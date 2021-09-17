維基百科以親中勢力滲透為由封禁「中國大陸維基人用戶組」七名編輯

克里斯·瓦蘭斯（Chris Vallance）

BBC科技事務記者

1 小时前

圖像來源，Getty Images

維基百科（Wikipedia）所屬的美國非營利組織表示，這個由公共用戶自由編輯的百科全書已經遭到「滲透」，其目的是幫助中國推進其目標。

維基媒體基金會（Wikimedia Foundation）向BBC表示，這種滲透已經威脅「維基百科的根基」。

該基金會已經對七名被指與中國組織有關的編輯下達禁令。

中國大陸維基人用戶組（Wikimedians of Mainland China）指控該基金會的做法是「對一小部分人進行了毫無根據的誹謗」。

「迅速回應」

她向BBC表示，該基金會對中文維基百科中的滲透已經進行了接近一年的調查。

但是在今年夏天，對於志願編輯安全的「可信威脅」已經「令我們優先採取迅速回應」。

丹尼斯寫道，該基金會正在與團體「佔領」進行鬥爭，這種行動是指一組用戶佔據維基百科的編輯權，以支持某一種特定觀點。

而基金會最近已經設立一個虛假信息團隊。

「操控內容」

丹尼斯向BBC表示，在這一案例中，這些滲透者試圖宣傳「中國的目標，以他們所實施的信息過濾進行演繹」。

「操控內容是一個目標，」她說。

不過她也表示：「我不能夠就此將矛頭指向中國政府，也沒有信息引導我這樣做。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 來自兩地的志願編輯曾經在關於香港政治事件的維基百科文章中展開「編輯戰」。

不過，維基百科表示，這場針對中國大陸維基人用戶組的「長期深入調查」，已經令這個號稱有300名成員的組織當中的七名用戶被封禁，並撤銷了另外12人的管理者權限。

此外還有一些擔憂，是掌握大權的管理者角色選舉可能被操控，以及編輯過程可能有被壓倒性控制的風險。

另有其他編輯被要求修正自己的行為。

在一份回應有關禁令的帖文中，中國大陸維基人指控維基媒體基金會「未經考究、未聽取社群意見」而作出有關行動。

但是，丹尼斯表示，基金會採取的行動是有將中國大陸維基人和香港志願編輯之間的衝突考慮在內。

而在香港《蘋果日報》宣告停止營運，其一眾高層人員被拘捕之後，狀況更加惡化。

《香港自由新聞》的報道指，中國大陸編輯越來越多地在維基百科的文章中「鼓勵使用中國官方媒體作為可靠的新聞信息來源」。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 《蘋果日報》停刊當日，民眾排隊搶購最後一期報紙。

報道揭露了一些人還在網絡聊天群組當中討論，將香港的編輯舉報給香港警務處國家安全處。

《香港自由新聞》記者鄭嘉如（Selina Cheng）向BBC表示，香港維基百科社群的一些成員現在都對「評論政治敏感的文章」感到害怕。

「香港用戶害怕他們可能會因為身份被暴露而成為目標，」她說。

他們已經向維基媒體基金會的信用與安全團隊求助。

「信息偏壓」

幾周前，該基金會對一個安全警告作出回應，在兩個維基百科網站被封鎖的司法管轄區限制獲取個人信息——其中包括中國。

該機構擔心一些志願編輯——當中有些是年輕人——可能會受到「國家行為體或其他意在進行信息偏壓的人員」的不正當對待，或者被迫分享個人信息。

丹尼斯表示，相關的「軟件」顯示，基金會的行動奏效，沒有數據被濫用。

不過，最新一輪反滲透行動仍有必要，因為個人會不經意地分享了個人信息從而將自己置於險境，「比如出席當地會議或者分享個人電郵地址」給其他用戶。

「受害風險」

「當基金會有可靠信息顯示一些志願編輯可能不懷好意進行互動時——在本案例中就有很多——我們或者會覺得有需要移除這些個人的登錄資格來保護社群，」她說。

「在這種情況下，用戶會被封鎖。」

丹尼斯表示，她很確信任何用來保護維基百科的措施都不應該令想要加入該社群的中文使用者卻步——包括在中國「為自由和開放知識」而努力並且可能冒過受害風險的志願編輯。