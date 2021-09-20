布魯塞爾為什麼以尼日利亞性工作者的名字命名街道？

梅格·莫漢（Megha Mohan）

BBC性別與身份認同議題記者

1 小时前

圖像來源，Kevin Van den Panhuyzen/BRUZZ 圖像加註文字， 示威者舉著受害人尤妮斯的照片。

布魯塞爾說，他們將以一位被害尼日利亞性工作者的名字來命名一條新街道。這是比利時關注女性權益運動的一部分。

建設中的新街將取名為尤妮斯·奧薩楊德（音譯，Eunice Osayande）街。她是來自尼日利亞的一位性工作者，2018年被一位心懷不滿的客戶用刀捅死。

2016年，奧薩楊德滿懷對新工作的嚮往和對在歐洲尋找光明未來的憧憬來到了比利時首都布魯塞爾。

奧薩楊德原以為，那些邀請她到歐洲來的男子是星探代理人，能使自己成為影星。但他們其實是人販子。

奧薩楊德到布魯塞爾以後立即被逼迫賣淫。人販子告訴她，她欠走私團伙一大筆債，包括交通費、房租和皮條客等費用一共4.5萬歐元（約折合34萬人民幣）。

魂斷異鄉

遇害前幾個星期，奧薩楊德曾與性工作者慈善機構取得聯繫，傾訴她在賣淫中遭遇到的暴力與威脅。她擔心，由於自己是「非法移民」，無法報警。

2018年6月，年僅23歲的奧薩楊德在布魯塞爾北站附近被一名顧客用刀捅了17次，魂斷異鄉。

奧薩楊德死後不久，爆發了由布魯塞爾移民性工作者社區發起的抗議活動。抗議者要求改善工作條件，並呼籲當局為行業制定明確的法律指南。

在比利時，賣淫並不違法，但並沒有統一的國家規則。

抗議活動的組織者--布魯塞爾性工作者工會UTSOPI的負責人梅斯對BBC表示，尤妮斯的死令人痛心，那些在該地區工作的沒有合法證件的移民性工作者感受更深切。

圖像來源，Kevin Van den Panhuyzen/BRUZZ 圖像加註文字， 參加遊行的女性

暴力增多

「這一地區的暴力行為越來越多，那些最邊緣化的弱勢女性往往成為攻擊目標，」梅斯說。

警方逮捕了一名涉嫌謀殺奧薩楊德的17歲男子，目前他正在等待審判。同時，四名人口走私團伙的成員也被逮捕，他們在2021年1月被判處最高4年的監禁。

布魯塞爾市表示，希望通過用奧薩楊德的名字命名街道來引起人們對所有「被遺忘的」人口販賣、性暴力等受害者的關注。

據比利時法語廣播電視台RTBF報道，這將是比利時第一條以性工作者名字命名的街道。這條位於布魯塞爾城北的街道也是市議會以女性命名更多區域長期計劃的一部分。

用女性名字命名

布魯塞爾已經以幾位著名女性的名字命名了一些街道，其中包括比利時抵抗運動鬥士伊馮娜·內為讓（音譯，Yvonne Nèvejean，二戰期間，她在納粹佔領下的比利時幫助營救了數千名猶太兒童）和安德烈·德容（Andrée De Jongh）；

布魯塞爾還以比利時LGBT （女同性戀者、男同性戀者、雙性戀者與跨性別者的英文首字母縮寫）活動人士蘇珊·丹尼爾（Suzan Daniel）的名字命名了一座橋樑。

但布魯塞爾市議員佩爾松斯表示，女權主義不應僅僅是關注那些傑出女性，「包容性女權主義關乎所有社會階層女性的權利與抗爭」。

佩爾松斯說，比利時16-69歲的女性中，42%在一生中的某一階段遭受到過性暴力攻擊，「這一比例在性工作者身上要高得多，這也正是以尤妮斯·奧薩楊德的名字來命名一條新街的原因。」