伊斯蘭教法：親歷沙裏亞法的五位女性和她們的故事

斯瓦米納森·納塔拉楊（Swaminathan Natarajan）

BBC國際部

2 分钟前

圖像加註文字， 許多生活在沙裏亞法下的女性可以工作與學習。

塔利班上一次在阿富汗掌權時（90年代末）以其殘暴統治和嚴厲打壓女性權利而聲名狼藉。當時在塔利班統治下，女性無法接受教育、不能工作，幾乎無法擔當任何公共角色。

這次，塔利班表示他們將不會阻止女性受教育以及就業。

然而，自從2021年8月15日奪取政權以來，塔利班又以安全局勢為由命令所有女性不要重返工作崗位（公共衛生領域除外）；還宣佈大學將按性別分開授課，規定了女生新的著裝要求。

塔利班說，他們將允許女性在沙裏亞或伊斯蘭教法（Sharia or Islamic law）的「框架內」行使其權利 - 但這到底意味著什麼？

從廣義來講，沙裏亞法就是根據真主安拉的意願生活，也是所有穆斯林生活中應該遵循的凖則，包括禱告、禁食以及向窮人捐款。

沙裏亞也是伊斯蘭教的法律制度。一些伊斯蘭法庭的嚴懲經常受到人權組織的批評，但沙裏亞法的具體運用在世界範圍內差異巨大。

儘管政治自由有限，但在個人生活層面，大多數生活在沙裏亞法國家的女性並沒有經歷過塔利班在上次掌權時（1990年代）推行的那些令人窒息的種種條件和限制。

BBC採訪了五位女性，她們分別來自沙特阿拉伯、尼日利亞、伊朗、印度尼西亞和文萊，聽她們講述在沙裏亞法下生活的經歷和感受。

「相對更自由」

圖像來源，Hannan Abubakar 圖像加註文字， 阿布巴卡對沙特的變化感到高興。

我叫阿布巴卡（Hannan Abubakar）。我有贊比亞血統，但大部分時間生活在沙特阿拉伯。

我上的是一所使用印度教學大綱的國際學校。在校車上男孩和女孩分開坐。在學校餐廳內男女學生都有各自的就餐區。大多數時候我們在不同教室。但有些課程是由男老師教。

女學生可以參加體育運動，但不能和男同學一起。我們（男生和女生）分別在不同天慶祝體育活動日。但老師並沒有歧視女生。

圖像來源，Hannan Abubakar 圖像加註文字， 阿布巴卡（最右邊）說，頭巾不是必須的。

沙特現在要自由得多。女性可以獨自旅行和開車了。我正打算不久獲取駕照。

幾年前，我們沒有電影院，但現在有了。那是我最喜歡去的場所之一。我不必蒙面，頭巾也不是「必須」要戴。

過去，餐館裏分家庭區和單身區，現在已經不分了。在公共場所，男性和女性也可以在一起了，比如，我會出去和男同事一起吃午飯。

圖像來源，Hannan Abubakar 圖像加註文字， 和朋友和家人去電影院。

但沙特是穆斯林國家，因此沒有夜總會、酒吧等，也不允許喝酒。

我在吉達的私營部門工作。我們公司是根據員工的工作性質而不是性別來決定工資。

我今年30歲。當我遇見我的白馬王子時就會結婚。父母對我很支持，沒有強迫我結婚。

有人說沙特改革太慢，但我媽媽在我出生前就在沙特，她個人感覺變化非常大。

「酒精非法，但派對上照喝不誤」

圖像來源，Mahsa 圖像加註文字， 瑪莎說伊朗女性的自由很大程度上取決於她們的家庭背景。

瑪莎（Mahsa）來自伊朗（出於安全考慮，瑪莎要求不要使用她的全名或露臉）。她說，女性所受到的限制很大程度上取決於她的家庭背景。

伊朗社會可以分為三類，一類是非常虔誠的教徒。他們非常嚴格、視野狹窄、偏見 - 他們甚至可以因為女兒或姐妹與男朋友關係這樣一件簡單的事而殺死她們。

第二類是像我家人那樣的- 城市中產階級。他們的重點就是讓孩子接受教育和就業；第三類是一小群不受法律限制的富裕精英階層。

我在德黑蘭出生和長大。在學校和大學期間，我和男生一起學習。大多數伊朗父母希望自己的孩子學習醫學或是工程學。但我未能被牙科學院錄取，因此學了英語。我在幼兒園教書。

伊朗女性可以到不同城市去旅行。單身女性也可以租房自己住。她們也能自己住旅館。

我自己有車，可以開車在城裏轉轉，不需要男性陪伴，但必須要戴頭巾。

圖像來源，Mahsa 圖像加註文字， 瑪莎自己有車。

如果年輕情侶在外面做出一些有傷風化的事被宗教警察發現的話就會有麻煩，但通常在行賄之後就能放行。

有時，他們會把犯事者帶到警察局，並把他們的父母叫來羞辱一番。

我和男朋友結婚前談了4年戀愛。我們經常去電影院、公園和許多地方。我很幸運，沒被攔下來盤問過我們是否已婚。

我父母對我管教很嚴。他們總是讓我晚上9點前回家，也不讓我跟朋友一起去旅行。但結婚後我更自由了。

雖然伊朗不許喝酒，也沒有酒吧。但人們偷偷買酒，尤其在派對上，大多數人都喝酒。我自己不喝，因為不喜歡酒精的苦味。

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我不想要小孩 - 我們的工資太低，請不起保姆。照顧家、孩子以及丈夫對我來說太累了。

我信主，但不是很虔誠。我不每天禱告。

「沙裏亞法好過任何其他法律」

圖像來源，Huwaila Ibrahim Muhamma 圖像加註文字， 穆罕默德說她在沙裏亞法庭為女性伸張了正義。

我叫穆罕默德（Huwaila Ibrahim Muhammad）。我是一名沙裏亞法律師，從業18年，在卡諾、阿布賈以及拉各斯都工作過。

我相信伊斯蘭教法。尼日利亞的12個州使用伊斯蘭教法，它既用於刑事法，也用家庭法。我既在沙裏亞法法庭從事律師工作，同時也在普通法法庭工作。

沙裏亞法庭是由男法官主持的，但女性可以毫無畏懼的參與辯論。

通常，寬恕罪犯的餘地很大，法官在判最高刑罰之前需要考慮一系列減刑因素。

在一些犯罪案例中，罪犯受到公開鞭刑懲罰，但我還沒見過女性受此刑罰。在伊斯蘭法中，通姦罪者會受到以亂石砸死的處罰，但由於受到國際輿論關注，兩項石刑判決從未真正實行。

關於遺產繼承方面，男性所得是女性的兩倍。這聽起來很不公平，但卻有其背後原因 - 因為女性沒有財務責任。保護女性通常是父親、兄長和丈夫的義務。

圖像來源，Huwaila Ibrahim Muhamma 圖像加註文字， 她說，無論性別如何都能得到公正判決。

是的，教法中有一句話說丈夫可以打妻子 - 但正確的理解是丈夫可以假裝或是象徵性地打。教法並不允許傷害或打傷妻子。

一些女性以虐待罪把丈夫告上法庭。我曾代表和打贏過多起這樣的官司。我認為為他們伸張了正義，無論性別如何。

在尼日利亞，女性不必遮臉。但這裏的女性習慣穿遮身長袍。如果有人穿短裙會讓人覺得很怪。但我認為，如果女性不帶頭巾或是穿長袍遮蓋全身受到懲罰是不應該的，因為女性有選擇的權利。

如果能正確使用沙裏亞法，那它比任何法律都好。

「我知道對與錯」

圖像來源，Izzati Mohd Noor 圖像加註文字， 努爾信伊斯蘭教

我叫努爾（Izzati Mohd Noor），在文萊出生和長大。 2007年我17歲時獲得政府獎學金來到英國學習。

我在英國讀高中，上大學並獲得碩士和博士學位。我在倫敦學的是化學工程。之後在一家投資銀行做軟件開發工作。

幾周前我回到文萊。文萊大多數人信封伊斯蘭教。人們一直以來都使用沙裏亞法，包括婚姻、離婚以及繼承。直到2014年，文萊才開始用沙裏亞法來處理刑事案件。但至今為止，並沒有執行過極端懲罰。

基本上，女性可以隨意穿戴 - 如果你去健身房，可以看到戴頭巾的女性，但也有穿運動胸罩的女性。

我們沒有任何宗教警察來懲罰人們。作為教育的一部分，我們在學校中會學習伊斯蘭教的五大支柱（也稱五功）、伊斯蘭經濟學以及沙裏亞法。

早上我會學習數學與科學等學科。下午，我會去宗教學校上學，學校裏男女老師都有。

圖像來源，Izzati Mohd Noor 圖像加註文字， 在學開飛機時，努爾遇見了未來的老公。

在遺產繼承方面，根據沙裏亞法，兄弟通常比姐妹多得2倍。但在文萊，像我過世的祖父母那樣，大多數人都會留下遺囑，在這種情況下它就會取代沙裏亞法。

我並沒有做到每天祈禱5次，但我盡力而為。我小的時候父母對禱告要求很嚴。有一段時間我根本不祈禱，但後來我慢慢找到了自己的路。

我還學會開飛機，並獲得了駕駛員執照。在飛行課中我遇見了男友，他來自德國北部。

在我們戀愛關係一開始我就告訴他我信伊斯蘭教，並希望在伊斯蘭宗教背景下組建家庭。他尊重我的意願，並皈依伊斯蘭教。我們不久將結婚。

有些穆斯林學者認為未婚男女不應該廝守在一起。但我強烈感覺，兩個希望結婚的人在同意共度餘生之前應該花時間在一起相互了解。

圖像來源，Izzati Mohd Noor 圖像加註文字， 努爾說，許多文萊女性都取得了成功。

我知道根據伊斯蘭宗教，什麼該做、什麼不該做；我也知道我自己行為的對與錯。它們是兩回事。

我不戴頭巾。有些人甚至會說我不是一個真正的穆斯林。但對我來說，這是我與真主之間的事。如果真主認為我的行為是錯誤的，我會懺悔。

我認為文萊只有一小部分人非常保守 - 大多數人都很寬容。接受教育和學習新技能是伊斯蘭的核心價值。我不知道女性不能受教育的理念從何而來。我認為這不符合伊斯蘭教義。

我每天都在努力成為一個更好的穆斯林。

「它是我們信仰的一部分」

圖像來源，Nasyiratu Dina 圖像加註文字， 納西汝圖蒂娜喜歡音樂與唱歌。

我叫納西汝圖蒂娜（音譯，Nasyiratudina），來自印度尼西亞。我今年19歲，學習經濟。我還是一位男性高管的兼職秘書。業餘時間在幼兒園任教。

我在亞齊省的亞齊貝薩爾出生和長大。印尼是世界上最大的穆斯林人口國家，但只有亞齊省受沙裏亞法管制。

我每日禱告5次。沙裏亞法是我們宗教信仰的一部分。我贊成伊斯蘭教法的嚴懲：它能起到威懾罪犯和防止犯罪的目的。

我穿長袍戴頭巾，但不遮面。這裏的女性不能穿短裙和短褲。

我可以相當獨立。在大學裏男女生可以上相同的課，但需要分開坐。我們也可以跟男生講話與互動。我跟男同學說話，但不多。

圖像來源，Nasiryatu Dina 圖像加註文字， 納西汝圖蒂娜希望成為商業領袖，並開辦一所幼兒園小學。

我的一些朋友墜入愛河，相愛真好。但未婚男女不能結伴而行，或是在公共場合卿卿我我秀恩愛。許多女性不希望在婚前發生性關係，因為它有悖於我們的宗教。

但幾個男生和幾個女生可以一起出去 - 我們會在購物中心、餐館或是宗教場所見面。我們這裏沒有電影院，這一點很悲慘。

但我會在電視上看電影。我在社交媒體上也很活躍。我喜愛音樂，還參加和贏過歌唱比賽。

在伊斯蘭教中，男子可以娶四位妻子。但我不想當任何人的第二、第三或第四位妻子。每個女性都值得擁有一個完全屬於自己的丈夫。

我希望成為商業領袖，並開辦一所幼兒園。