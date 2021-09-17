中國富豪美國德州空軍基地附近購買萬頃土地引發的爭議

17 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 美國德州勞赫林空軍基地上空一架低飛的F35戰機。勞赫林是空軍飛行員培訓基地。

中國知名企業家和被稱為「新疆首富」的孫廣信在美國德州購買土地興建風電場的投資案最近從只是引發當地環保抗議，演變成一件被有些美國政客稱為與「敵對國家」威脅「國家安全」相關的新聞事件。

德州議會七月生效的一條《孤星基礎設施保護法》中專門包含了針對來自中國、俄羅斯、朝鮮和伊朗公司投資的條款，禁止上述國家的企業投資德州諸如電網、供水系統和網絡安全等基礎設施。

德州由於州旗有一顆孤星，又被稱為「孤星之州」。

儘管上述法律條文聲稱針對中國、俄羅斯、朝鮮和伊朗，但是法案起草者之一、州參議員坎貝爾 (Donna Campbell) 毫不掩飾地對媒體表示，法案最初的想法就是來自「中國富商孫廣信在墨西哥邊境附近的巴爾維德縣（Val Verde County）的存在」。

圖像來源，Texas Senate 圖像加註文字， 德州參議員坎貝爾反對孫廣信的集團收購土地興建風電場

據德州媒體報導稱，孫廣信這位曾在中國人民解放軍服役的富商自 2016 年以來在德州魔鬼河（The Devils）地區購買了14萬公頃的土地。

魔鬼河是德州原生態保持最好的河流之一，是多種瀕危物種的家園，同時也是美國空軍勞赫林基地（Laughlin Air Force Base）所在地。勞赫林是一個空軍飛行員培訓基地。根據近期福布斯雜誌計算，這塊土地的市場價值約為 1.1 億美元。

反對孫廣信收購的州參議員坎貝爾在對投資案調查後告訴CNBC電視說：「看起來像是特洛伊木馬」。

她還補充說：「如果敵對國家入侵我們的基礎設施，那可能是災難性的」。

圖像來源，Guanghui.com 圖像加註文字， 新疆廣匯實業投資（集團）有限責任公司董事長孫廣信

孫廣信是誰？

美國福布斯新聞形容孫廣信是中國改革開放期間一位「白手起家」的億萬富翁。

孫廣信畢業於西安陸軍學院，有天津大學EMBA學位。他曾在中國人民解放軍某部隊服役，參加過1979年的中越邊境戰爭，並曾晉升至上尉軍銜。他不但是知名企業家和政治人物，也是高級經濟師。

中國媒體報道顯示，他的社會職務包括：全國工商聯常委，全國光彩事業促進會常務理事；自治區第八屆政協委員、第九屆政協常委，自治區工商聯副會長，直屬商會會長，自治區青聯副主席，中西部地區經濟顧問自治區人民政府參事、首屆新商聯盟主席、新疆發展商會會長、全國十大傑出青年、寧夏中衛市人民政府首席高級經濟顧問。

另外，福布斯雜誌在介紹孫廣信時還形容他從「農民的兒子」到創立和主持廣匯集團，「一個龐大的企業集團，去年創造了超過 290 億美元的收入，員工超過 10.8萬人」。

福布斯還稱他為「神秘的億萬富翁」，並估計他的淨資產為21 億美元，列為全球排名第1750和中國富翁排名第293。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 德州的魔鬼河是當地原生態保持最好的河流之一

從「生態威脅」到「軍事威脅」

美國方面首先開始關注孫廣信麾下集團收購土地的是「魔鬼河保護組織」 (DRC) 的一些當地環保活動者。

DRC在 2021年6 月發表的一份聲明中說，他們最初只是對土地收購項目和相關建立風電場的提議表示擔憂，擔心這些計劃可能負面影響當地「溶岩含水層（地下水資源）、瀕危物種、野生自然觀察盆地、私有地產價值、候鳥和蝙蝠生態」。

但這些針對環境影響的擔心很快就擴大到對「空軍基地和埃爾科特電網的國家安全問題」的擔心。埃爾科特（Ercot）是運營德州電網的組織。

最終，在中美關係緊張的大背景下，來自民間的抗議不就即引起了政界人士的關注。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 德州聯邦參議員克魯茲指稱中國風電投資項目可能威脅國家安全

去年以來，德州和聯邦議員紛紛向媒體表態，要求政府調查這一中國商人投資項目。各方的擔心包括：風力發電設施可能「收集軍事情報」，可能通過接通德州電網發動「網絡襲擊」或「切斷電力供應」。

德州參議員克魯茲（Ted Cruz）在寫給前財政部長姆奴欽（Steven Mnuchin）的信中說：「有人擔心一個與中共有聯繫的項目距離空軍飛行員培訓基地如此之近，以至於可能威脅到我們的競爭優勢和國家安全」。

克魯茲還具體要求美國外國投資委員會 (CFIUS) 調查上述收購案的「潛在國家安全風險」。不過，令地方政客不滿的是，這一項目去年年底順利通過了聯邦政府調查並獲得批准。

美國前任國會眾議院議員赫德（Will Hurd）在接受《外交政策》雜誌訪問時批評說：「為什麼我們允許一家中國公司在美國興建這個項目？一位美國退役軍官不可能在中國做這種項目」。

廣匯集團美國子公司之一GH America的發言人林賽 (Stephen Lindsey) 告訴美國媒體說，集團提議修建的風電場，因為「超標遵守和完成監管框架規定」而獲得聯邦批准。這位發言人也同時表示，希望德州新法不會影響集團正常的商業計劃。

州參議員坎貝爾承認，新法沒有追溯力，也就是說，對已經開始的項目沒有約束力。不過，她堅持表示會繼續努力阻止這個「令人擔憂」的項目。

其他觀點與評論

圖像來源，Reuters

在美國媒體和政客對上述收購投資案爭論不休之餘，也有更多分析人士對事件有其他角度的解釋。

有一種看法認為——樹大招風，特別是在今日中國，民間企業家和富豪正面對日益嚴格的政府監管。國際媒體廣泛報導了馬雲和他的阿里巴巴以及螞蟻集團，以及教育、遊戲等行業巨頭所遭受的重拳「懲罰」案例。

一些長期觀察中國的分析人士指出，北京最近針對民營企業界的一系列打擊行動似乎都在傳遞一個訊息——在中國，只有「共產黨」一個老大。

福布斯專門報導全球富豪的記者海亞特（John Hyatt）分析廣匯集團在美國的投資時說：「和很多中國人一樣，孫可能就是想把資金從中國帶出來」。