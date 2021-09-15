阿富汗女性在社交媒體發起「別碰我衣服」抗議活動

5 小时前

圖像來源，Dr Bahar Jalali 圖像加註文字， 抗議發起人、阿富汗美國大學前歷史教授賈拉利博士(Dr Bahar Jalali)

阿富汗女性在網上發起「穿花衣」運動，抗議塔利班新推出的對女學生嚴格的著裝規定。

她們在網上發起#別碰我衣服（#DoNotTouchMyClothes ）和#阿富汗文化（#AfghanistanCulture）的抗議活動。

許多阿富汗女性紛紛在社交媒體曬出她們身穿五顏六色阿富汗傳統服裝的照片。BBC記者蘇達巴·海達爾（Sodaba Haidare）採訪了抗議活動的發起人、阿富汗美國大學前歷史教授賈拉利博士(Dr Bahar Jalali)。

色彩繽紛的傳統服裝

如果在谷歌中搜索「阿富汗傳統服裝」，呈現在你眼前的是五彩繽紛的文化服飾。每一款都很獨特，既有手工刺繡、精緻的設計；也有胸口有小鏡子裝飾、適合跳阿富汗民族舞的長款褶裙等。

取決於來自哪個地區，有些女性頭戴繡花帽；另一些女性則是滿頭頭飾，令人目不暇接。

過去20年，即使在日常生活中，愛美的阿富汗女性無論是工作還是上學，都會精心打扮。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 喀布爾親塔利班集會女性的著裝

但上周末在喀布爾，一群親塔利班女性身穿黑色長袍、蒙住雙手和臉，集會支持「塔利班新秩序」，形成鮮明對比。

在一段視頻中，可以看到這些親塔利班女性指那些穿現代服裝、化妝的女性「不代表阿富汗穆斯林婦女」。她們還說：「我們不希望享有那些外國的、有悖於伊斯蘭教法的女性權利」。

世界各地的阿富汗女性對此作出迅速反應。阿富汗美國大學前歷史教授賈拉利博士率先在社交媒體上反擊，並得到其他阿富汗女性的支持和響應。

社交媒體上的反抗

她們發起#別碰我衣服（#DoNotTouchMyClothes ）和#阿富汗文化（#AfghanistanCulture）的抗議運動，來證明阿富汗女性傳統服裝並非就是黑色長袍。

賈拉利表示，她之所以發起該運動是因為她最大的擔憂之一是阿富汗的身份及自主性受到威脅。她在推特上貼出了自己身穿綠色阿富汗裙裝的照片，並敦促其他阿富汗女性分享她們的「真實阿富汗面目」。

賈拉利說，「我想讓世界知道，你在媒體上看到的（那些親塔利班婦女集會上的）服裝不代表阿富汗文化和身份。」

許多人對親塔利班集會上女性的著裝感到震驚。

儘管阿富汗每一地區都有其傳統服裝，並種類繁多，但它們的共同特點是：顏色繽紛、使用刺繡和鏡子裝飾等。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 喀布爾女性示威，呼籲塔利班不要侵犯她們的權利。

女性的身份認同

阿富汗女性都認同，服裝代表著她們的身份。

在弗吉尼亞的維權活動人士馬希德在推特上說：「這才是我們阿富汗的真正服裝。阿富汗女性的服裝多姿多彩、樸素典雅。黑色罩袍從來不是阿富汗文化的一部分。」

馬希德還說，「幾個世紀以來我們一直是伊斯蘭國家，我們的祖母一直穿傳統的、端莊的服飾，而不是後來才創造出來的的那種藍色遮面長袍（chadari）或是阿拉伯的黑色罩袍（burqa）。」

「我們的傳統服裝代表了阿富汗5千年的豐富文化和歷史，讓每個阿富汗人為此感到驕傲。」

即使那些生活在阿富汗最保守地區的人都表示，她們從未見過女性穿蒙面黑袍。

37歲的阿富汗女性、一家關注女性問題的社區慈善組織的創始人艾哈邁德在上傳照片時表示，阿富汗女性為自己的文化而驕傲。她說，她們的身份不能讓某個恐怖團體所定義。

「我們的文化......是多姿多彩的，它蘊含著美、藝術與身份認同。」

艾哈邁德還說，過去20年自己一直在阿富汗生活和工作，女性可以自己選擇，著裝從來不是強制要求。

她說，作為一名阿富汗女性，從未見過那些親塔利班婦女集會上的穿戴：黑制服、黑手套，連眼睛都看不到，「看上去那是特意為集會宣傳而定制的」。

人在布拉格的阿富汗女記者巴希爾表示，阿富汗傳統服裝向全世界展示了阿富汗文化的美。

她說，在她所長大的村莊，人們一般從不穿藍色或是黑色罩袍，女性一般穿傳統服裝，年老女性戴黑頭巾、年輕女性則戴彩色披肩；女性通常以握手的方式與男性打招呼。但近來女性面臨越來越大壓力改變自己的裝束，或者全身遮住；或者乾脆不在公共場合露面。

塔利班官員說，如果女性遵守伊斯蘭教法與當地文化傳統，將可以工作和學習，但要嚴格遵守著裝規定。

一些阿富汗女性已經開始穿得更保守，用網眼遮住眼睛的那種藍色罩袍又開始出現，喀布爾和其他城市可以看到更多女性穿這種罩袍。