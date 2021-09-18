AUKUS：法國召回駐美澳大使，抗議澳洲轉向新潛艇合同

8 分钟前

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， AUKUS：澳英美三國首腦簽署新安全協議後如何表態

澳洲與美英兩國早前簽訂協議，將使用英國和美國技術建造本國第一艘核動力潛艇，引起原本已經與澳洲簽訂建造潛艇合同的法國不滿。法國隨即宣佈召回駐美國和澳洲的大使進行磋商，令這次外交爭議進一步升級。

法國外長表示，這次超乎尋常的舉動，是為了反映「超乎尋常的情況」。

澳洲、美國和英國簽訂的協議稱為「AUKUS」（三國名字縮寫組成），除了建造核動力潛艇，還將分享先進的防禦技術及情報，此舉被認為旨在對抗中國。協議還涵蓋人工智能、量子技術和網絡安全合作。

澳洲和法國原本已經簽訂了一份價值500億澳元（270億英鎊）的合約，為澳洲海軍建造12艘傳統動力潛艇，這份合約將被取消。

法國外長勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）周五（9月17日） 發表聲明，形容澳洲與英美簽訂的合約等於向法國「背後插上一刀」。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 過去數十年來，「五眼聯盟」是西方強國分享情報的有效途徑。

不能接受的行為

勒德里昂的聲明又形容，新的合約是「盟友與伙伴之間不能接受的行為，它的後果將直接影響我們對盟友關係、伙伴關係和印太地區對歐洲重要性的未來計劃」。聲明又說召回大使是法國總統馬克龍的決定。

美國白宮發表聲明，指拜登政府對法國的決定感到失望，會繼續與法國商討解決分歧。

正在美國訪問的澳洲外長佩恩（Marise Payne）也表示，她明白法國感到失望，但希望可以與法國溝通，希望對方明白澳洲重視與法國的雙邊關係。

盟友之間召回大使這一舉動並不常見，外界相信這是法國首次召回駐美和駐澳大使。立陶宛早前宣佈容許台灣當局以「台灣」名義在當地設立辦事處後，中國同樣以召回大使方式抗議，並同時要求立陶宛召回駐華大使。

圖像加註文字， 目前全球有6個國家擁有核動力潛艇，澳洲將成為第7個。

史無前例的決定

BBC記者芭芭拉·布萊特－厄舍爾（Barbara Plett-Usher）分析稱，澳洲與英美簽訂的新協議固然會令法國當局蒙受經濟損失，但令法國官員更生氣的是，他們要在宣佈新協議前數小時才接獲通知。

她形容，法國召回大使大概是史無前例的決定，畢竟正如美國官員形容，法國是美國友誼「最長久」的盟友。他又說美國將會繼續與法國對話，解決雙方的分歧。她認為，拜登政府早前承諾會與盟友緊密合作，這無論如何都是一個計劃上的失誤。

如果澳洲成功透過與英美的合作取得核動力潛艇，它就會是全球第七個擁有這種潛艇的國家。