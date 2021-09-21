新冠疫情：美國將撤銷航空旅行限制，多國旅客可免隔離入境

26 分钟前

圖像來源，Feature China/Barcroft Media/Getty Images 圖像加註文字， 美國新規定意味著旅客可從11月起自中國飛往美國，但接種中國製造疫苗會否獲得承認仍待公布。

美國宣佈將從11月開始放寬因2019新型冠狀病毒病（COVID-19；新冠病毒）疫情而實施的航空旅客入境限制，中國、巴西、印度、英國與歐盟多國已接種疫苗者將可入境美國。美國目前宣佈的名單上有33個國家，其中包括26個申根國。

旅客登機前須先接受病毒檢測，但入境後無需接受隔離。白宮新冠疫情應對協調員傑弗裏·津茨（Jeff Zients）星期一（9月20日）稱，新政策以個人而非國家為基礎，將更為健全。

美國在2020年初率先對中國旅客實施防疫入境禁令，繼而擴展至其他國家。

英歐：「始料不及」的喜訊

美國突然放寬入境限制，讓不少國家感到意外。一名英國官員對BBC形容，這完全是「始料不及」。

英國首相約翰遜（Boris Johnson）在Twitter上寫道：「這對商貿帶來極佳鼓舞，大洋兩岸的親朋也將可團聚，是個喜訊。」

德國副總理奧拉夫·朔爾茨（Olaf Scholz）稱，美方決定「對德國與歐洲投資、我們的出口產品以至於跨大西洋關係，都是個大喜訊。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 新政策將只適用於航空旅客。

歐美航空股份受華府公布鼓舞，價格紛紛走高。英國航空公司（British Airways）母公司是IAG？？？股價星期一上漲10%。

英國維珍航空（Virgin Atlantic）總裁夏·魏斯（Shai Weiss）形容這是航空業復蘇的「主要里程碑」，美國航空公司（American Airlines）總裁道格·帕克（Doug Parker）歡迎華府「科學為本」決定放寬旅遊限制。

「健康與安全一直是我們優先考慮的共同目標，我們期望歡迎更多旅客在簡單，順暢的情況下展開商務或休閒國際旅遊，與親朋好友再次聯繫起來。」

也有歐洲旅客表現興奮。因疫情而久未啟程到紐約的法國企業家斯特凡·勒布雷頓（Stephane Le Breton）對美聯社說：「這是愉快的一天。大蘋果，我來了！」

中國微博上也有網民歡迎美國決定，但同樣有用戶提出質疑與表達不屑。

廣東財經博主黃永耀說：「對去美國旅遊，入境暫時沒有興趣，還是待你們控制好疫情再說吧！」

「全球一體化的今天，沒有人能置身度外，我也期待美國能盡快控制疫情，屆時能去參加孩子的畢業典禮！」

遼寧科技博主「上善弗羅明周海波」說：「就美國國內目前這個疫情狀況，還想著限制入境？不是早就徹底躺平了嗎？」

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 中國3月份推出電子版「疫苗護照」為重啟國際旅遊鋪路。

分析

BBC北美事務編輯喬·索佩爾（Jon Sopel）

過去多個月，一個聯合工作組在想方設法放寬旅遊限制。就我所知，有關工作內容細緻入微。

但直到上星期五（17日），華盛頓幾乎沒有人（哪怕在拜登政府內）預料到有今天的公布。到底發生了什麼變化？

本星期拜登將與約翰遜以至於一系列出席紐約聯合國大會的外國領袖會晤，他們的邀請卡上都寫上了需求：撤銷旅遊禁令。

一個外交渠道指出，美國在剛過去的周末對兩股相互抵消的力量作出衡量：對新冠病毒示弱，讓部分美國人感到生氣；繼續離間已經日趨敏感的歐洲盟友。

隨著數據再也不支持禁令，周末的決定終於出台。一方面是始料不及，另一方面是合情合理。

細節待定

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 華府公布新政策後，一些英美航空公司馬上接獲大量訂位。

在現有禁令下，在最近14天內曾身處英國、部分歐盟成員國、中國、印度、南非、伊朗和巴西的非美國公民不得入境。新政策則要求旅客出示疫苗接種證明、出發前三天之內的新冠病毒檢測陰性證明和聯絡資料，符合這些條件即無須接受隔離檢疫。

美方官員表示，尚未獲准接種疫苗的兒童將不適用新政策，也有其他例外情況。

華府同樣未說明是否只會承認美國批准採用的新冠病毒疫苗——即把中國、俄羅斯等製造的疫苗排除在外。津茨表示這將由美國疾病管制與預防中心決定。

尚未完全接種疫苗的美國公民仍可回國，但在出發前與抵家後均須接受病毒檢測。

此外，新政策在陸路邊境並不適用，即從加拿大或墨西哥經由陸路入境美國仍然受限。