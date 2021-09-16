加拿大提前大選：選戰背後的幾組關鍵數據

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圖像來源，NurPhoto via Getty Images)

加拿大9月20日提前大選，競選時間35天。

特魯多總理8月中旬宣佈這個決定，觀察人士稱此舉表明他希望自己所在的自由黨能贏得眾議院多數席位。執政的自由黨指出，疫情結束後的全球復蘇大計中，加拿大必須爭得發言權。

加拿大眾議院338個議席，多數需至少170席。上一次2019年大選，特魯多勝出，自由黨在議會佔155席，未達多數但議席最多，以此組閣。

特魯多政府執政的兩年堪稱多事之秋，尤其是新冠疫情席捲全球，各國經濟和社會遭受重創。

值此之際提前大選，加拿大選民、社會各界和各黨派面臨哪些重大議題？有哪些決定勝負的競選主題？

最新民調顯示，加拿大選民心目中的頭等大事包括經濟民生、醫療服務和氣候變化。也正因此，各黨派競選中提出的相應計劃、措施和方案也是選民倍加關注的焦點。

民生和經濟

算盤數據（Abacus Data）的民調結果顯示，生活成本上漲是受訪者一致認為最重要的問題，不分性別、年齡，但20歲左右的青年尤甚。

因為新冠疫情，醫療服務和醫療系統財務緊張問題，以及疫情過後的經濟復蘇計劃，也被選民列為大事。各黨派在這些領域的施政方案同樣備受關注。

通脹和債務

加拿大物價上漲，包括食品、服裝和交通等日常開支顯著上升，7月通脹率達到3.7%，十年來最高紀錄。

加拿大央行稱這是短期現象，主要原因是疫情緩減後的經濟復生。

加拿大央行預計3%左右的通脹率將會持續到明年，然後回落到更易管控的2%。

但是，大選投票在即，選民面對的是汽油、住房、食物和日用百貨漲價，實際收入減少的局面。焦慮或難以避免。

2020年12月，加拿大一家主要商業銀行CIBC公布調查結果，稱60%的國民擔心物價會持續上漲。

樓市過熱

過去幾年，溫哥華、多倫多和蒙特利爾等主要城市房價持續穩健上漲。《經濟學人》雜誌數據顯示，自2015年以來溫哥華房價平均上漲44%，多倫多漲38%。

同期倫敦房價漲幅只有9%，紐約13%，東京6%。

目前多倫多住宅平均成交價超過100萬加元（79萬美元，57萬英鎊），溫哥華是120萬加元。大城市房價上漲也帶動中小城鎮住房開支上漲，有房產的業主歡喜，正在為擁有房產努力的年輕人髮愁，眼看夢想實現之日愈發遙遠。

居有其所是全體政黨競選綱領的焦點之一，具體措施包括增加新建住宅，限制外籍人士買房等。

酷暑和氣候變化

氣候變化已稱為舉世關注的重大國際議題，在2019年加拿大選舉期間曾掀起大規模集會和遊行示威等聲勢。

2021年夏季，加拿大遭遇了史上罕見的酷暑熱浪、山林野火和大面積旱災襲擊，氣候變化和環境問題再度成為輿論焦點，問題更為緊迫。

這次加拿大提前選舉，無論誰當選，就職後的當務之急之一是凖備出席11月在格拉斯哥召開的聯合國氣候峰會。

加拿大承諾在2030年前把溫室氣體排放控制在2005年水平以下40%-45%的程度，特魯多總理的自由黨還承諾2050年前實現零淨排目標。

這些承諾是否能兌現目前有不少懷疑，也有其他黨派提出更激進的減排目標。

經濟復蘇成本

新冠疫情重創全球經濟，各國政府需盡快恢復增長，但代價不菲。

特魯多政府執政後逐漸摒棄之前30多年曆屆政府為實現收支平衡採取的財政政策，擴大舉債以增加基建、兒童福利計劃等公共投資，財政赤字正在增加。

新冠防疫和控制疫情擴散等措施耗資巨大，財政壓力驟增。

保守黨陣營宣稱將致力於消滅財政赤字平衡收支而不削減福利開支，自由黨政府則堅持適度負債不足憂，且加拿大的債務佔GDP比例（又稱赤字率）目前是48%，在工業七國集團（G7）中最低。