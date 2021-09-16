氣候變化：化石能源「必須留在地下」與中國的碳中和目標

1 小时前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 經合組織國家計劃在2030年之前終結火力發電。

科學家們說，近60%的石油和天然氣和90%的煤炭儲量必須留在地下，才能將全球變暖控制在1.5攝氏度以下。

全球變暖，極端氣候在世界各地的出現越來越頻繁，人們日益關注應對氣候變化的重要性。

而氣候變化最重要的來源是人類對化石能源不斷增加的使用。越來越多的石油和煤炭被開採，以供滿足生活和經濟發展之需。

科學家們基於對全球能源供需的細緻分析後做出預測：未來化石燃料的開採空間比之前他們估計的還要小很多。

研究結果對於化石燃料特別是煤炭使用量目前全球第一、排放量目前也是全球第一的中國意味著什麼？

疫情後的反彈

最新這項研究發表在科學期刊《自然》雜誌上。

科學家們說，將全球氣溫上升控制在1.5攝氏度以內應該有助於世界避免氣候變化帶來的最危險影響。研究人員計算，從全球來看，化石燃料的產量需要在2020年達到峰值，到2050年每年需要穩步下降3%。

英國倫敦大學學院（UCL）能源系統副教授史蒂夫·皮博士對BBC新聞表示，2020年全球新冠病毒疫情使得化石燃料產量大幅下降，但2021年這種下降又變為反彈。

這項研究的重點是全球需要多少能源，以及對碳排放量必須有什麼限制。

UCL的詹姆斯·普萊斯博士介紹，我們要模型計算出：從現在到2100年滿足全球所有需求，同時不排放太多的二氧化碳。「得到的結果是，化石燃料的使用要迅速減少；大量的化石燃料被留在地下，因為能夠允許的碳排放量非常非常少。」

前景嚴峻

研究還發現，如果堅持嚴格的限制碳排放預算計劃、2050年之前全球石油和天然氣產量需要下降的幅度，就意味著許多地區現在已經或將在未來十年達到產量峰值。

這個嚴格限制碳排放預算的計劃是指可在一段時間內釋放的二氧化碳的總量，與此同時保持地球升溫控制在 1.5攝氏度以內。

但許多化石燃料開採項目在各國已經規劃，或正在實施。這些項目有可能會損害全世界達到2015年《巴黎氣候協定》規定的全球變暖控溫目標。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 不少科學家提出，人類過度開採化石燃料導致地球自然環境失去平衡，導致氣候變化和災害。

科學家們說，這種嚴峻前景很可能低估了目前所需要採取的措施。

根據目前的氣候變化模型確定的碳排放預算將使世界有50%的機會將氣候變暖幅度限制在1.5攝氏度以內。但該研究表示，這並沒有考慮到周圍的不確定性，例如氣候系統的反饋。

所以科學家們認為，為了確保把地球升溫控制在此溫度以下，還需要將更多的碳繼續留在地下。

政治意願與經濟需求

研究人員強調了逐步全面淘汰化石燃料開採的一些大膽的政策性做法。這些政策包括哥斯達黎加和丹麥聯合設計的一個聯盟，該聯盟將於2021年在格拉斯哥舉行的聯合國氣候變化會議上啟動，要求各國停止發放化石燃料勘探許可證。

科學家們說，他們希望一些「驚人的數字」將激發政治意願，做出迅速而緊迫的改變，以擺脫各國對化石燃料的依賴。

普萊斯博士告訴BBC，自然物理學並不關心政治意願。從技術上講，已經知道如何做，就看怎樣落實了。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 人們期待各國在即將舉行的英國格拉斯哥聯合國COP26氣候峰會上做出更多保護地球行動。

全球煤碳能源現狀

但是，對於經濟主要依賴石油的中東各國與主要依賴煤炭的亞洲許多國家來說，減少、擺脫對化石燃料的依賴並非易事。

煤炭是地球上蘊藏量最豐富、分佈最廣泛、最廉價的化石能源，但目前也是排放最嚴重的能源，因此歐美各國都在努力減少開採規模甚至停止使用煤碳作為主要能源。

在西方，基本停止使用煤炭作為主要能源已經是不可逆轉的趨勢：法國計劃2021年關閉所有燃煤電廠，英國決定於2025年前關閉所有煤電設施，芬蘭提出2030年全面禁煤，荷蘭將從2030年起禁止使用煤炭發電。

美國目前是世界上煤炭探明總儲量最多的國家，佔全球的23.18%。但整個北美煤炭產量僅佔全球煤炭總產量的6.86%。

2020年亞太地區煤炭產量佔全球煤炭總產量的75.94%，其中中國、印度和印尼三國是全球煤炭產量最多的三國。

中國的碳中和目標

中國目前是世界碳排放量最大的國家，同時中國也在努力開發新能源。

中國碳排放總量80%來自煤炭。2020年，中國煤炭產量佔全球煤炭總產量的50.4%。中國也是世界煤炭最大消費國，產量超過一半用於發電。

中國說，中國的煤炭佔能源消費比例從上世紀80年代的約75%逐漸下降到2020年的56.8%；能源系統在爭取淘汰佔85%的化石能源實現零碳排放中，減少煤炭大規模使用、特別是火力發電是重點。

但是，自從2020年新冠疫情發生之後，中國多地地方政府為了拉動投資、刺激經濟，一大批煤電項目逆勢上馬。根據公開數據計算，2020年新核准煤電裝機容量約佔「十三五」期間核准總量的32%。

中國在2020年聯合國大會上承諾了2030年前實現碳排放達到峰值和2060年前碳中和的兩大目標。

BBC記者戴維·布朗在今年8月的報道中曾經說，專家們一致同意，如果中國的碳排放量沒有巨幅縮減，那麼全球對抗氣候變化的努力不會成功。專家表示，中國能夠降低碳排放，但是，要做出根本改變。