芭拉分校的全球化研究副教授蔡女士（音譯，Charmaine Chu）在推特上寫道：「新蒂華納配送中心並不是為當地市場服務的。它將僱傭被嚴重剝削的墨西哥勞動力拆卸貨物以供跨境進口之需。」

蔡女士表示，這一地區靠近洛杉磯/長灘港口綜合區，亞馬遜40%的貿易通過該港口運輸。

她還說，自從中美貿易戰升級後，由於加徵關稅，兩國之間的直接貿易交流更貴，墨西哥於是就成了一個很好的替代答案。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 專家說電商貿易也捲入了中美貿易戰。

「剝削」廉價勞動力？

加利福尼亞大學爾灣分校博士研究生伯迪克從事美國和墨西哥邊境之間的物流研究，他說，墨西哥勞動力成本要比美國便宜得多。

他對BBC表示，美國一名工人每小時的工資至少要15美元，但墨西哥只需2-4美元。

伯迪克指出，亞馬遜在蒂華納的配送中心「代表了全球不平等」，也顯示了邊境兩側配送中心的未來發展的趨勢。

路透社在2021年4月的一份特別報告中說，墨西哥城附近亞馬遜配送中心的員工被迫超時工作，超過了法律規定時間。一些員工稱他們在感染新冠後被迫辭職或被解僱。

即使在美國，亞馬遜員工的工作條件也受到爭議。

亞馬遜在2021年4月承認，為了滿足緊張的供貨期限，一些運貨司機根本沒時間上廁所，不得不使用塑料瓶小便。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 麥克法蘭市長表示，這一投資將為當地創造新的就業機會，並有助於經濟復蘇和家庭福祉。

發展地方經濟？

面對社交媒體的批評，蒂華納市長辯解說，該倉儲中心將為該地區帶來發展。

麥克法蘭市長表示，這一投資將為當地創造新的就業機會、「有助於經濟復蘇和家庭福祉」。

亞馬遜對BBC說，他們致力於其所在運營國家的發展和社區的福利。