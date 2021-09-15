聯合國大會：美國總統拜登將首次亮相 阿富汗代表問題成焦點

13 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 聯合國大會期間將選出屬下全權證書委員會的成員，這個委員會可能會處理塔利班奪權後，阿富汗會由哪個執政實體派駐代表到聯合國。

聯合國大會第76屆會議周二（9月14日）開幕，超過80個國家的領導人將親身出席會議，是去年大會後首次舉行的大型實體會議，另外23個國家的領導人將透過錄影片段發表講話。

美國總統拜登、英國首相約翰遜、印度總理莫迪、澳大利亞總理莫里森和日本首相管義偉等領導人都會出席，俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）就會代表俄國列席會議。

其中，這是拜登就任美國總統後第一次出席聯合國大會，外界將會注視，他與前總統特朗普致辭時的風格和內容有什麼不同。

這也是伊朗總統雷西（Ebrahim Raisi）就任後，首次聯合國大會，他將透過錄影片段致辭。

拜登首次亮相

這次大會將由周二舉行到9月30日，各國領導人將會在9月21日起發表講話。大會將處理許多內務事務，包括正式選出新一任大會主席、表決聯合國預算案、處理人權理事會成員國等。

但最受外界關注的是，大會將決定屬下全權證書委員會（Credentials Committee）的成員，這個由九個國家組成的委員會負責決定聯合國會承認哪些政治實體為各國的駐聯合國合法代表，外界將關注它會如何處理阿富汗塔利班奪權後該國駐聯合國的代表問題。

這個委員會不會立即處理阿富汗的代表問題，但外界預計這個委員會的組成將影響日後相關議題的決定，同時影響塔利班的國際地位。

目前沒有國家正式承認塔利班的政權為阿富汗的合法政府，但沙特阿拉伯、伊朗、巴基斯坦等聯合國成員國一直被認為與塔利班有緊密關係，阿富汗塔利班政治委員會負責人巴拉達爾（Mullah Abdul Ghani Baradar）早前到訪中國也獲外長王毅接見。

美國國務卿布林肯也指出，在重大國家利益前提下可以跟阿富汗新政府合作。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 這是拜登就任美國總統後第一次出席聯合國大會，外界將會注視，他與前總統特朗普致辭時的風格和內容有什麼不同。

另一個看點是拜登將於9月21日，首次以美國總統身份向聯合國大會致辭。美國與聯合國和屬下各部門的關係，在前總統特朗普掌政期間不斷變差，特朗普任內甚至啟動了美國退出世界衛生組織的程序，拜登上任後立即取消特朗普的計劃。

分析人士將留意拜登在致辭期間會如何重新構建與聯合國的關係。荷蘭萊頓大學（Leiden University）學者奧瑪莉（Alanna O'Malley）認為，重建這個關係不單是作出一些承諾就可以。

「這是因為美國失去了許多戰略性伙伴和同盟，也失去了許多政治上的好意。」

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 至今未有國家正式承認塔利班在阿富汗的地位。

兩年來首次實體大會

聯合國大會是年度讓各國政客到位於紐約市的聯合國總部碰面的機會。但由於去年的新冠肺炎疫情，各國領導人都透過視像片段發表講話。

前聯合國大會主席、尼日利亞駐聯合國大使提賈尼·穆罕默德-班德（Tijjani Muhammad-Bande）形容，這次再次有領導人親身主席會議，與去年相比，「是一種改善，但也有擔憂」。

目前疫情仍然嚴重，因此聯合國大會對出席者有嚴格規定，包括要求每個國家的代表團最多只可以有五個人，一些雙邊會晤也仍然以視像方式進行。