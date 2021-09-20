新冠疫情：抗疫策略從群體免疫到全民接種的轉變

12 分钟前

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群體免疫的概念被華語受眾熟知源於2020年疫情從中國蔓延至英國後，英國採取的爭議性敞開城門引入新冠病毒措施，用自然免疫的方式達成群體免疫以在全社會產生抗疫。

這個概念一提出，隨即在華語社會引起極大爭議。彼時中國正在全國範圍內實行網格化居家隔離管理。英國牛津大學流行病學教授陳錚鳴此前接受BBC記者採訪時指出，對群體免疫的誤讀源於英國政府的溝通不當、東西方文化差異和部分自媒體的曲解報道。

彼時公眾認為達成群體免疫的方式是故意讓民眾感染病毒而產生抗體。

隨著對新冠疫情和新冠病毒的認知的更新，各界開始了解到，達成群體免疫的方式有自然免疫和通過疫苗接種達成的免疫。

而彼時在疫情初期談論群體免疫時，新冠疫苗還未研發成功，還在立項或者第一期臨牀試驗階段。大眾看不到通過疫苗接種而帶來的恢復正常生活的曙光。

過去一年多，新冠疫苗極速研發成功後，各國政府任可和推崇70%的新冠疫苗接種率以形成免疫屏障。彼時科學家們認為，達到70%的接種率後，就可以達到群體免疫，並且形成免疫屏障，這也成為各國政府制定解封政策的參考係數。

截至2021年9月19日，根據美國約翰·霍普金斯大學的疫苗追蹤表，全球共有16個國家達成此前科學家所設的達成群體免疫所需的70%接種率，這其中包括英國、中國、新加坡、塞舌爾等國。接種率最高的是馬耳他，達到83.09%。其中中國的接種率為72.25%。

以中國為例，達到70%的接種率理應達到保護高危人群建立免疫屏障的目的，從而恢復正常的社會經濟生活，與世界恢復往來。

但事實並非如此。中國正在經歷新一波疑似由新加坡入境人員在中國的福建省引發的疫情。9月10日至9月19日，福建省累計報告本土確診病例335例，目前住院335例。

一個月前，中國才經歷過由南京祿口機場引發的全國性疫情。

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中國為何將70%及格線提高到80%以上？

中國的抗疫專家鍾南山在7月變異病毒Delta從南京祿口機場攻入中國後稱，中國的疫苗接種率至少要達到83%才能達到群體免疫的效果。

這個新要求比此前科學界公認的70%提高13%。其中牽涉中國國產疫苗應對變種病毒有效力下降的問題。

鍾南山曾介紹，實驗室研究表明，科興等國產疫苗對德爾塔毒株的防護效果有所下降，但仍然「很有效」。通過對在今年4月廣州疫情中確診Delta毒株的153人中接種中國國產疫苗患者與未接種患者的對比，發現中國國產滅活疫苗對Delta毒株有保護作用，總體保護率接近60%，對中度症狀保護率為70%，對重症病人的保護率則達到100%。這項研究在期刊《新發微生物與感染》（Emerging Microbes Infections）上發表。

鍾南山解釋稱，「中國疫苗的有效率大概是70%左右，那麼中國需要全部人口的80%以上接種疫苗，才能夠建立一個有效的群體免疫。現在，中國的疫苗接種率大概到今年年底可以達到80%以上。」

截至2021年9月18日，中國接種疫苗約21.7億劑次。而中國希望在本土自主研發一支有效力更高的mRNA疫苗，所以遲遲未批複引進國外的mRNA疫苗。

永遠達不到的群體免疫

疫苗接種後來居上的香港，截至2021年9月18日晚上8時，共有約58.8%的人口接種兩針疫苗，還未站在70%的及格線上。

香港近期確診的輸入型個案也大多攜帶Delta變異病毒。傳染病權威專家、香港大學微生物學系講座教授袁國勇指，原始病毒株的基本繁殖率是2.5，即一名病人可傳染2.5人，以此推算，全香港需要70%接種率才可達致群體免疫。

但Delta變種病毒的基本繁殖率為7 ，若全港市民接種科興疫苗，需要142.9%的接種率才可群體免疫，即使全港均接種復必泰疫苗，接種率亦須達97.4%，因此認為香港不可能達至群體免疫。

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香港推全民接種疫苗

在香港，面對疫苗有效力和變異病毒的夾擊，群體免疫的概念正逐步被淡化。取而代之的是全民接種。

香港公務員事務局局長聶德權表示，全球疫情仍非常嚴峻，加上變異病毒傳播力強，香港須繼續努力提升疫苗接種率，基本上是能夠接種疫苗的市民均應接種。此舉既可保護個人，也為社會建立強大保護網。

在九月底前，香港政府希望已接種首劑疫苗者達到合資格人口的七成。聶德權指，至今六成合資格人口已接種第一劑疫苗，其中公務員接種率逾九成，20至59歲工作人口接種率為七成。長者接種率則較低，已接種第一劑疫苗的70歲以上長者不足三成。

港府正在爭取提高高危人群老人的接種率。此前香港社會呼籲年輕市民接種疫苗時稱，接種疫苗保護他人，現在已經變成呼籲老人接種疫苗，保護自己。

那些獲得豐富疫苗儲備的國家和地區，正在研究和實施對高危人群老人進行加強針接種的策略。未來是否全民需要接種第三針疫苗還尚待討論。

加強針的到來，意味著此前設立的群體免疫目標正在被淡化，取而代之的是全民接種。

目前科學界普遍認為，人類不可能在短時間內消滅新冠病毒，這意味著人類必須面對與病毒共存的事實。只是，像英國和新加坡等疫苗接種率達標，把新冠疫情當作流感的國家已經「與毒共存」。