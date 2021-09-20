后翼棄兵：製作公司網飛被格魯吉亞象棋大師控告誹謗

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圖像來源，PHIL BRAY/NETFLIX 圖像加註文字， 后翼棄兵的主角由安雅·泰勒-喬伊出演。

格魯吉亞國際象棋棋手加普林達什維利（Nona Gaprindashvili）控告美國串流平台服務商網飛（Netflix，奈飛）誹謗，指控它拍攝的連續劇《后翼棄兵》（The Queen's Gambit）最後一集指她從來沒有在專業賽事中與男性下棋的說法有誤。

法庭文件顯示，那一集的背景是1968年，當時的加普林達什維利已經與最少59位男性對手進行過比賽。

網飛形容指控沒有可取之處，又說公司對加普林達什維利和她的事業有「無上的尊重」，但會竭盡所能在法庭為自己辯護。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 網飛熱播劇「后翼棄兵」引起人們對國際象棋女棋手的關注

《后翼棄兵》根據美國小說家採維（Walter Tevis）1983年的同名小說改篇，主角是一名虛構的國際象棋棋手哈蒙（Beth Harmon） 。

網飛去年透過旗下串流平台發佈連續劇版本，由安雅·泰勒-喬伊（Anya Taylor-Joy ）擔當主角。

在《后翼棄兵》最後一集中，一名旁述員描述哈蒙時提到加普林達什維利的名字，並說「她唯一不尋常的事情是她的性別，而那在俄羅斯也不是獨有的事情。世上還有加普林達什維利，但她是一名從未與男性對賽的女性世界冠軍」。

加普林達什維利周四（9月16日） 向洛杉磯聯邦地區法院提交25頁的文件指，網飛「明目張膽而且故意地，為了製造劇情氣氛這種下流和惡意的目的，就加普林達什維利的成就說謊，目的是為了讓自己虛構出來的英雄看起來做到其他人沒有做過的事，包括加普林達什維利」。

文件又指，加普林達什維利從來沒有與男性對賽「顯而易見是錯誤的，而且帶有性別歧視和貶損性」。

圖像來源，Daily Express/Hulton Archive/Getty Images 圖像加註文字， 加普林達什維利13歲就開始下棋，20歲成為世界冠軍，也是首名獲頒大師名譽的女性。

法庭的文件顯示，加普林達什維利1941年在格魯吉亞西部祖格迪迪市（Zugdidi） 出生，13歲就開始下棋，20歲成為世界冠軍，也是首名獲頒大師名譽的女性。

到了1968年，加普林達什維利「已經與最少59名男性對賽」，其中一次更是同時與28人對賽，包括10名當時的國際象棋大師。

加普林達什維利現時住在格魯吉亞首都第比利斯，也有繼續參加象棋比賽，她向法庭申請要求獲得500萬美元賠償，同時要求網飛移除聲稱她沒有與男性對賽的說法。她在法庭文件中說，這句話與原著並不相同。