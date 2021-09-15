美媒：美軍最高將領曾因擔心特朗普對華開戰，兩次秘密致電中國

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圖像來源，Reuters

據美國媒體報道，美國軍方最高將領馬克·米利（Mark Milley）將軍曾因擔憂特朗普（Donald Trump）在其任期的最後幾周裏對華開戰，兩次秘密致電中國軍方。

據《華盛頓郵報》報道，作為美國參謀長聯席會議主席的馬克·米利對中國的中央軍委聯合參謀部參謀長李作成保證，美國是穩定的，不會對中國發動襲擊，若有襲擊的話會事先警告中方。

該爆料最初由《華盛頓郵報》資深記者鮑勃·伍德沃德（Bob Woodward）和羅伯特·科斯塔（Robert Costa）在即將於下周出版的新書《危險》（Peril）中披露。美聯社援引一名高級國防官員證實了書中說法。

美國前總統特朗普周二（9月14日）在回應中否認自己曾打算攻擊中國，稱「編造這個故事的人是病態的」。他表示，如果此事屬實，米利應該「以叛國罪受審」。

兩通電話

根據書中記錄，馬克·米利打給中國的兩通電話分別在2020年10月30日，也就是美國大選到來的四天前，以及2021年1月8日，即特朗普支持者在美國國會山發生騷亂的兩天之後。

「李將軍，我想向你保證，美國政府是穩定的，一切都會好起來的，」馬克·米利據稱在第一通電話中說。「我們不會對你們發起攻擊，或發動任何打擊行動。」

「李將軍，我們已經認識五年了。如果我們要發動攻擊，我會提前給你打電話，」米利說道。

在第二通電話中，米利對李作成稱，「事情看起來可能不穩定……但這就是民主的本質，李將軍。我們百分之百穩定。一切都很好。但民主有時候就是有點亂。」書中稱，李作成仍有些不安。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 2016年8月16日，時任美國陸軍參謀長馬克·米利將軍與中國人民解放軍李作成將軍在北京會晤的資料照片。

此前兩天，特朗普的支持者衝入國會大廈，試圖阻止對2020年美國總統選舉特朗普敗選的認證。

然而，儘管米利做出了保證，他還是非常擔心特朗普，以至於當天晚些時候，他召集高級指揮官開會，提醒他們發射核武器的程序需要他參與才能作出決定。

據美聯社報道，在今年1月6日國會騷亂髮生後，米利還與一些其他國家的軍方領導人進行交談，包括英國、俄羅斯和巴基斯坦的軍方領導。他傳達了類似的保證，即美國政府是強大的，處於控制之中。

書中寫道，米利給負責亞太地區事務的美國印太司令部司令打了電話，建議推遲軍事演習。目前尚不清楚是否真的有軍事演習被推遲，但美聯社援引國防部官員說，軍方可能推遲了一項計劃中的行動，如美國海軍艦艇在太平洋地區自由航行過境。

據《華盛頓郵報》引述書中說法，米利最初致電中國是由其對情報的評估引發的。該評估表明，中國認為美國正凖備發動攻擊。而兩個多月後第二通電話的直接動因是他在1月8日收到眾議院議長南希·佩洛西（Nancy Pelosi）的電話，後者詢問他有什麼保障措施可以防止一個「不穩定的總統」發動核打擊。

根據該報援引的通話記錄，佩洛西對米利說：「他（特朗普）是個瘋子。你知道他瘋了。」

米利當時向佩洛西保證，系統中有「眾多檢查程序」。報道稱，米利同意佩洛西在電話中所表達的觀點，認為特朗普在選舉後出現了精神衰退。

回應

《危險》的作者之一鮑勃·伍德沃德是美國知名的調查記者，他最早以報導「水門事件」而名聲大噪。兩位作者稱，該書依賴於對200名消息人士的採訪而寫成。

該爆料一經披露後引發軒然大波。米利的辦公室拒絶發表評論，白宮發言人卡琳·讓-皮埃爾（Karine Jean-Pierre）也拒絶置評。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 美國前總統特朗普與參謀長聯席會議主席馬克·米利資料照片（2019年10月7日）。

特朗普當地時間周二（9月14日）發佈了一份措辭嚴厲的聲明，將米利斥為「蠢貨」，同時將該事件稱為「假新聞」。

但他表示，如果報道屬實，「我認為他將因叛國罪受審，因為他背著總統與中國同行打交道，並告訴中國，他將向他們通報『襲擊』。這是不允許的！」

「我從未想過攻擊中國，中國知道這一點……事實上，我是幾十年來唯一一位沒有讓美國捲入戰爭的總統，」特朗普寫道。

共和黨籍參議員馬爾科·盧比奧（Marco Rubio）呼籲總統拜登（Joe Biden）立即解僱米利。

「我無需告訴你高級軍官洩露美國軍事行動的機密信息所帶來的危險，但我要強調的是，這種顛覆行為削弱了總統在與外國交往中的談判以及利用這個國家其中一個權力工具的能力，」魯比奧在給拜登的信中寫道。

共和黨籍參議員泰德·克魯茲（Ted Cruz）稱這份報告「令人深感擔憂」。他對記者說，「我認為第一步是讓米利將軍回答他到底說了什麼。」

民主黨籍眾議員劉雲平（Ted Lieu）則表示，全世界的命運不應只取決於「單獨的一名將軍」，他稱米利是在「試圖阻止一位不穩定的總統」。

他表示這更加體現了他和另一名參議員提出的有關美國總統在發動先發制人的核打擊前，獲得國會授權的法案的重要性。

米利曾任美國第39任陸軍參謀長，並在2018年被時任總統特朗普提名，開始擔任美國參謀長聯席會議主席，但他在2020年美國種族抗議活動和特朗普競選連任期間，與特朗普多次發生分歧。今年6月，已經卸任的特朗普呼籲他辭職。