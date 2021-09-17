澳洲大學指中國少數民族人臉識別研究違反倫理 呼籲出版商撤回

9 分钟前

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 中國新疆一座清真寺內，維吾爾人正在禱告。

澳大利亞科廷大學（Curtin University）呼籲期刊出版商撤回一篇由該校一名前教職員工撰寫的研究論文，這篇有關面部識別的研究此前曾引起廣泛爭議。

這項由該校前學者劉萬泉和其他中國大學學者合著的研究論文在2018年發表，它自稱創建了維吾爾族、藏族等中國少數民族的人臉數據庫，並通過技術手段，幫助人臉識別軟件更有效地識別少數族裔。

據路透社報道，科廷大學表示，這項研究是在校方不知情的情況下進行的，違反了倫理凖則。

出版商威立在線圖書館（Wiley Online Library）表示，他們正在重新審查該研究。

這是什麼研究？

這項引發爭議的研究題為《用於民族識別的面部特徵發現》（Facial feature discovery for ethnicity recognition），由劉萬泉和另外四名來自中國大連民族大學、東北大學的學者合作撰寫。

該研究發現，識別出中國少數民族的一種有效方法是讓面部識別軟件專注於人群面部的特定「T形」區域。作者稱，為了得出這個結論，他們在大連民族大學招募了幾百位維吾爾族、藏族和朝鮮族學生，並收集建立了一套人臉形態數據庫。

該項目由中國國家自然科學基金委員會贊助。研究稱，「人臉識別在邊檢、海關檢查和公共安全方面具有巨大的應用潛力」。

圖像來源，Reuters

澳大利亞廣播公司（ABC）在2019年7月首次報道了該事件，節目中對接受數據收集的維吾爾族人並未簽署同意書一事表達關切。

但該研究作者稱，這項研究是在中國大學的批准下進行的，並獲得了每位研究參與者的書面知情同意，他們知曉自己的照片將用於非營利科學研究。

人權組織警告說，面部識別技術可能被中國當局用來識別和迫害少數群體。

「違背倫理」

科廷大學周三（9月15日）表示，校方已要求威立在線圖書館撤銷該論文。這家位於西澳大利亞州首府珀斯的學校對路透社說，該學者在發表文章前「應該尋求倫理核准」。

該研究的作者劉萬泉曾在科廷大學工作了20年，但是今年5月離職，前往中國中山大學深圳校區任職。BBC已通過電子郵件尋求他的評論，但尚未受到回復。

科廷大學表示，該研究是在未經校方同意的情況下進行的，現在校方已經加強了監管。

校方一位發言人對路透社說，劉萬泉並未就此研究與校方簽訂任何合同或正式文件。但已發表的研究提及劉萬泉在科廷大學計算機研究系工作。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 新疆喀什的維吾爾人（資料照片）

威立在線圖書館同日向ABC表示，該平台正在檢視科廷大學有關撤銷論文的要求。

「我們認真對待每一項擔憂，考慮到科廷大學提供的新信息，我們目前正重新審查此事，」威立在一份聲明中說道。

儘管如此，澳大利亞議會的情報和安全委員會主席詹姆斯·帕特森（James Paterson）表示，他仍然感到擔憂。

「這確實引發了令人不安的疑問：這項研究最初是如何被允許開展的，以及為何這麼長時間都沒有被發現，」他對ABC新聞說。

人權擔憂

中國近年來面臨多項針對維吾爾族的人權虐待指控，多國議會和人權組織指責中國對維吾爾人實施「種族滅絶」、強迫婦女絶育。

人權組織認為，中國通過在新疆興建龐大的「再教育營」系統，在沒有經過法律審判的情況下，拘留了逾一百萬維吾爾人。

但中國當局否認其侵犯維吾爾族人權的指控，表示「再教育營」是「職業技能教培中心」，用於打擊極端主義和恐怖主義。

在愈發嚴格的維穩下，中國當局使用了先進的面部識別技術系統來跟蹤和控制維吾爾人。通過密集的監控攝像頭，當局可以根據外貌專門識別少數族裔，並記錄他們的行蹤用以搜索和審查。

據《紐約時報》此前報道，2019年，中國黃河沿岸中部城市三門峽的執法部門使用了一個系統，一個月就進行了50萬次的篩查，查看居民中有無維吾爾人。

除了中國官方，一些民間科技公司也被指在科技產品中加入針對少數族裔進行識別的功能，這同樣引發了外界的擔憂。

2020年，阿里巴巴的雲計算業務網站展示了客戶能夠如何使用其軟件檢測影片和圖像中的維吾爾族及其他少數民族的面孔。今年1月，中國科技巨頭華為的一項專利也被發現，其技術可被用於在行人的圖像中識別出維吾爾人。

阿里巴巴隨後表示對此「感到遺憾」，華為則表示將對程序進行修正。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 中國的人臉識別監控系統有多厲害？

過去兩周，期刊出版商施普林格·自然（Springer Nature）旗下的兩家科學期刊《國際法律醫學》（International Journal of Legal Medicine）和《人類遺傳學》（Human Genetics）撤回了兩篇涉及維吾爾人DNA樣本研究的文章。

兩家期刊表示，論文發表後，人們對「倫理和知情同意程序」表示擔憂。

中澳關係

中澳長期以來都有著緊密聯繫，但近年來，兩國關係由於澳大利亞對中國的滲透指控以及呼籲獨立調查新冠疫情源頭而降至冰點，很多大學和研究機構處於旋渦中心。

圖像來源，Getty Images

澳大利亞當局此前已宣佈調查外國對該國大學的干預活動。澳大利亞研究理事會（Australian Research Council）今年3月表示，安全機構已加強了對其資助的澳大利亞大學項目的審查。

一些反對北京當局的學生們則遭到警告，如果他們在敏感問題上發言將會受到騷擾。而澳大利亞政府已經成立一個工作組，以打擊所謂「前所未有的」外國干涉。