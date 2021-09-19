AUKUS：澳英美新協議如何改變印太區域的權力平衡

蘭加納·特瓦裏（Suranjana Tewari）

BBC記者發自新加坡

1 小时前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 該協議涉及多個領域的信息和技術共享，包括軍事情報和量子技術以及巡航導彈的採購。但核動力潛艇是關鍵。

亞太地區將建立新的安全伙伴關係AUKUS，英國和美國將為澳大利亞提供建造部署核動力潛艇的技術和能力。雖然美國官員表示，此舉並非旨在對抗中國，然而許多專家表示AUKUS協議標誌著該地區戰略和政策模式的轉變。

而且，新協議的時機尤為重要：就在美軍撤出阿富汗一個月後，引發各界針對美國在亞太區域承諾的懷疑。

英國也渴望更多地參與亞太地區事物，尤其是在其退出歐盟和澳大利亞越來越關注中國的影響力之後。

「這是一件『大事』，因為這明確表明，三個國家都在劃清界限，發起和抵制中國共產黨在印太地區的侵略行為」，澳大利亞北領地政府國家安全顧問高級總監蓋伊·博肯斯坦（Guy Boekenstein）告訴BBC。

「這也公開表明了我們對此的共同立場以及對一個穩定和安全的印太地區的承諾——過去70年來，這一地區導致了該地區的繁榮，包括中國的經濟增長。」他補充說。

圖像來源，PA Media 圖像加註文字， 伊利莎白女王號是英國最新入役的航空母艦，目前正在進行第一次全球訪問行程，以抵達亞太地區。

協議涉及哪些內容？

該協議涉及多個領域的信息和技術共享，包括軍事情報和量子技術以及巡航導彈的採購。

但核動力潛艇是關鍵。它們將在南澳的阿德萊德（Adelaide）建造，美英兩國將為其生產提供技術諮詢。核動力潛艇比常規潛艇更隱蔽，它們運行安靜，能夠輕鬆移動，更難被發現。

「核潛艇具有強大的防禦能力，因此對該地區產生影響。世界上只有6個國家擁有核潛艇。它們是一種非常強大的威懾能力，而且沒有給他們核武器」，澳洲戰略政策研究所（Australian Strategic Policy Institute）安全部主任邁克爾·舒布里奇（Michael Shoebridge）說。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， AUKUS：澳英美三國首腦簽署新安全協議後如何表態

核動力潛艇比常規潛艇更隱蔽，它們運行安靜，比常規動力艦船更快、更難被發現。

至少有8艘核動力力潛艇將得到這個新協議的支持，儘管目前還不清楚它們將何時部署。而且由於澳洲缺乏核基礎設施，此過程將需要更長時間。它們將不會有核武裝，只以核反應堆為動力。

澳大利亞總理莫里森（Scott Morrison）說：「讓我明白表示：澳洲並不尋求獲得核武器或建立民用核能力。」

美國總統拜登（Joe Biden）補充說，最初將有一個18個月的磋商期，由三國團隊決定如何運作，並確保遵守承諾。然而，位於華盛頓特區的智庫史汀生中心（Stimson Center）東亞項目聯合主任孫韻（Yun Sun）說，此舉明確表明美國和英國邁出向一個非核動力國家出口核子技術的一大步。

這正是這個新伙伴關係的獨特之處。

「這項技術是非常敏感的。坦白說，這在許多方面是我們政策的一個例外，我預計今後在其他情況下也不會這樣做。我們認為這是一次性的，」一位美國官員告訴路透社，並補充說華盛頓以前只分享過一次核推進技術（ nuclear propulsion technology）給其他國家，1958年的英國。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 過去數十年來，「五眼聯盟」是西方強國分享情報的有效途徑。

亞洲如何反應？

近年來，中國在該區域展現越來越強的實力和影響力。

「我們聽到了有關合作的消息，但隨之我們看到了是北京對台灣和香港的威脅，以及南海的快速軍事化。因此，當涉及到戰略問題時，發起抵制似乎是唯一對中國有效的作為，」舒布里奇強調。

美國也一直在該地區與日本、韓國、泰國和菲律賓，以及印度和越南的其他伙伴關係中投入大量經費。

舒布里奇認為，面對中國日益增長的實力所產生的擔憂，AUKUS結盟能使所有這些國家受益。

他補充說：「該地區會理解這一點。這是個地緣政治轉變的一部分，而這個轉變是由一件大事情推動的——就是習近平正在採取的方向。宣佈成立AUKUS回應全球最大的民主國家越來越多地參與其中，目的是抵禦中國力量。」

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據報道，反應是積極的，即使它是一種默默的承認。

美國智庫「德國馬歇爾基金會」（ German Marshall Fund ）亞洲項目主任葛來儀（Bonnie Glasser）分析稱：「根據我從美國官員那邊的了解，美國與那些對印太地區的和平與安全感興趣的盟友交談後，沒有什麼負面回應。在該區域，人們支持對威懾（deterrence）戰略，並支持美國及美軍在該地區的存在。」

這對澳中關係意味著什麼？

圖像來源，Reuters/EPA 圖像加註文字， 在澳洲支持對新冠病毒的起源進行全球調查後，雙方政治關係急劇惡化。

毫無疑問，因該協議而改變的一種關係是中國和澳洲之間的關係。過去，兩國一直是強有力的貿易伙伴，大量中國學生留學澳大利亞。然而，在澳洲支持對新冠病毒的起源進行全球調查後，雙方政治關係急劇惡化。

AUKUS表明澳洲正在向美國和英國看齊，但也預示著後者對澳國的一次信任投票：澳洲希望在亞洲區域安全方面扮演更積極的角色。

「澳洲擁有核動力潛艇並不意味著它的軍力會比中國更強大。但它確實改變了該地區的力量平衡; 因為，如果中國確實面臨南海或台灣海峽的安全局勢，這將影響中國必須的軍事凖備或反應。它確實改變了該地區的權力平衡」。

針對該協議，中國駐華盛頓大使館表示，有關國家「應該擺脫冷戰思維和意識形態偏見」。然而，中國大陸方面的反應可能更加強烈。

「什麼是中國式的反感？人們當預期北京會有激烈的反制......但這又反過來讓澳洲與美國在威懾中國的工具箱中又多了一個工具，」新加坡智庫東南亞問題研究所（ISEAS-Yusof Ishak Institute）高級研究員鐘偉倫（William Choong）說。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 澳大利亞紅酒最大的海外市場在中國，但中國對澳洲的進口貨開徵關稅，令兩國紅酒貿易大跌。

哪些國家擁有核潛艇？