AUKUS：澳英美簽署新安全協議，助澳洲首次建造核動力潛艇

2021年9月16日早上8点12分 最近更新： 8 分钟前

圖像來源，Ministry of Defence UK 圖像加註文字， 該安全伙伴關係將使澳洲首次建造核潛艦。圖片為英國核潛艦

英國、美國和澳大利亞三國宣佈簽署一項歷史性的安全協議「AUKUS」（三國名字縮寫組成），分享先進的防禦技術及情報，此舉被認為旨在對抗中國。

通過該協議，美國將幫助澳洲首次建造核動力潛艇。協議還涵蓋人工智能、量子技術和網絡安全合作。

這是數十年來這三個國家之間達成的最重量級的防衛伙伴機制。分析稱這三個國家對中國在印太地區日益增長的實力和軍事存在感到憂慮。

中國駐美大使館對此回應稱，各國不該建立針對或損害第三方利益的排他性集團。各國應該「拋棄冷戰思維和意識形態偏見」。

因為這項新協議，澳洲取消了原先和法國合作的一項潛艇合同。法國2016年拿下了一份價值500億澳元（270億英鎊）的合約，為澳洲海軍建造12艘潛水艇。該筆交易是澳國有史以來價值最高的國防合同。然而，該項目受到了延誤，主要是因為澳洲政府要求許多潛艇部件必須在當地採購。

法國外交部發聲明表示，澳洲這一決定「違背了法澳合作的精神」，聲明又稱澳洲在AUKUS防務聯盟框架內，建造核潛艇的決定「令人遺憾」。

AUKUS聯合聲明

「作為Aukus下的第一項工作……我們承諾有共同的決心，支持澳洲並為澳大利亞皇家海軍建造核動力潛艇，」聲明說。

「潛艇部署將促進印太地區的穩定，支持我們共同的價值觀與利益，」聲明稱。

三國領導人說，新伙伴關係的目的是「在可實現的最早期程中，將澳洲的戰力投入部署」，並補充說，「澳洲仍然致力於履行其作為一個無核武器國家的所有義務。」聲明說，條約還將關注網絡能力、人工智能和「額外的水底作戰能力」。

英國首相約翰遜表示，三個國家是天生的盟友，這個聯盟將 「使我們比以往任何時候都更加緊密」：「這伙伴關係對於捍衛我們的利益，以及......保護我們國內的人民，將變得越來越重要。」他補充。

英國的伊麗莎白女王號航母剛於近期與美國軍艦一起到訪印太地區。聯合聲明說，印太地區是一個有潛在軍事熱點的地方，包括未解決的領土爭端，來自恐怖主義的威脅和組織犯罪的問題。約翰遜說：「印太區域是新的安全挑戰的前線，包括在網絡空間層面。」

圖像來源，PA Media 圖像加註文字， 伊利莎白女王號航空母艦最近訪問了印太地區。

什麼是AUKUS？

分析人士說，這可能是自第二戰以來這三個國家之間最重要的安全協議。

該協議側重於軍事能力，將其與新西蘭和加拿大在內的五眼情報聯盟分開。

雖然澳大利亞的潛艇是該協議中，目前為止最大的軍事項目，但 AUKUS 還將涉及共享網絡能力、人工智能、量子和其他海底技術。

聯合聲明說：「對於擁有志同道合的盟友和伙伴的三個國家來說，這是一個歷史性的機會，可以保護共同的價值觀，促進印太地區的安全與繁榮。」

領導人聯合聲明沒有直接提到中國，但表示地區安全挑戰「顯著增加」。

澳洲亞洲協會的蓋伊·博肯斯坦 (Guy Boekenstein) 告訴BBC："這確實表明，這三個國家都在劃清界限，開始反制中國在印太地區的威脅行為。"

為什麼是核動力潛艇？

核動力潛艇比常規動力艦船更快、更難被發現。 它們可以在水下停留數月，發射射程更遠的導彈，也可以攜帶更多導彈。

分析人士說，有核動力潛艇駐扎在澳洲，對美國在該地區的影響力至關重要。

這也是美國50年來首次分享其潛艇技術，過去只與英國共享相關技術。

澳洲因此將成為全球第七個擁有核動力潛艇的國家，僅晚於美國、英國、法國、中國、印度和俄羅斯。

澳大利亞重申無意獲得核武。

北京：拋棄冷戰思維

雖然三方協議中沒有明確提及中國，但據各方分析，新聯盟是西方一些國家為阻止中國在技術及軍事的全球擴張而採取的另一個反制措施。回應AUKUS成立，中國駐美大使館發言人劉鵬宇表示，各國不應該建立有針對性或損害第三方利益的排他性組織，特別要拋棄冷戰思維和意識形態偏見。

此外，周三（9月15日），中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪，以視訊方式出席第十二屆中美政黨對話，並與美國民主、共和兩黨代表對話。據中國官媒新華網表示，楊潔篪「希望美國政府糾正一段時期以來的錯誤對華政策，同中方相向而行，共同採取積極行動，落實好兩國元首重要共識，推動中美關係盡快回到穩定發展的正確軌道」。

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《華盛頓郵報》引述前美國副國家安全顧問博明（Matt Pottinger）分析說，為澳洲裝備核動力潛艦是重要一步，因為海底作戰能力一直是中國的弱點。此外，澳洲若擁有一支核潛艦艦隊，往後能在印太地區執行更長時間的巡邏工作。

美國史丹佛大學的中國軍事研究專家梅慧琳（Oriana Skylar Mastro）則向《南華早報》稱，儘管北京可能試圖淡化AUKUS，稱其為過時的意識形態，但新聯盟的重要性毫無疑問： 「不僅是協議的內容，它還顯示了美國盟友和合作伙伴在思考如何合作方面的創新：這比平常的軍事演習和飛行訓練做的更多。」

新西蘭：禁止核動力潛艇進入領海

此外，屬於五眼聯盟（Five Eyes）的新西蘭（紐西蘭)回應特別受各界關注。據報導，該國總理阿德恩稱，15日晚間澳洲總理莫里森已經告知她研發核潛艇的決定。但她表示，根據1984年制定的「新西蘭無核區（New Zealand nuclear-free zone）」政策，新西蘭將繼續限制部分或全核能驅動艦艇進入新國領海。

但阿德恩表示，AUKUS成立不會影響五眼聯盟在情報及安全方面的關係。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 過去數十年來，「五眼聯盟」是西方強國分享情報的有效途徑。

分析

BBC防衛事務記者 喬納森·比爾（Jonathan Beale）

英國政府說這是一項非常重要的防務協議：英國、美國和澳洲的領袖通過線上會議一起出現，宣佈這一伙伴關係的事實強調了這一點。它還強調了印太區域對美國和英國越來越重要。該伙伴關係將對另外兩個國家產生影響。首先是法國，一個北約盟友，它曾簽署了一項為澳大利亞海軍建造一支柴油電動潛艇艦隊的合約。這筆交易現已經失效。

第二個是中國。儘管英國官員堅持認為新的防務協議不是針對任何一個國家。但是，英國政府確實說這是為了確保該地區的繁榮、安全和穩定，支持一個和平的「基於規則的秩序」。

而且，英國、美國和澳大利亞對中國在印太地區的軍事部署同感憂慮——這早已不是什麼秘密。