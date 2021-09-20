艾美獎2021：《王冠》和《足球教練》成最大贏家

史蒂文·麥辛托什（Steven McIntosh）

BBC娛樂事務記者

55 分钟前

圖像來源，Reuters

周日（9月19日）剛剛落幕的艾美獎中，網飛（Netflix）的王室劇《王冠》（The Crown）和蘋果喜劇片《足球教練》（Ted Lasso）成為最大贏家。

《王冠》所獲獎項包括戲劇類最佳影集，吉蓮·安德森（Gillian Anderson）、奧利維亞·科爾曼（Olivia Colman）、喬什·奧康納（Josh O'Connor）和托比亞斯·門基斯（Tobias Menzies）獲得了包攬了戲劇類最佳男女主角和男女配角獎。

「與這個可愛家庭最特別的旅程，有了一個多麼美好的結局，」在《王冠》中扮演伊麗莎白二世的科爾曼談到該劇集時說。

「它的每一秒我都喜歡，我迫不及待想看接下來的內容。」

她還情緒激動地說：「我希望我爸爸能在這裏看到這些。我爸爸在新冠疫情期間去世了，他會喜歡這一切的。」

《王冠》獲得劇情類最佳劇集並不是串流播出平台第一次獲得艾美獎最高獎項，卻是網飛的首次。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 奧康納在《王冠》中扮演查爾斯王子，獲得劇情類最佳男演員獎

安德森飾演撒切爾（Margaret Thatcher），門基斯飾演愛丁堡公爵，奧康納飾演查爾斯王子，他們都憑借此劇獲獎。

《王冠》的許多被提名演員在最新一季後離開了該劇，包括扮演康沃爾公爵夫人的艾莫芮德·芬諾（Emerald Fennell）。在第五季中，艾美達·斯丹頓（Imelda Staunton）替換了飾演女王的科爾曼。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 吉蓮·安德森憑借扮演英國首相瑪格麗特·撒切爾獲得劇情類最佳女配角獎

第73屆艾美獎周日黃金時段在洛杉磯舉行，大多數提名者親自出席，不過很多英國提名者是在倫敦的另一個場地出席。

英國獲獎者包括米凱拉·科爾（Michaela Coel），她憑借《我可以毀掉你》(I May Destroy You)獲得了限定劇最佳編劇。「我把這個故事獻給每一位性侵犯倖存者，」她在領獎時說。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 米凱拉·科爾

科爾還在講話中對那些有抱負的作家說：「寫那些讓你害怕、讓你感到不確定、讓你感到不舒服的故事，你敢不敢。」

她說遠離社交媒體可以幫助他們創作出最好的作品。「不要害怕消失，離開它，離開我們一會兒，然後看看在寂靜中你會得到什麼，」她說。

這位英國作家兼女演員是為數不多的獲得艾美獎非白人明星之一，網上有批評稱艾美獎缺乏多樣性。

雖然很多黑人演員獲得提名，但在頒獎典禮上，白人演員囊括了喜劇、劇情類和限定劇類的全部12項表演獎。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 凱特·溫絲萊特

凱特·溫絲萊特（Kate Winslet）和伊萬·麥格雷戈（Ewan McGregor）分別憑借《東城夢魘》（Mare of Easttown）和《侯斯頓》（Halston）獲得限定（迷你）劇最佳女演員和最佳男演員獎。

溫斯萊特說：「我想向這十年裏其他獲得提名的女性表示感謝，大家都是相互支持的。我支持你們，我向你們致敬，我為你們所有人感到驕傲。」

在這部HBO的犯罪劇中，她扮演了一名警探，正調查賓夕法尼亞州一個工人階級社區的一名年輕女孩被殺的案件。

"《東城夢魘》是這樣一個文化時刻，它把人們聚在一起，讓人們在疫情外有其他話題，我想感謝所有觀看我們節目的人。"溫斯萊特說。

與她在劇中合作的伊萬·彼得斯（Evan Peters）和朱麗安·尼科爾森（Julianne Nicholson）也憑借劇中演出獲得最佳男配角和最佳女配角。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 漢娜·沃丁漢姆（Hannah Waddingham）和布雷特·戈德斯坦（Brett Goldstein）分別獲得喜劇類最佳女配角和最佳男配角

傑森·蘇戴奇斯（Jason Sudeikis）憑借在《足球教練》中的表演獲得喜劇類最佳男主角，而與他合作的英國演員漢娜·沃丁漢姆（Hannah Waddingham）和布雷特·戈德斯坦（Brett Goldstein）分別獲得最佳女配角和最佳男配角。

「這部劇關於家庭，關於導師和老師，關於隊友，」蘇戴奇斯說，「如果我的生命中沒有這三樣東西，我不會站在這裏。」

與他合作的沃丁漢姆是一名成功的戲劇演員，她在發表獲獎感言時呼籲更多的舞台明星能出演電視角色。

「倫敦西區的音樂表演者需要更多地出現在熒幕上，」她對觀眾說，「請給我們一次機會，因為我們不會讓你失望的。」

戈德斯坦因飾演壞脾氣的俱樂部隊長羅伊·肯特（Roy Kent）而獲得喜劇類最佳男配角。今年41歲的他說，出演這部劇是他一生中「最大榮幸之一」。

《足球教練》去年首次在蘋果電視（Apple TV）播出，講述一位美國足球教練前往英國執教一支虛構的英超球隊的故事。

珍·史瑪特（Jean Smart）憑借在《職業槍手》（Hacks）中的表演獲得喜劇類最佳女主角獎。

《王冠》除了獲得劇情類最佳戲劇獎，彼得·摩根（Peter Morgan）和傑西卡·霍布斯（Jessica Hobbs）也分別獲得最佳編劇和最佳導演獎。

摩根在領獎時說：「我非常驕傲，非常感激，我們要去參加派對了。晚安。」

霍布斯感謝了其他女導演和她的母親，她說她的母親已經77歲了，仍然在進行導演工作。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 《后翼棄兵》主演摩西·英格蘭、安雅·泰勒-喬伊和瑪麗埃爾·海勒（從左至右）

當晚，網飛的象棋劇《后翼棄兵》（The Queen's Gambit）獲得了最佳限定劇獎。

在競爭激烈的類別中，它擊敗了《我可以毀掉你》、《東城夢魘》、《地下鐵道》和《旺達幻視》。

網飛今年總共獲得44項大獎，這意味著它超過了最接近的競爭對手HBO及其HBO Max流媒體平台，後者獲得了19項大獎。

這使得今年網飛獲得的艾美獎數量首次超過HBO，HBO多年來一直主宰艾美獎。Disney+獲得14項獎，排名第三，蘋果電視（Apple TV）獲得10項。