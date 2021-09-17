塔利班在阿富汗重新掌權，基地組織也會復興嗎

25 分钟前

"911"恐襲後，美國持續追擊本·拉登領導的基地組織。過去20年，基地組織在世界各地發動攻擊，並且激發其他武裝組織出現。它現在在哪裏？隨著塔利班在阿富汗崛起，基地組織的恐怖威脅會不會再次上升？