習近平拜登聯大發言 互不點名仍針鋒相對

14 分钟前

圖像來源，GETTY IMAGES 圖像加註文字， 習近平周二在聯合國大會上通過視頻方式發言。

中國國家主席習近平與美國總統拜登在聯合國大會上就民主等議題發表了針鋒相對的觀點， 但沒有直接提及對方國家名字。同時，兩人也在氣候變化、新冠疫情等全球性議題上爭取國際社會支持。

美國當地時間9月21日，第76屆聯合國大會一般性辯論環節在紐約舉行。習近平以視頻錄象形式發言，拜登則在現場首次以美國總統身份進行演講。

拜登的現場發言排在第二位，習近平的視頻發言則在最後出現。與拜登超過30分鐘的現場演講相比，習近平的講話內容較為簡短，持續近15分鐘。

「無論我們是否選擇為我們共同的未來而奮鬥，這個決定將會影響未來的世代。簡單來說，我認為，我們站在歷史的一個拐點上，」拜登稱。

習近平則表示，當前世界進入了新的「動蕩變革期」，每一個負責任的政治家都必須作出歷史抉擇。

民主與人權

習近平提到，「民主不是哪個國家的專利，而是各國人民的權利」。拜登則明確批評威權主義，堅稱民主仍是最佳工具。

「近期國際形勢的發展再次證明，外部軍事干涉和所謂的民主改造貽害無窮，」習近平表示。

圍繞美軍撤出阿富汗，中國多次暗指美國及西方國家干涉他國內政。8月30日，中國駐聯合國副代表耿爽在聯合國表決阿富汗問題決議草案時，也將矛頭指向美國為首的西方國家，稱有關國家應改變「將自身模式強加於人的錯誤作法……改變動輒施壓制裁甚至使用武力的霸道行徑」。

拜登則表示，威權主義可能試圖宣告民主時代的終結，但「他們錯了」。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 拜登在現場首次以美國總統身份進行演講。

「真相是，民主世界無處不在，」他說。「沒有完美的民主，包括美國在內」，但「民主仍然是釋放全部人類潛力的最佳工具」。

他表示，美國將致力於證明，「民有、民治、民享的政府仍然是造福於我們所有人民的最佳途徑」。

他還直接點出新疆等地區的人權問題。「無論是發生在新疆、埃塞俄比亞北部，還是世界任何地方，當種族、族裔和宗教少數群體受到攻擊和壓迫時，人們都必須大聲疾呼並予以譴責。」

「未來將屬於那些擁抱人類尊嚴的人，而不是踐踏它的人；未來將屬於那些釋放人民潛力的人，而不是那些扼殺人民潛力的人；未來將屬於那些給予人民自由呼吸能力的人，而不是那些試圖用鐵腕窒息人民的人，」拜登稱。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 聯大會議期間，聯合國兒基會在聯合國總部大樓外呼籲各國關注新冠疫情引起的教育危機。

美國「不尋求冷戰」

拜登在講話中提到，美國「並不尋求一場新冷戰，或是一個分裂成僵化集團的世界」。

「世界上的所有主要大國都有責任謹慎處理它們之間的關係，從而不讓負責任的競爭走向衝突，」他表示。

這一表態似乎與聯合國秘書長安東尼奧·古特雷斯（Antonio Guterres）此前的言論形成對應。本屆大會召開之前，古特雷斯在接受採訪時曾表示，美國和中國應該避免「一場與過去不同、很可能更危險和更難管控的冷戰發生」。

在當天一般性辯論環節中第二個發言的拜登重申美國重視盟友價值。儘管自上台以來拜登一直強調修復盟友關係，但近來美國從阿富汗撤軍及同英澳簽署AUKUS安全協議的做法在其盟友中引發爭議。

拜登稱，在美國結束阿富汗戰爭的同時，也在開啟不懈努力的外交新時代。「我們將會為我們的盟友和朋友們挺身而出，」拜登在講話中說，「反對強國試圖控制弱國，無論是通過武力改變領土、經濟脅迫、技術開發還是虛假信息。」

他表示，美國將重點轉向印太地區等現在和未來最為重要的優先事項及地區，美國將同其盟友和伙伴一起，通過聯合國等多邊機構加強對這些全球性挑戰的集體應對力度。

BBC北美事務編輯索普爾（Jon Sopel）報道稱，拜登的此番講話意在打消美國盟友的疑慮，並給他「美國回來了」的口號增添更多細節支持。

中國「不會稱王稱霸」

習近平的視頻發言排在最後出現，持續近15分鐘。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 超過100位政府首腦到場參加了此次聯大會議，但相比於疫情前總規模仍然小了很多。圖為一名工作人員在會議間隙對話筒進行消毒。

雖然沒有直接提到美國，但習近平在發言時強調國際社會應該「相互尊重、合作共贏」。

他表示，國家與國家之間難免存在分歧和矛盾，而「一國的成功並不意味著另一國必然失敗，這個世界完全容得下各國共同成長和進步」，「我們要堅持對話而不對抗、包容而不排他」。

這符合中國對美國一貫的批評口吻。美國與其盟友加強合作被北京視為「搞小圈子」打壓中國。美國副國務卿謝爾曼今年7月訪問天津時，中國要求美方「停止打著價值觀幌子搞集團對抗」，中國外交部長王毅還稱美國「自以為高人一等」，中國應同國際社會一起「給美國補上如何同其他國家平等相處的一課」。

習近平稱，「一個和平發展的世界應該承載不同形態的文明，必須兼容走向現代化的多樣道路」，「我們要摒棄小圈子和零和博弈」。

他表示，中國「不會稱王稱霸」。「我們過去沒有，今後也不會侵略、欺負他人。」

氣候變化與新冠疫情

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 聯合國秘書長古特雷斯稱，中國和美國之間的問題可能會影響全球局勢，甚至令冷戰重演。

二人都在講話中闡述了應對氣候變化與新冠疫情的舉措。

習近平承諾，中國將不再新建境外煤電項目。這一表態被視為全球減排的重要之舉。

在「一帶一路」倡議框架下，中國一直在資助印尼、越南等國家的煤電項目。雖然習近平沒有在講話中給出這一措施的具體細節，但外界預計這將會限制參與「一帶一路」許多發展中國家的煤電項目擴張。

BBC駐上海記者白洛賓（Robin Brant）報道稱，其中還有更多細節需要弄清楚，「何時生效？是否會包括已經批准但尚未建成的新電廠？中國是否同時會停止對境外新煤電項目的資助？」

習近平還重申，中國將力爭2030年前實現碳達峰、2060年前實現碳中和。

中國是全世界最大的溫室氣體排放國，且國內能源需求極大依賴煤炭。白洛賓稱，習近平提出的舉措是一項進步，但同中國境內情況相比，境外項目是一個容易實現的目標。最為重要的問題是，中國何時才會減少國內煤電項目數量，並大幅減少對煤電的依賴。

與此同時，拜登也承諾會與美國國會合作，在2024年前將撥付資金增加一倍至每年114億美元，以幫助發展中國家應對氣候變化。

聯合國秘書長古特雷斯對於二人上述表態表示歡迎。