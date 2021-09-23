Quad四方安全對話：美、澳、印、日領導人舉行會談 聚焦台灣、半導體供應鏈和疫苗分配

斯影

BBC中文記者

27 分钟前

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美國總統拜登將於本周五（24日）在白宮主持首次「四方安全對話」（Quadrilateral Security Dialogue，簡稱Quad）領導人面對面峰會。澳大利亞總理莫里森、印度總理莫迪和日本總理菅義偉將出席會議。

根據白宮的聲明，四國領導人將著重推進在新冠病毒、氣候變化、新興技術、網絡安全等方面的合作，並促進印太自由開放領域的「務實合作」。但分析認為，台灣議題一定會是本次Quad峰會的重要議程。

「如何最好地防止台灣被中國吞併，肯定是討論的重要部分，」美國邁阿密大學（University of Miami）政治學教授金德芳（June Teufel Dreyer）在接受BBC中文的訪問時說。

「四方安全對話」是拜登政府實施其印太戰略的關鍵機制。雖然該機制是在特朗普主政時得以重啟，但拜登在上任初期給明確承諾會為其注入新的發展動力。本次Quad領導人峰會是繼美、英、澳三國達成AUKUS安全協議後，最新一次美國聯合其他國家抗衡中國影響力的舉動。

台灣問題「定會討論」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 3月12日，四方領導人線上會面。

金德芳教授認為，台灣一定會在討論中出現，但由於北京視台灣問題極為敏感，甚至連華府提到台灣這一名稱都會視為是挑釁， 因此不太可能在正式的聯合聲明中強調台灣事務。

但她認為，如何幫助台灣抵禦中國肯定是閉門討論的重要部分。

金德芳說，預計「四方安全對話」以及其他會議上都聽到很多「關於台海和平穩定之重要性的委婉說法，對自由開放的太平洋的承諾，以及對國際法的遵守。」

「所有這些都是針對中國的。」 她預計還會聽到有關人道主義救援與救災方面的討論，「這一直是替代軍事演習一說的簡便提法」。

今年3月以來，美國等西方國家在與亞洲領導人會面時，多次提到台灣議題。 3月在東京舉行的美日兩國「2+2」外交與防長級別的會談，首次在聯合聲明中強調台海和平穩定的重要性； 隨後，5月舉行的美韓峰會、歐日峰會，以及6月的G7峰會等重要領導人峰會都強調「台灣海峽和平與穩定的重要性」。

東亞國際關係學者、東京大學法學博士林泉忠在BBC中文的訪問中也說，本次四國領導人聚首一定會提到台灣問題。

林泉忠說，四國的資深官員8月12日的線上會面是本次領導人見面的「熱身」，其中就「台灣海峽的和平與安全重要性」進行了討論。他說他留意到，當時的諮商會議與此前各類峰會提到的「和平與穩定」不同，把台海和平的問題提升到「台灣安全」的問題。

「本次四方峰會很可能會延續8月的表述，提及確保印太區域和平、穩定，以及在安全上的合作」，林泉忠說，具體可能涉及到軍演的制度化問題等。

「絶佳平台」

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「四方安全對話」是因應2004年底發生的南亞海嘯而成立，當時旨在讓四個國家協調分配人道救援物資。四國在2007年舉行過一次會議，但一年後，該機制宣佈解散。在隨後幾年裏，中國在印太區域的實力劇增，在南中國海等事務上日漸強硬，令美國感受到其影響力受到威脅。「四方安全對話機制」隨之重啟。

林泉忠說，就地理位置來說，日本和印度分別位於中國東、西兩側，澳洲在南邊，三國「是形成包圍南海的重要支點」，因此，「四方機制」是華盛頓推動其印太戰略的「絶佳平台」。

2017年至2020年期間，四國官員會晤了五次，包括去年10月，在特朗普政府支持下，四國舉行面對面外長會議。今年3月，四國領導人舉行線上會晤，被認為是四國伙伴關係的「飛躍性發展」。會後的聯合聲明中沒有明文提到中國，但它呼籲建立一個「自由、開放、包容、健康、以民主價值觀為根基、不受脅迫約束」的地區。

有分析認為，「四方機制」正在形成明確的議程，以應對中國崛起。

「『四方機制』的功能和定位正在明朗化」，林泉忠說。他認為，拜登對強化「四方機制」平台的功能很重視，尤其在安全、軍事合作方面，「但由於成員國日本和印度有所保留，『四方機制』現階段更傾向於在非軍事領域推動合作。」

四月中旬，拜登邀請日本首相菅義偉來訪，是他上任後首位訪問白宮的外國領導人，可見華府對日本的重視程度。本次再訪白宮也是菅義偉卸任前的最後一次外訪。日本自民黨總裁選舉正在日本如火如荼，本月24日將迎來新一屆首相。但日本外務大臣茂木敏充此前強調，不論誰擔任下屆自民黨總裁與首相，日本努力強化日美同盟的方向不會改變。

半導體供應鏈合作

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「台灣在半導體產業鏈方面具有優勢，四國將利用這一優勢牽制中國」，林泉忠說。他預計，這方面將成為本次Quad峰會所推動的「實質性進展」，也是美中爭奪影響力的又一戰場。

根據日經獲得的一份聯合聲明草案，四國領導人預計將明確表示，「彈性、多樣化和安全的硬件、軟件和服務技術供應鏈」對四個國家的共同利益至關重要。

這份文件確立了四國在技術發展方面的統一原則，即「技術的設計、開發、管理和使用應該本著我們共同的民主價值觀和對普世人權的尊重來決定。」

根據日經獲得的草案，四國領導人幾乎劍指中國，稱「非法轉讓或竊取技術是他們的共同挑戰，這些行為破壞了全球技術發展的基礎，需要應對，技術不應該被專制體制誤用或濫用於監視、壓迫等活動。」

具體來說，四個國家希望聯合行動，「摸清半導體及其關鍵部件的產能，識別它們的漏洞，並加強供應鏈安全」。

根據路透社，從合同代工的銷售來看，台灣公司佔全球半導體合同收入的73%，美國佔10%，中國佔7%，韓國佔6%，日本和新加坡企業各佔2%。除此之外，全球晶圓代工龍頭企業台積電（全稱：台灣積體電路製造股份有限公司）還幾乎製造了全球所有的高端半導體。

「因此將台灣納入安全供應鏈是當務之急。」金德芳教授說。

台積電目前正在討論在美國建立晶圓廠，「這是一個開端，」 金德芳說，「如果解決了融資細節，將為建立安全供應鏈邁出一大步。」

她還說，中國的間諜活動在包括高端軍事技術在內的許多領域都非常有效，因此如何保持技術的安全性令人關切，但是，「在任何情況下，台灣在半導體行業的主導地位，都使其成為任何供應鏈的重要組成部分。」

林泉忠則認為，「台灣不排除進一步制定一些法規，限制半導體技術流向中國大陸，而在與台灣的科技合作中，日本將扮演非常重要的角色，這也是拜登積極拉攏和重視日本的主要意圖。」

根據日經獲得的這份草案，四國還將在防止直接影響國家安全能力的技術洩露方面進行合作，文件稱，「我們正在推進安全、開放和透明的5G及5G以外網絡的發展。」

疫苗外交新版圖

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如何促進新冠疫苗在全球的分配合作也是本次Quad峰會的焦點。

印度是疫苗生產大國，也曾是國際新冠疫苗實施計劃COVAX 的最大貢獻者。但幾個月前，該國爆發大規模感染，終止向全球出口疫苗。印度的退出令中國在東南亞、拉丁美洲、非洲等地的疫苗外交上佔據主導地位。

近日，美中兩國在疫苗供應上的博弈再度升溫。