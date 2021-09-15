新冠疫情反覆肆虐 全球各國如何在青少年群體中推廣疫苗

吉姆·里德（Jim Reed）

BBC衛生事務記者

37 分钟前

圖像來源，Damien Storan 圖像加註文字， 愛爾蘭首都都柏林，一名少年正在接受新冠疫苗第一劑接種。

在衛生官員的建議下，英國12至15歲的兒童即將接種新冠疫苗。

官員建議，年輕人接種一劑輝瑞（Pfizer）疫苗。

另一些國家為少年兒童接種新冠疫苗已經有一段時間，不過具體做法各有不同。

歐洲——各有政策

5月，歐洲藥品管理局（European Medicines Agency）批准了輝瑞疫苗用於12至15歲人士。自此，歐盟多國開始以不同的速度推進這一措施。

丹麥（12至15歲）和西班牙（12至19歲）目前已經為大多數兒童接種了至少一劑疫苗。

法國也執行得較為迅速，12至17歲人士有66%已經接種一劑，52%已經完全接種。10月，該國的健康通行證將會擴大至18歲以下人士，意味著所有青少年將需要出示疫苗接種證明或者新冠檢測陰性證明才能進入電影院、博物館、餐廳和室內購物中心等場所。

6月，德國的科學顧問建議，疫苗應該只向有潛在健康問題的12至15歲兒童提供。不過到8月，在Delta變種開始廣泛傳播之後，疫苗施打範圍已經擴展到所有12歲以上人士。

瑞典只有患有肺病、哮喘或者其他高危疾病的12至15歲兒童才能接種疫苗。在不屬歐盟的挪威，疫苗接種最近擴大至12至15歲兒童，但是只提供第一劑，是否接種第二劑的決定將在稍後作出。

美國——強制接種

5月，美國和加拿大監管部門最先批准12歲或以上兒童接種輝瑞。疫苗鋪開隨即在全美各地開始，兩劑疫苗彼此相隔三周時間接種。

至7月末，42%的12至17歲人士已經接種完第一劑，32%已經接種完兩劑輝瑞或者莫德納疫苗。

帶動兒童接種疫苗的是美國開始需要應對Delta病毒變種感染病例的上升。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 美國佛羅里達州萊曼中學（Lyman High School）的一名護士為一名男童接種輝瑞疫苗。

美國疾控中心的最新報告指，在疫苗接種率最低的州份，兒童因為感染新冠病毒而入院的數字要比其他州高出3.4到3.7倍。

儘管有家長反對，但是有少數美國學校的校董會已投票決定，12歲或以上兒童必須接種疫苗才能進入教室上課。

在洛杉磯，這一命令最近已經擴大到包括60萬名小學生，而紐約則規定工作人員，而非學生，要必須接種疫苗。

輝瑞亦已經開始測試新冠疫苗對更年幼兒童的作用。第一批對5至11歲兒童的測試結果預計將在9月得出，而6個月至4歲大的嬰兒則可能在今年年末開始進行測試。

美國總統拜登已經指出，給較年輕群體的疫苗將會在監管部門完成覆核臨牀數據之後「不久」到位。

中國——3歲或以上兒童獲准接種

6月，中國開始批准3至17歲兒童接種由科興（Sinovac）疫苗，是第一個批准這個年齡組接種疫苗的國家。

中國設立了大致目標，要在今年末對14億人口完成80%的疫苗接種，這是一個必須有大量18歲以下人士接種疫苗才能達到的目標。

在中國，接種疫苗在理論上是自願性質，但是一些地方政府已經表示，學生若要在本學期回校上課，就必須全家人均完成兩劑疫苗接種。

科興疫苗在很多亞洲、非洲和南美洲國家也被廣泛使用。

在智利，6歲或以上人士已經獲批接種科興疫苗，而同時，該公司最近已經開始在南非對6個月至17歲人士進行疫苗的臨牀試驗。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 在中國南京，學生們排隊接種新冠疫苗。

印度——成年人先接種

印度被認為是世界上青少年人口最多的國家，聯合國兒童基金會（Unicef）估計約有2.53億。印度全國血清學調查機構（National Serological Survey）表示，自全球大流行開始以來，有約60%的兒童曾暴露在新冠病毒下，已經很可能從過去的感染當中建立起了某種免疫力。

8月，該國的藥品管理機構批准當地藥廠齊杜斯卡迪拉（Zydus Cadila）研發的新疫苗對12歲或以上人士緊急使用，是該國第一種獲批對兒童使用的新冠疫苗。

該疫苗需要注射三劑，使用的是無針的塗藥器，而非傳統的注射器。該公司表示，希望不久後開始對兩歲或以上的兒童進行試驗。