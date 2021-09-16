南非一妻多夫合法化：多伴侶能否助女性對抗父權制嗎？

15 分钟前

圖像加註文字， 穆沃姆比·恩德扎拉瑪

年少的時候，穆沃姆比·恩德扎拉瑪（Muvumbi Ndzalama）常常會對一夫一妻制的傳統發出質疑。她記得自己曾經問過父母，他們是不是餘生都只會和彼此在一起。

「我當時感覺人們的一生是有階段性的，」她向BBC表示。

「但是我周圍的一切，從電影到當地教堂，都在傳頌一夫一妻制，而我從來就不理解這個概念。」

現年33歲的穆沃姆比對自己的身份認同是一名多邊戀（polyamorous）和泛性戀（pansexual）女性，她正在致力於幫助南非的非單配戀人士建立安全感。

「我有一個固定伴侶，目前已訂婚，並且有孩子，而我的另一個伴侶為我們高興，」她說。

「他不想結婚……但是將來，我會想象和不止一個人結婚。作為一個泛性戀者，我會被很多人吸引，無論他們是什麼性別。」

一妻多夫可行？

南非擁有世界上最自由化的憲法之一，欣然接受所有性別的同性婚姻和男性的一夫多妻制。

這個國家正考慮修改其婚姻法，而其中關鍵一部分則是該不該允許一妻多夫——一名女性可以同時有多於一個丈夫。

這在保守群體中間引發了巨大的反響。

「這將會毀滅非洲文化。那些人的孩子怎麼辦？他們如何知道他們的身份？」商人兼電視名人穆薩·姆塞萊庫（Musa Mseleku）這樣問道。他有四個妻子。

「女人現在不能擔當男人的角色。這是聞所未聞的。女人現在是不是要給男人付彩禮了？男人是不是要隨她的姓了？」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 同性婚姻和一夫多妻在南非是合法的。

另一些人，像反對派非洲基督教民主黨（African Christian Democratic Party）的肯內特·梅舒牧師（Reverend Kenneth Meshoe）就說，這將會「毀掉社會」。

他還表示：「總有一天會有一個男人說：『你陪那個男人的時間多過陪我』——然後兩個男人之間就會有衝突。」

「人們的信仰動搖了」

穆沃姆比意識到，這對於處在多邊戀關係當中的女性來說，是一個關鍵的時刻。

「目前的氣氛是緊張的——很多人的信仰被動搖了，」她說。

「男性世世代代以來一直都公開地樂於一夫多妻或者多個伴侶，但一直以來，女性卻以此為羞恥，需要做很多事情來打破習得的一切。」

穆沃姆比奉行公開的多重伴侶關係已經超過10年，在這個群體裏它通常就叫「多邊戀」。多邊戀就是指你能夠有多於一個的伴侶關係，而無論你選擇有多少個伴侶，也會得到所有人的完全支持和信任。

她目前有兩個男性伴侶——一個是她已經訂婚並且共享資源的「主伴侶」；還是一個是「玩伴」，是讓她得到性愛或者情愛愉悅的人，但是見面不那麼頻繁。

「我們實行（的形式是）枱面上的多邊戀，基礎是要認識彼此的其他伴侶，」她說，「我們不一定要相處得很好，但是我想要這種開放，才能形成一個共同的族群。」

圖像加註文字， 穆沃姆比和主伴侶姆祖·尼亞梅凱拉·恩拉巴齊（Mzu Nyamekela Nhlabatsi）

一開始，對於是否將此告訴家人她是有疑慮的。 大概五年前她還是決定向他們坦白，當時她和主伴侶姆祖·尼亞梅凱拉·恩拉巴齊（Mzu Nyamekela Nhlabatsi）之間的關係越來越穩定。

「他也是一個多邊戀者，而我不希望家人有機會在一個公共場所碰見他和其他伴侶在一起時感到疑惑。」

「當時我們的女兒五歲了，而我也剛開始參與這個領域的社會活動。我會上當地的電，同時為多配偶制站台，我不希望他們是從其他渠道得知這一點。」

穆沃姆比已經從家人那裏得到部分接納，但她表示，前面的路還有很長。

她回憶起自己的訂婚，當時她的主伴侶遵從付彩禮的習俗——這個傳統就是男人向未來妻子的家人付錢，來換取一門婚事。

「他們問我是不是應該期待以後會有另外一個男人來付彩禮，而我告訴他們，這是有可能發生的，」她說。

「我需要做真實自己，不管他們是否接受。」

「根源於父權制」

性別維權活動人士目前正在發起讓一妻多夫制在南非合法化，作為平等和選擇的權利，因為當地法律目前允許一個男性有多於一個妻子。

政府已將相關提案公布，向公眾諮詢，政府正在啟動自1994年結束白人少數統治以來最大的一場婚姻法修改。

文件提案還包括給穆斯林、印度教、猶太教和拉斯塔法裏亞教的婚姻以法律認可的地位，這些宗教的婚姻目前在該不被承認。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 有學者認為，對一妻多夫所提出的質疑是根源於父權制

穆沃姆比表示，該提案「像應驗的祈禱」，而圍繞一妻多夫所提出的質疑是根源於父權制。

柯利斯·馬喬科教授（Professor Collis Machoko）是一妻多夫議題領域當中一個著名的學者，他也看到了類似的跡象。「隨著基督教和殖民統治到來，女性的角色被削弱了。她們不再得到平等，婚姻成為其中一種用來建立等級制度的工具。」

他說，一妻多夫曾經在肯尼亞、剛果民主共和國和尼日利亞實行，加蓬仍然在實行，那裏的法律允許這樣做。

「孩子的問題很容易解決。在某一重關係當中出生的孩子就是那個家庭的孩子，」他說。

「不一樣的抗爭」

穆沃姆比發現，父權制觀念會悄悄滲透進她過去的戀愛關係裏。自此之後，她發現與本身就是多邊戀的人做伴侶會比較輕鬆。

「很多男人會說他們不介意我是多邊戀，但是之後就會介意，」她回憶說。

「我的多邊戀類型不是說我要越多情人越好——而是在於如果有感覺的話，就去探索和某個人的聯結。」

穆沃姆比的兩個伴侶都是通過南非的多邊戀交友網上社群認識的。這個國家正在就一妻多夫制合法化進行辯論的同時，她在和她的主伴侶合作建立一個叫做「Open Love Africa（博愛非洲）」網上平台。她說，他們主要是致力於傳頌「講道德的非一夫一妻制」。

「這個社群是支持黑人，但還是包容的，而我們希望接下來能夠擴展它，」她說。

「這是給那些樂於奉行非一夫一妻制的人士一份禮物——我希望他們找到他們的群體，而不會覺得自己要活在謊言之中。」

她說，就像任何一種抗爭一樣，永遠是會有人反對的。

「我母親懷著我的時候就在參與抗議， 以表達反對女性需要男人的同意才可以避孕。」

「當時是不一樣的抗爭，現在這個對我來說，也是不一樣的抗爭。」