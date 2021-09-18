恆大爆發債務危機、澳洲建造核潛艇、弦子訴朱軍案遭駁回和本周更多重要故事

46 分钟前

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9月第三周，中國恆大集團的債務危機引起外界關注，多地出現投資者再求恆大集團還債的畫面。恆大集團承認正面對著「前所未有的困難」，並稱這是由對集團的「持續負面新聞報道」所導致。

另外，北京一家法院駁回了周曉璇（弦子）針對中國知名電視主持人朱軍提起的、在中國具有里程碑意義的性騷擾指控，原因是證據不足，但她聲言會上訴。本案原告弦子指控朱軍在2014年在她還是央視實習生的時候強行撫摸和強吻她。該案被指再次點燃了中國的#MeToo運動，並提高了中國女權意識。

國際方面，英國、美國和澳大利亞三國宣佈簽署一項歷史性的安全協議，分享先進的防禦技術及情報，此舉被認為旨在對抗中國。

剛剛過去的一周，BBC中文的以下新聞內容受到讀者的關注。如果你錯過了它們，BBC中文帶你一一回顧。

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中國恆大集團遭投資者圍堵總部抗議後，承認正面對著「前所未有的困難」，並稱是由「對本集團的持續負面新聞報道」所導致。

恆大集團星期二（9月14日）向香港交易所提交公告，證實集團過去三個月物業銷售成績持續惡化，並已聘請財物顧問研究解決方案。該集團在另一份聲明中否認正破產重組。恆大集團在香港上市的相關股票當天普遍暴跌，其中中國恆大星期二收盤下跌11.87%，恆大汽車跌24.66%，恆大物業跌12.01%。

恆大總部門前聚集的散戶們繼續高聲齊喊，「還錢！還錢！」一位婦女聲淚俱下地指責，「你的良心都讓狗吃了嗎？」恆大高管癱坐在牆角，閉著眼睛，一動不動。恆大財富的兌付危機被定格為這樣一個戲劇化、情緒化的畫面，傳遍中文互聯網。

不過，如果仔細分析恆大上月發佈的財報，不難發現，恆大財富的困境，只是這家「中國第一房企」面臨危機的「冰山一角」。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， AUKUS：澳英美三國首腦簽署新安全協議後如何表態

英國、美國和澳大利亞三國宣佈簽署一項歷史性的安全協議「AUKUS」（三國名字縮寫組成），分享先進的防禦技術及情報，此舉被認為旨在對抗中國。

通過該協議，美國將幫助澳洲首次建造核動力潛艇。協議還涵蓋人工智能、量子技術和網絡安全合作。協議強調澳洲將建造的只是核動力潛艇，而非發展核武器。

這是數十年來這三個國家之間達成的最重量級的防衛伙伴機制。分析稱這三個國家對中國在印太地區日益增長的實力和軍事存在感到憂慮。

中國駐美大使館對此回應稱，各國不該建立針對或損害第三方利益的排他性集團。各國應該「拋棄冷戰思維和意識形態偏見」。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 中國版 #MeToo：法院裁定弦子提供的證據不足，判決駁回訴訟

中國北京一家法院駁回了周曉璇（弦子）針對中國知名電視主持人朱軍提起的、在中國具有里程碑意義的性騷擾指控。

海澱區人民法院裁定，弦子提交的證據不足以證明朱軍對她性騷擾，一審駁回訴訟請求。

本案原告弦子指控朱軍在2014年在她還是央視實習生的時候強行撫摸和強吻她。該案被指再次點燃了中國的#MeToo運動，並提高了中國女權意識。不過，中國法院很少受理此類案件，而且中國最近才通過立法明確界定性騷擾。

本名周曉璇的弦子，在2018年於網上發表一篇文章，首次提出對朱軍的性騷擾指稱。該文章在網上引起熱議，並促使許多人站出來講述自己被性騷擾的遭遇。同年，弦子對朱軍提起了法律訴訟。作為中國中央電視台知名主持人的朱軍否認所有指控。

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中國現有疫苗出海後有效力遭質疑，而中國國內正在堅決執行「清零政策」，以期達到用暫時的封閉物理空間的辦法來提高其國內新冠疫苗接種率的目的。因此中國急需一款有效力更高的mRNA疫苗來幫助其提高疫苗接種率，引進國外現有成熟技術是最快的選擇。但中國似乎傾向於自主研發mRNA疫苗。

近期中國西南省份雲南電視台旗下的微信公眾號「雲視新聞七彩雲」發文稱，中國第一個mRNA（信使核糖核酸）新冠疫苗生產車間在雲南當地建成，預計下月投產。這是中國加緊布局mRNA的最新進展。

此前中國復星醫藥一直嘗試引進歐美的mRNA疫苗，以幫助中國提高疫苗接種率，建立免疫屏障從而達到保護高危群體的目的。但復星的行政審批遲遲未落地，評論認為，中國當局延遲審批為中國的國產疫苗贏得時間，維護公眾對中國疫苗的信心。除此之外，對於疫苗生產商來講，中國國內仍有巨大的疫苗接種市場留給mRNA疫苗。

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1938年，德國納粹黨主要成員、歐洲猶太種族大屠殺的主要策劃者海因裏希·希姆萊（Heinrich Himmler）派遣一支五人小組前往西藏，尋找被想象中的雅利安（Aryan）種族的起源。作家瓦伊巴夫-普蘭德爾（Vaibhav Purandare）在一本書中講述了發生在這次穿越印度的探險之旅中的有趣故事。

第二次世界大戰開始前一年多，一群德國人偷偷地從印度東部邊境登陸。 他們的任務是發現「雅利安種族的起源」。