俄羅斯選舉2021：你需要了解的五個問題

卡特琳娜·肯科洛娃（Kateryna Khinkulova）

BBC俄語組記者

36 分钟前

圖像來源，Getty Images

9月17日至19日，俄羅斯舉行議會及地方選舉。

俄羅斯總統總統普京（Vladimir Putin）表示，這是該國「社會生活中最為重要的事件」。

為何這次選舉如此至關重要？為解答這一疑問，我們為你梳理以下五個你需要知道的問題。

1. 被選舉人與選民分別是誰？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 被稱作國家杜馬的俄羅斯下議院全部450個席位有待選出。

有待選出的是被稱作國家杜馬的俄羅斯下議院的全部450個席位。

俄羅斯擁有議會及總統。總統在決定國家發展的政治及經濟事務中擁有更多真正的決策權，但議會在提出新法律的問題上也扮演著關鍵角色。

作為一個聯邦制國家，俄羅斯由85個聯邦主體組成，其中包括不同共和國以及地區。在地方上設有地方政務委員會或地方議會，由於這些機構掌握當地開支，可以直接影響人們的日常生活，它們在地區發展事務中起到重要作用。

因此對於每個地區的人來說，誰可以被選入本地立法機構可以說是極為重要的事情。涉及此次選舉的是俄羅斯境內85個地區中39個地區的當地政務委員會或議會席位，以及9個地區及共和國的最高行政長官。

俄羅斯的選舉制度為混合制。在國家杜馬的席位中，一半由政黨比例代表制決定，一半由單一選區中的最高得票者當選。

俄羅斯擁有超過1億8百萬註冊選民，同時還有超過兩百萬俄羅斯人在海外參與投票。在俄羅斯境內預計將有超過9萬5千個投票站。

俄羅斯幅員廣闊，橫跨11個時區。這意味著當遠東堪察加（Kamchatka）地區的第一批投票站開門時，許多在俄羅斯西部、歐洲地區的居民還處在前一晚，尚未入睡。

2. 選舉為何持續三天？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 此次投票規定按照新冠疫情限制措施進行了修改，期限也放寬到三天。

俄羅斯的各項選舉投票日通常設在周日，持續時間為一天。

自去年起，這一規定按照新冠疫情限制措施進行了修改，同2020俄羅斯修憲公投一樣，此次投票期間當局要求遵循保持社交距離的規定，期限也放寬到三天。

因此，選舉投票時間自9月17日周五起開始，到9月19日周日截止。

在一些地區，人們還有機會通過一個選舉委員會網站進行遠程投票。

3. 競選者是誰？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 普京本人沒有參選。作為總統他不能被選舉進入議會，但他將會投出自己的一票。

有超過12個政黨及數百名獨立候選人參與此次競選。

他們中的許多人已有政黨所屬，這些政黨在所有選舉產生的機構中佔支配地位。

此次選舉獲得關注的一大原因在於，大多數反對派候選人被禁止參與競選。俄羅斯當局堅持表示，這些人士之所以被禁止參選，是因為他們牽涉正在進行的多宗刑事調查。

被禁選的候選者中，既有此前已經被選舉進入地方立法機構的人士，也有從未參選人士。

普京本人沒有參選。作為總統他不能被選舉進入議會，但他將會投出自己的一票。

4. 「智能投票」是什麼？谷歌與其有何關係？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 俄羅斯反對派政治人物阿列克謝·納瓦爾尼及其支持者推出了策略性投票工具"智能投票"

2018年，俄羅斯反對派政治人物阿列克謝·納瓦爾尼（Alexei Navalny）及其支持者推出一個策略性投票工具，名為「智能投票」。他們認為，這款工具會在選舉中降低執政黨鞏固權力的機率。

這個應用程序會對選民投票決定提出建議，目的是防止當局支持的候選人從選舉中勝出。

納瓦爾尼和他的團隊表示，這一系統在一些地方選舉中已經被證明有效，但俄羅斯當局及一些反對派政黨並不認同這種說法。

納瓦爾尼自今年1月起一直被關押在獄中。今年夏天，所有與納瓦爾尼有關的組織均被俄羅斯當局列為極端主義組織及外國代理人，並被取締。

今年夏天，總部位於俄羅斯南部的公司「Wollintrade」向俄羅斯國家專利機構申請註冊商標「智能投票」，此後一段時間，搜索"智能投票"，結果中出現的並非這一應用程序，而是羊皮。

9月6日，俄羅斯官方媒體監管機構封鎖了「智能投票」網站，稱該平台被用於繼續從事一家被認定為「極端主義」組織的活動之中。

在俄羅斯主要搜索引擎Yandex上，「智能投票」詞條已經停止出現，但在俄羅斯境內使用谷歌時仍可找到這一結果。

在投票開始前一天，有報道稱俄羅斯多家主要手機通訊商開始限制用戶訪問谷歌文檔的雲服務。在此之前，納瓦爾尼一名助手發佈了一份建議杜馬候選人名單。

5. 預計何時會有結果？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 一些地方結果最早可以在周一揭曉，但具體進度取決於具體地區。

這取決於具體地區。

在一些地方，結果最早可以在9月20日周一早上揭曉，但在另一些地區，計票可能會需要更多時間。